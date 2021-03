Marktbericht Kursverluste voraus Aufgeschreckte Anleger

Der Anstieg der globalen Anleiherenditen und der Ausverkauf bei Tech-Aktien hat die Anleger verschreckt. Der DAX dürfte klar im Minus starten.

Am letzten Handelstag der Woche stehen die Zeichen klar auf Kursverluste. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex DAX aktuell 0,7 Prozent tiefer bei 14.673 Punkten. Erst am Vortag hatten die 30 deutschen Standardwerte bei 14.804 Zählern ein frisches Rekordhoch markieren können.

Doch der erneute Anstieg der globalen Anleiherenditen verunsichert die Anleger zutiefst. Am Donnerstag war die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen auf 1,7 Prozent geklettert.

Unruhe programmiert?

Die Basis dafür hatte die US-Notenbank geschaffen. Fed-Chef Jerome Powell hatte nach der Fed-Sitzung am Mittwochabend betont, dass man den Inflationsanstieg laufen lassen werde. Die Inflation müsste schon längere Zeit oberhalb von zwei Prozent notieren, bevor die Fed restriktive Maßnahmen in Erwägung ziehen werde.

"Die Renditen dürften weiter steigen", ist daher Marktexperte Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest überzeugt. "Scharfe Renditeanstiege sorgten in der Vergangenheit für Unruhe an den Aktienmärkten." Es sieht ganz so aus, als ob die Börsen mit dieser Tradition auch diesmal nicht brechen wollten.

Bank of Japan verschafft sich mehr Spielraum

Auch die asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenausklang schwächer. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei hat sich mit einem Minus von 1,4 Prozent auf 29.792 Punkte ins Wochenende verabschiedet.

Die Ankündigung von Japans Zentralbank, ihre Billiggeld-Politik künftig noch flexibler zu handhaben, konnte die Anleger nicht beruhigen. Nach zweitägigen Beratungen hatte sich die Bank of Japan (BoJ) am Freitag mehr Spielraum verschafft bei dem Versuch, die durch die Corona-Pandemie schwer gebeutelte Wirtschaft des Landes anzukurbeln.

Tech-Aktien unter Druck

Schwache Vorgaben für die europäischen Aktienmärkte kommen am Freitag aber nicht nur aus Asien. Die Freude der US-Anleger über eine anhaltend lockere Geldpolitik der Fed war am Donnerstag schon wieder verpufft.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 32.862 Punkten. Im Handelsverlauf hatte das Marktbarometer noch einen neuen Rekord aufgestellt. Der technologielastige Nasdaq gab drei Prozent auf 13.116 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,5 Prozent auf 3915 Punkte ein.

Ausverkauf bei Öl

Für zusätzliche Verunsicherung unter den Anlegern sorgt derweil ein Rückzug aus überfüllten Positionen bei Rohöl, der den stärksten Rückschlag seit Monaten verursacht hatte. Die Sorte Brent aus der Nordsee hatte sich am Donnerstag um acht Prozent verbilligt. Experten verwiesen zur Begründung auf den rasanten Anstieg der US-Lagerbestände. Am Freitagmorgen geben die Ölpreise weiter nach, Brent fällt um 0,4 Prozent auf 63,02 Dollar je Barrel (159 Liter).

Der Goldpreis kann sich am Freitagmorgen weiter über der Marke von 1700 Dollar stabilisieren. Der Preis für die Feinunze Gold zieht 0,2 Prozent an auf 1738 Dollar. Der Euro notiert bei 1,1918 Dollar seitwärts.

Drei Optionen für die Commerzbank

Im Nebenwerteindex MDAX rückt zum Wochenschluss die Commerzbank in den Fokus. Bei der Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef für das Geldhaus sind einer Zeitung zufolge drei Namen im Gespräch. Das Bundesfinanzministerium habe neben dem ehemaligen HSBC-Trinkaus-Chef Andreas Schmitz und KfW-Chef Günther Bräunig auch dessen Vorstandskollegin Ingrid Hengster ins Spiel gebracht, berichtete das "Handelsblatt" vorab unter Berufung auf Finanzkreise.

Nike verfehlt Erwartungen

Der Adidas-Rivale hat mit seinem Online-Geschäft nicht die Folgen der Ladenschließungen während der Coronavirus-Pandemie ausgleichen können und die Umsatzerwartungen für das dritte Quartal verfehlt. Zwar stieg der Gewinn des US-Konzerns auf 1,45 Milliarden Dollar von 847 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatzanstieg auf 10,36 Milliarden Dollar von 10,1 Milliarden verfehlte jedoch den Marktkonsens.

FedEx mit Gewinnsprung

Der Deutsche-Post-Konkurrent FedEx hat im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnsprung hingelegt. Hintergrund seien Preiserhöhungen und die Auslieferung von mehr Online-Bestellungen während der Corona-Krise, teilte der US-Konzern mit. Der Nettogewinn kletterte verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 153 Prozent auf 939 Millionen Dollar. Der Umsatz erhöhte sich um 23 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar.