Wettervorhersage Deutschland Wolken, Temperaturen, Wind und Aussichten Stand: 20.05.2023 17:33 Uhr

Am Sonntag gibt es neben lockeren Wolken viel Sonnenschein, im Nordwesten kompaktere Wolken und örtlich Schauer. Am Nachmittag und Abend vor allem über den Bergen ein paar Gewitter. 16 bis 28 Grad.

Vorhersage Wolken

In der Nacht zum Sonntag gibt es anfangs an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Auch von Sachsen und Thüringen ausgehend ziehen ein paar Schauer und Gewitter unter Abschwächung Richtung Nordwesten; sie erreichen in den Morgenstunden die Nordsee und Schleswig-Holstein. Meistens bleibt es aber trocken und es lockert und klart vor allem in der Mitte sowie im Süden immer mehr auf. Stellenweise bilden sich Nebelfelder.

Der Sonntag bringt neben meist lockeren Wolkenfeldern viel Sonnenschein. Im Norden und Nordwesten sind weiter kompaktere Wolken unterwegs und dort gibt es schon aus der Nacht heraus im Nordseeumfeld ein paar Schauer. Am Nachmittag und Abend bilden sich dann auch sonst -insbesondere über den Bergen - örtliche Schauer oder Gewitter, auch Starkregen und kleinerer Hagel sind möglich. Überwiegend bleibt es aber trocken.

Temperaturen Nacht

In der Nacht zum Sonntag kühlt die Luft auf Werte zwischen 15 Grad im Rhein-Main-Gebiet und 7 Grad in den Alpentälern ab.

Temperaturen Tag

Am Sonntag wird es verbreitet frühsommerlich warm mit Höchstwerten von 24 bis 28 Grad, an den Küsten bleibt es kühler mit 16 bis 20 Grad.

Vorhersage Wind

Der Wind spielt am Sonntag südlich der Donau, abgesehen von Windböen bei Gewittern, keine Rolle. Sonst weht wieder ein mäßiger, im Norden auch frischer Ostwind. Das ergibt frische bis starke Böen von 35 bis 45 km/h, in den höheren Lagen der nördlichen und zentralen Mittelgebirge steife Böen bis 60 km/h.

Weitere Aussichten

Am Montag wird es wechselhafter: Bei einem Mix aus längerem Sonnenschein und Quellwolken entwickeln sich im Tagesverlauf örtliche Schauer und Gewitter. Im Nordwesten und Westen gibt es bereits ab dem Vormittag zum Teil kräftige und gewittrige Schauer, die sich im Verlauf zu Unwettern entwickeln können. Im Nordosten owie in Teilen Bayerns bleibt es meist trocken und sonnig. 18 bis 29 Grad.

Auch am Dienstag gibt es teils Sonnenschein, teils dichte Wolken. Dazu dann vornehmlich im Süden und Osten teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Es wird kühler: 15 bis 25 Grad.

Am Mittwoch gibt es in der Nordwesthälfte viel Sonnenschein und es bleibt trocken. In der Südosthälfte ist es weiter leicht wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern sowie einzelnen Gewittern. 15 bis 23 Grad.