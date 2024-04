marktbericht Börsen auf Erholungskurs Tech-Berichtssaison gibt DAX Auftrieb Stand: 26.04.2024 07:42 Uhr

Die Tech-Berichtssaison in den USA hält die Märkte weiter in Atem. Nach dem Drama um Meta gestern schüren nun Google und Microsoft die Kauflaune. Der DAX dürfte wieder Kurs gen 18.000 Punkte nehmen.

Die globalen Aktienmärkte werden mehr und mehr zum Spielball der US-Tech-Berichtssaison. Zur Wochenmitte ging es nach positiv aufgenommen Zahlen des US-Elektroautobauers Tesla bergauf. Gestern drückten enttäuschende Geschäftsprognosen des Facebook-Konzerns Meta die Kurse. Heute also dürfte es wieder bergauf gehen - dank starker Zahlen von Google und Microsoft.

Der DAX dürfte mit einer Aufwärtskurslücke in den letzten Handelstag der Woche starten, das legen vorbörsliche Indikationen nahe. So taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 18.004 Punkten. Gestern war der DAX erneut unter die Marke von 18.000 Punkten gerutscht, hatte 1,0 Prozent tiefer bei 17.917 Zählern geschlossen.

"Die zwischenzeitlich scharfe Korrektur von gestern ist erst einmal Vergangenheit." Auffällig hohe Handelsumsätze sprächen ohnehin dafür, dass die erneute Korrektur von vielen zum Nachkaufen genutzt worden sei, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Schub für den DAX kommt zum Wochenschluss von den Zahlen zweier Tech-Giganten aus den USA. Sowohl Google als auch Microsoft legten gestern Abend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen klar über Erwartungen vor. So steigerte die Google-Mutter Alphabet ihren Gewinn auf 23,66 Milliarden Dollar von gut 15 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Googles Werbegeschäft trotzt bisher problemlos den KI-Herausforderern, die Anzeigenerlöse stiegen um gut 13 Prozent auf 61,7 Milliarden Dollar.

Auch der Rivale Microsoft gab ein klares Signal, dass sich seine Investitionen in Cloud und Künstliche Intelligenz auszahlen. Microsoft steigerte den Umsatz im Ende März abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 17 Prozent auf knapp 62 Milliarden Dollar. Der Gewinn wuchs um ein Fünftel auf fast 22 Milliarden Dollar.

Die Microsoft- und Google-Zahlen geben auch den US-Futures Auftrieb. Der Future auf den technologielastigen Nasdaq 100 gewinnt aktuell 1,1 Prozent, der Dow-Future legt 0,1 Prozent zu.

Im regulären Handel an der Wall Street hatten noch trübe Firmenbilanzen und schwindende Zinshoffnungen auf den Märkten gelastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss rund ein Prozent tiefer auf 38.085 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 15.611 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 5.048 Stellen ein.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen am Morgen überdies von asiatischen Aktienmärkten. Die Börse in Shanghai verbucht ein Plus von 0,9 Prozent. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 1,2 Prozent höher. Nach der ersten Zinserhöhung seit 17 Jahren im vergangenen Monat hat die Bank of Japan(BoJ) diesmal die Füße stillgehalten. Die Währungshüter beließen heute den Leitzins beim aktuellen Niveau von 0,0 bis 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel liegt der Euro aktuell nahezu unverändert bei 1,0722 Dollar. Derweil kann Gold nach seinem jüngsten Kursrutsch weiter Boden gutmachen. Die Feinunze Gold zieht am Morgen um 0,2 Prozent auf 2.336 Punkte an. Zu Wochenbeginn war das gelbe Edelmetall noch unter die 2.300-Dollar-Marke gerutscht.

Im DAX könnte heute die Aktie der Deutschen Telekom einen Blick wert sein. Die Tochter T-Mobile US hat zum Jahresauftakt unerwartet viele Mobilfunkkunden gewinnen können. Die Zahl der neuen Vertragskunden nach Abzug von Kündigungen stieg um 532.000. Damit lässt T-Mobile die Konkurrenz weiter hinter sich.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im ersten Quartal einen Rückgang des um Sondereffekte wie Währungsschwankungen bereinigten operativen Ergebnisses um ein Viertel auf 577 Millionen Euro verschmerzen müssen. Hintergrund ist unter anderem ein aufgestockter Mitarbeiteraktienplan.

BASF-Aufsichtsratschef Kurt Bock hat auf der Hauptversammlung des Chemiekonzerns eine Klatsche kassiert. Für seine Wiederwahl stimmten gestern nur 67,9 Prozent des Kapitals. Sowohl der einflussreiche Stimmrechtsberater ISS als auch die Fondsgesellschaft Deka hatten angekündigt, gegen eine neue Amtszeit von Bock zu stimmen.

Der Versicherungskonzern Talanx hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als vor einem Jahr und von Experten erwartet. Der Gewinn kletterte um 35 Prozent auf 572 Millionen Euro nach oben. Diese Entwicklung sei in erster Linie auf eine starke Geschäftsentwicklung der Erstversicherungsaktivitäten rund um die Marke HDI zurückzuführen.

Intel hat nach US-Börsenschluss einen Ausblick unter Markterwartungen vorgelegt: Wegen einer schleppenden Nachfrage nach klassischen Prozessoren für PCs und Rechenzentren stellte Intel für das laufende Quartal einen Umsatz von 12,5 bis 13,5 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 0,10 Dollar je Aktie in Aussicht. Die Aktie rutschte im nachbörslichen Geschäft um fast neun Prozent ab.