marktbericht DAX-Erholung geht weiter 18.000 Punkte schon wieder in Sicht Stand: 23.04.2024 07:29 Uhr

Den Rückschlag der vergangenen Woche scheinen die Aktienmärkte verdaut zu haben. Dank positiver Signale von der Wall Street gestern Abend dürfte der DAX seine jüngste Aufwärtsbewegung zum Handelsstart fortsetzen.

Nach vorbörslichen Signalen wird der deutsche Leitindex bei rund 17.955 Punkten in den XETRA-Handel starten. Das wäre ein Plus von rund einem halben Prozent. Gestern hatte der DAX 0,7 Prozent auf 17.861 Zähler zugelegt.

Die Kursdelle aus der vergangenen Woche ist damit zumindest zu einem Teil wieder ausgebügelt. In der vergangenen Woche hatten die Angriffe Irans auf Israel zu einer Flucht vieler Anleger aus dem Aktienmarkt geführt. Dazu kam die Verunsicherung über die weitere Zinspolitik der Notenbanken. Schwache Quartalszahlen des Streaming-Anbieters Netflix am Freitag hatten die Investoren zusätzlich verschreckt.

Für den DAX am Morgen geben positive US-Märkte von gestern Abend erneut einen Aufwärtsimpuls. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent fester mit 38.239 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 5.010 Stellen zu. Der Index der Tech-Börse Nasdaq stieg um 1,1 Prozent auf 15.451 Zähler. "Die Händler suchen nach kleinen Schnäppchen", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager bei Dakota Wealth.

In der laufenden Woche kommt die Berichtssaison der Unternehmen zum vergangenen Quartal auf Touren und dürfte die Aktienindizes weiter beeinflussen. Im Wochenverlauf gewähren etwa die US-Technologieriesen Meta, IBM, Alphabet, Amazon, Microsoft und Intel Einblick in ihre Bücher. Heute Mittag legen Konzerne wie General Motors, Philip Morris oder PepsiCo bereits ihre Quartalsbilanzen vor.

In Fernost bieten die Aktienmärkte am Morgen ein uneinheitliches Bild. In Tokio lag der Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss 0,3 Prozent höher bei 37.538 Punkten. Technologietitel aus der Region erlebten einen Aufschwung: Die Aktien des weltgrößten Auftragsfertigers für Computerchips TSMC legten um 1,5 Prozent zu. Dagegen gaben die chinesischen Aktien nach, die Börse in Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 3.032 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3.513 Punkte.

Am Devisenmarkt notiert der Euro kaum verändert und bewegt sich damit in der engen Handelsspanne der vergangenen Tage. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung mit 1,0654 Dollar annähernd ebenso viel wie gestern.

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gestiegen, ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert bei 86,66 Dollar, rund ein halbes Prozent höher als am Vortag. Angesichts der wieder zunehmenden Risikofreude der Anleger stehen sicherere Anlagen wie Gold auf dem Verkaufszettel. Nach dem jüngsten Rekordlauf rutschte der Goldpreis um gestern um 2,6 Prozent auf 2.329 Dollar je Feinunze ab. Das war der größte Tagesverlust seit mehr als einem Jahr. Am Morgen kostet die Feinunze mit 2.304 Dollar nochmals rund ein Prozent weniger.

Auch in Deutschland legen Konzerne ihre Bilanzen zum ersten Quartal vor. Gestern Abend bereits hatte Europas größter Softwarehersteller SAP seine Bilanz veröffentlicht. Das Unternehmen ist wegen hoher Kosten für die aktienbasierte Mitarbeitervergütung mit einem überraschend geringen operativen Ergebnis ins neue Jahr gestartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich zwar um 16 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro.

Der Umsatz zog insgesamt um acht Prozent auf etwas mehr als acht Milliarden Euro an. Getrieben war das von den Cloudprodukten zur Nutzung über das Netz gegen Abonnementgebühr: Hier legte SAP um fast ein Viertel auf 3,93 Milliarden Euro zu. Wegen hoher Kosten für den Konzernumbau rutschte der Konzern mit einem Verlust von 824 Millionen Euro in die roten Zahlen.

Der Chef des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer-Chef, Bill Anderson, wirbt bei Investoren um Geduld bei seinen Plänen für den Pharma- und Agrarkonzern. "Es wird keine schnelle Lösung innerhalb eines Jahres sein, und es wird schwierige Momente geben", so Anderson laut der am Abend veröffentlichten Rede zur virtuellen Hauptversammlung am Freitag. Anderson bekräftigte, dass er zunächst keine Aufspaltung des Konzerns plant, wie sie von manchen Investoren gefordert wird. Der Bayer-Chef bestätigte auch die Finanzziele des Unternehmens.

Ebenfalls am Abend hatte der Finanzdienstleister Hypoport gute Zahlen zum Jahresbeginn gemeldet. Der Umsatz des ersten Quartals stieg gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf rund 107 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 0,8 Millionen Euro auf 4,3 Millionen Euro. Im ersten Quartal profitierte Hypoports Plattform Europace von einer allgemeinen Belebung der Nachfrage nach Immobilienkrediten und höheren Marktanteilen. Das abgewickelte Finanzierungsvolumen wuchs im Jahresvergleich um 11,6 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro.

Der Elektroautokonzern Tesla legt heute Abend die Geschäftszahlen für das vergangene Quartal vor. Bereits bekannt ist, dass die Auslieferungen der Elektroautos zur Überraschung der Wall Street um mehr als acht Prozent zurückgingen. Entsprechend rechnen die Analysten nun auch mit weniger Umsatz und einem niedrigeren operativen Gewinn. Übers Wochenende hatte Tesla abermals die Preise für einige Modelle in den USA und China gesenkt. Unklar ist, ob damit Pläne für ein günstigeres Modell zum Preis von rund 25.000 Dollar zurückgestellt werden.