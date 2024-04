marktbericht Nach Angriff auf Iran DAX steht vor Kursrutsch Stand: 19.04.2024 07:41 Uhr

Die Lage in Nahost spitzt sich weiter zu, das dürfte den DAX zum Wochenschluss tief ins Minus drücken. Die seit Ostern laufende Korrektur am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auszuweiten.

So viel steht schon vor Börseneröffnung fest: Auch der jüngste Erholungsversuch im DAX muss als gescheitert gelten. Nach seinem gestrigen Anstieg um 0,4 Prozent auf 17.837 Punkte drohen dem DAX zum Wochenschluss deutliche Kursverluste. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 1,3 Prozent tiefer bei 17.597 Punkten.

Hintergrund ist die neuerliche Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. Der US-Sender ABC News berichtete unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter, israelische Raketen hätten ein - zunächst nicht näher genanntes - Ziel im Iran getroffen. Offenbar läuft damit die Antwort der Israelis auf den ersten direkten Angriff des Iran auf ihr Land vom vergangenen Wochenende.

Mit dem sich nun anbahnenden Kursrutsch würde der DAX sowohl unter das Wochentief vom Dienstag bei 17.714 Zählern als auch unter die 50-Tage-Linie rutschen. Damit würden sich die strategischen, also mittelfristigen Perspektiven im DAX schlagartig eintrüben. Es droht eine Ausweitung der seit Ostern laufenden Korrektur.

Der DAX dürfte nun die Marke von 17.200 Punkten ansteuern - hier wartet eine offene Kurslücke noch darauf, geschlossen zu werden. Zuletzt hatte sich die charttechnische Verfassung am deutschen Aktienmarkt merklich eingetrübt, der Abwärtstrend ist intakt.

Vor allem zwei Faktoren lasten derzeit auf den Märkten: "Der schwelende Nahost-Konflikt und das leidige Thema Zinssenkungen kommen den Bullen wahrhaftig ins Gehege", bemerkt IG Analyst Christian Henke. Zuletzt rechneten die meisten Marktteilnehmer nur noch mit einer Zinssenkung der US-Notenbank im laufenden Jahr.

Erst heute Nacht zeigte sich Fed-Banker Raphael Bostic sogar offen für eine Zinserhöhung. "Wenn die Inflation ins Stocken gerät oder sich sogar in die entgegengesetzte Richtung bewegt, weg von unserem Ziel, glaube ich nicht, dass wir eine andere Möglichkeit haben, als darauf zu reagieren", sagte der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta an der Universität von Miami.

Schwindende Zinsfantasien und Gewinnmitnahmen hatten die Erholung an der Wall Street bereits gestern ausgebremst. Der Dow-Jones-Index schloss moderate 0,1 Prozent höher auf 37.775 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,5 Prozent auf 15.601 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 5.011 Zähler ein.

Klar negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen überdies aus Japan. Der Nikkei-Index ist zum Wochenschluss zeitweise um mehr als drei Prozent auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Monaten gefallen. Im späten Handel liegt das japanische Börsenbarometer aktuell 2,5 Prozent im Minus. Die Börse in Shanghai büßt derzeit 0,3 Prozent ein.

Die Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten nach dem iranischen Angriff auf Israel zeigt sich derweil auch am Goldpreis, der sich wieder seinem vor einer Woche erreichten Allzeithoch von knapp 2.432 Dollar je Feinunze nähert. Das Edelmetall, das gerne als "sicherer Hafen" angesteuert wird, verteuert sich am Morgen in der Spitze um ein Prozent auf 2.418 Dollar je Feinunze. Der Euro gibt 0,1 Prozent auf 1,0634 Dollar nach.

Mit einem kräftigen Neukundenzuwachs hat Netflix die Markterwartungen das zweite Quartal in Folge deutlich übertroffen. Der Kundenstamm sei um 9,3 Millionen gewachsen, teilte der Streaming-Anbieter gestern Abend nach US-Börsenschluss mit. Das ist fast doppelt so stark wie von Analysten vorhergesagt. Dadurch stieg der Umsatz um fast 15 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar. Der Gewinn verdoppelte sich nahezu auf 5,28 Dollar je Aktie.

Der Facebook-Konzern Meta veröffentlicht eine neue, leistungsstärkere Version seines KI-Modells. Die Software mit dem Namen Llama-3 soll unter anderem neue Funktionen in Apps wie Instagram und WhatsApp bringen sowie im hauseigenen Assistenten Meta AI laufen.