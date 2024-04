marktbericht Leichte Gewinne erwartet DAX vor stabiler Eröffnung Stand: 18.04.2024 07:41 Uhr

Die aktuellen Zinssorgen lassen die Investoren zögerlich agieren. Immerhin dürfte sich der Abstand zum DAX-Rekordhoch bei 18.567 Punkten zum Handelsstart nicht vergrößern.

Der DAX dürfte nach Berechnungen des Brokers IG heute rund 0,2 Prozent höher auf 17.805 Punkten in den Tag starten. Gestern hatte der deutsche Leitindex zum Handelsschluss kaum verändert bei 17.770 Punkten notiert. Analysten zufolge sind die belastenden Themen für die Anleger die derzeit schwächeren Firmenberichte und die Sorgen über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve.

Angesichts der hartnäckigen Inflation in den USA signalisiert die Notenbank einen unverändert straffen geldpolitischen Kurs. An den Finanzmärkten wird eine geldpolitische Wende mittlerweile erst im September erwartet. Noch vor wenigen Wochen war über den Juni als wahrscheinlichen Zeitpunkt für eine erste Senkung spekuliert worden.

Heute warten die Anleger unter anderem auf die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe. Daraus erhoffen sie sich Hinweise auf die weiteren Schritte der Fed. Auf Unternehmensseite stehen die Zahlen des US-Streaming-Pioniers Netflix im Mittelpunkt. Gesättigte Märkte in den Industriestaaten und ein harter Konkurrenzkampf haben voraussichtlich ihre Spuren in der Quartalsbilanz des Konzerns hinterlassen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel allerdings tatsächlich schon im Juni erstmals wieder die Zinsen senken. Der EZB-Rat habe sich nicht festgelegt, sagte Nagel der "WirtschaftsWoche". "Wir werden in den nächsten Wochen die eingehenden Daten genau analysieren und dann entscheiden. Aber eine Leitzinssenkung im Juni ist wahrscheinlicher geworden."

In den USA belasteten die Sorgen vor einer Verschiebung der Zinswende ebenfalls. Der Dow Jones ging 0,1 Prozent tiefer bei 37.753 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,6 Prozent auf 5.022 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 1,2 Prozent auf 15.683 Stellen.

Jay Hatfield, Konzernchef und Portfoliomanager beim Vermögensverwalter InfraCap, meinte, Anleger seien zunächst zu optimistisch gewesen, was das Tempo der Zinssenkungen angehe. Nun seien sie übertrieben pessimistisch.

Die japanische Börse zeigt sich heute bislang robust. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 38.090 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent höher bei 2.683 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,6 Prozent auf 3.090 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 3.589 Punkte.

Der US-Elektroautobauer Tesla will sich einem Medienbericht zufolge von 300 Mitarbeitern an seinem deutschen Standort Grünheide trennen. Von dem Jobabbau ab Montag seien zunächst Leiharbeiter betroffen, berichtete das digitale Wirtschaftsmagazin "Business Insider" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Deren Zugänge zum Werksgelände sollen mit Auslaufen der Arbeitsverträge gesperrt werden. Tesla-Chef Elon Musk hatte am 15. April bekanntgegeben, weltweit mehr als jeden zehnten Arbeitsplatz zu streichen.

Microsoft kommt laut Insidern um eine formelle Untersuchung seiner Milliarden-Investition in den KI-Entwickler OpenAI durch die EU-Kommission herum. Diese habe entschieden, dass es sich bei der Beteiligung nicht um eine Übernahme handle und der Softwarekonzern die Ausrichtung von OpenAI nicht kontrolliere, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. OpenAI ist durch seinen Chatbot ChatGPT bekannt geworden, der auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) funktioniert. Microsoft hat 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert.

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé steht wegen Babynahrung in der Kritik. Nach einer Analyse der Schweizer Organisation Public Eye, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte durch Unternehmen mit Sitz in der Schweiz einsetzt, setzt das Unternehmen Babynahrung in manchen Ländern Zucker zu. Betroffen seien Entwicklungs- und Schwellenländer, westliche Länder wie Deutschland dagegen nicht. Nestlé stritt die Ergebnisse der Laboranalysen auf Nachfrage nicht ab.