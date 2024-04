marktbericht Nach Kursrutsch Kann sich der DAX jetzt stabilisieren? Stand: 17.04.2024 07:34 Uhr

Nach dem deutlichen Rückschlag vom Vortag müssen die DAX-Käufer nun alle Kräfte mobilisieren, um den deutschen Leitindex zu stabilisieren. Denn gute Gründe, ausgerechnet jetzt Aktien zu kaufen, sind rar.

Der DAX könnte mit einem kleinen Aufschlag in den Handel zur Wochenmitte starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 17.782 Punkten. Tags zuvor hatte das deutsche Börsenbarometer 1,4 Prozent auf 17.766 Zähler eingebüßt.

"Der Abgesang auf die Rally am Aktienmarkt hat begonnen, weil die Anleger Angst vor einem Zinsschock haben, sollten sich die Inflationsraten durch einen steigenden Ölpreis wieder dramatisch nach oben bewegen", erklärt Konstantin Oldenburger vom CMC Markets.

Der DAX hatte gestern seine jüngsten Verlaufstiefs bei 17.865/17.861 Punkten nach unten durchbrochen und war bis auf ein Monatstief von 17.714 Zählern gefallen. Im Fokus der technisch orientierten Anleger steht nun die 50-Tage-Linie, die aktuell knapp unter 17.700 Punkten verläuft. Diese gilt es aus Sicht der DAX-Bullen unbedingt zu verteidigen, um eine mittelfristig negative Weichenstellung zu vermeiden.

Fundamentaler Hintergrund der seit Ostern laufenden Korrektur sind die geopolitische Lage im Nahen und die gestiegenen Unsicherheiten um die Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten. Erst gestern hatte Fed-Chef Jerome Powell den Zinssenkungsfantasien der Anleger abermals einen Dämpfer verpasst.

Angesichts der Lage an der Inflationsfront und des noch immer starken Arbeitsmarkts sei es derzeit angebracht, die straffe Geldpolitik weiter wirken zu lassen, sagte Notenbankchef Powell in Washington.

Händler an den US-Terminmärkten sehen nun nur noch geringere Aussichten, dass die Fed mehr als einen Zinsschritt nach unten im laufenden Jahr wagen wird. An den Finanzmärkten wird eine geldpolitische Wende frühestens für September erwartet.

An der Wall Street sorgten die Aussagen des Fed-Chefs naturgemäß für keine Begeisterungsstürme, allerdings erwiesen sich die starken Finanzergebnisse von US-Großbanken und anderen bedeutenden Unternehmen als wichtige Kursstütze.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,2 Prozent höher auf 37.798 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,1 Prozent auf 15.865 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 5.051 Stellen ein.

Die asiatischen Börsen haben zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan machten die Anleger den dritten Tag in Folge Kasse. Der Tokioter Leitindex Nikkei gab 1,3 Prozent auf 37.961 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix sank ebenfalls um 1,3 Prozent. Die Börse Shanghai gewann hingegen 1,5 Prozent.

Im frühen Devisenhandel tendiert der Euro bei 1,0624 Dollar seitwärts. Wenig Bewegung auch am Goldmarkt: Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.377 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger. Das gelbe Edelmetall entfernt sich damit ein Stück weiter von seinem in der Vorwoche bei knapp 2.432 Dollar markierten Rekordhoch.

Dagegen müssen die Ölpreise einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder abgeben. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet im frühen Handel 89,57 Dollar, das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent. Die Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten hatte zuletzt die Risikoaufschläge am Ölmarkt in die Höhe getrieben.

Chipwerte wie Infineon und Aixtron stehen nach einem schwächer als erwarteten ersten Quartal des niederländischen Halbleiterkonzerns ASML unter Druck. Bei den Niederländern war der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 3,8 auf 3,6 Milliarden Euro gesunken. Analysten hatten hingegen im Schnitt eine Steigerung auf 4,6 Milliarden Euro erwartet.

Adidas wird nach einem überraschend guten Start ins Jahr optimistischer für 2024. Der Umsatz solle in diesem Jahr währungsbereinigt um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz wachsen, teilte der Sportartikelhersteller mit. Beim Betriebsergebnis rechnen die Franken jetzt mit 700 Millionen Euro.

Der DAX-Konzern Continental hat im ersten Quartal in der Autozulieferung wieder rote Zahlen geschrieben. Vor Zinsen, Steuern und bereinigt um Sondereffekte machte Conti mit der Autozulieferung je 100 Euro Umsatz rund 4,30 Euro Verlust. Analysten hatten zwar mit einem schwierigen Jahresstart gerechnet, aber nicht in dieser Größenordnung.

Der Technologiekonzern Siemens eröffnet einen neuen Forschungsstandort am Universitätscampus in Garching bei München. Im fertiggestellten ersten Bauabschnitt des Projekts sollen etwa 450 Siemens-Beschäftigte mit 150 Wissenschaftlern der Technischen Universität München an Zukunftstechnologien forschen.

Bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa sind im ersten Quartal dieses Jahres im europaweiten Vergleich die meisten Flüge ausgefallen. Die Airline stornierte in den ersten drei Monaten des Jahres 5,99 Prozent ihrer Flüge, im gleichen Zeitraum 2023 waren es 2,97 Prozent, wie der Rechtsdienstleister Flightright mitteilte. Insgesamt schnitt Deutschland in dem Ranking schlecht ab. Grund dafür seien die wiederholten Streiks im ersten Quartal.

Im SDAX haussiert die Aktie von Borussia Dortmund. Nach dem Erfolg gegen Atlético Madrid gestern Abend ziehen die Borussen erstmals seit elf Jahren in das Halbfinale der Champions League ein, können sogar von einem neuerlichen Showdown in Wembley träumen.

Die Qualitätskontrollen beim amerikanischen Flugzeugbauer Boeing werde heute Abend (ab 20.15 Uhr MESZ) im Mittelpunkt einer Anhörung im US-Senat stehen. Im Unterausschuss für Ermittlungen soll unter anderem ein Boeing-Mitarbeiter aussagen, der nun als Whistleblower auftritt. Er behauptet, dass Boeing bei der Herstellung des Modells 787 "Dreamliner" Fehler beim Zusammenfügen von Rumpfteilen toleriert habe.

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat im vergangenen Quartal trotz der wochenlangen Stilllegung von Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max weniger Verlust eingefahren als an der Wall Street erwartet. Das Fehlen mehrerer Dutzend Maschinen des Boeing-Typs im Januar kostete United rund 200 Millionen Dollar. Unter dem Strich gab es einen Verlust von 124 Millionen Dollar nach einem Minus von 194 Millionen Dollar im Vorjahresquartal.

Der französische Luxusgüter-Hersteller LVMH bekommt nach seinem Rekordjahr eine schwächere Nachfrage seiner betuchten Kundschaft zu spüren. Im ersten Quartal sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent und verfehlte damit die durchschnittlichen Analystenerwartungen, wie der Konzern mit Marken wie Louis Vuitton, Christian Dior und Loewe am Abend in Paris mitteilte.