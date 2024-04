marktbericht Freundlicher Wochenstart erwartet Gelingt im DAX heute die Trendumkehr? Stand: 22.04.2024 07:31 Uhr

Fachleute rechnen damit, dass der DAX zum Wochenstart mit einem Plus in den Handel startet. Aber die Belastungsfaktoren bleiben, vor allem die Zinspolitik in den USA dämpft die Kauffreude.

Der Wochenstart dürfte am Aktienmarkt relativ freundlich ausfallen. Der Broker IG taxiert den DAX vor dem XETRA-Start mit plus 0,3 Prozent auf 17.796 Punkte. Vergangene Woche war der deutsche Leitindex 0,6 Prozent schwächer bei 17.737 Zählern aus dem Handel gegangen. Mit minus 1,1 Prozent verzeichnete er seinen dritten Wochenverlust in Folge.

Der Aktienmarkt dürfte es auch in der neuen Woche schwer haben. Zum einen belasten die geopolitischen Sorgen im Nahen Osten. Solange die Sorgen vor einem Flächenbrand im Nahen Osten nicht schwinden, dürften die Anleger verunsichert bleiben.

Dazu kommt die Ungewissheit über die weitere Zinspolitik der Notenbanken, vor allem jene der US-amerikanischen Federal Reserve (Fed). Weil sich die US-Wirtschaft weiter robust zeigt, könnte die Inflation zumindest weiter so hoch bleiben, dass die Fed von Zinssenkungen zunächst absieht.

Der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets sprach daher von einer "toxischen Kombination aus Zins- und Kriegsangst", die die Anleger derzeit umtreibe.

Die Marktbeobachter der Helaba sind optimistischer: Sie bewerten die jüngsten Kursrückgänge als einen "gesunden Abbau überzogener Erwartungen und einer kurzfristigen technischen Überhitzung". Mittelfristig sprächen sich verbessernde Wachstums- und Gewinnperspektiven für robuste Aktienmärkte. "Insofern könnten sich im Zuge der aktuellen Korrektur durchaus Gelegenheiten zum selektiven Ausbau von Positionen ergeben", stellen sie fest.

Bei der EZB stehen die Zeichen derweil weiter auf Zinssenkung: Die Spannungen im Nahen Osten dürften nach Einschätzung von Frankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni nicht verzögern. "Wenn es keine Überraschungen gibt, brauchen wir nicht mehr lange zu warten", sagte das EZB-Ratsmitglied in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung "Les Echos".

"Im Moment führt der Konflikt nicht zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise. Sollte dies jemals der Fall sein, müssten wir die Geldpolitik daraufhin untersuchen, ob dieser Schock vorübergehend und begrenzt ist oder ob er sich - über die Rohstoffe hinaus - auf die zugrundeliegende Inflation überträgt", fügte Villeroy hinzu.

Am Freitag hatte der Dow Jones 0,6 Prozent höher auf 37.986 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 2,1 Prozent auf 15.282 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 4.967 Punkte ein.

Als Belastungsfaktoren führten Händler vor allem Kursverluste im Technologiesektor nach einer enttäuschenden Prognose des Streaming-Pioniers Netflix und anhaltende Sorgen um den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung der US-Notenbank Fed an.

Der japanische Aktienindex Nikkei kann zum Wochenauftakt einen Teil seiner deutlichen Verluste vom Freitag wieder wettmachen, wenngleich Kursverluste bei Chipwerten das Plus begrenzten. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Index um 0,7 Prozent auf 37.334 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 1,3 Prozent höher bei 2.660 Punkten. Am Freitag hatte der Nikkei wegen Sorgen vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts mit einem Minus von 2,7 Prozent den schlechtesten Handelstag seit mehr als eineinhalb Jahren verzeichnet.

Die Börse in Shanghai verlor dagegen 0,1 Prozent auf 3.061 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.542 Punkten.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat nach eigenen Angaben einen großen Fortschritt beim schnellen Laden von E-Lkw erzielt. Entwicklern des Lkw-Segments Mercedes-Benz sei es erstmals gelungen, einen Prototyp des batterieelektrischen Fernverkehr-Lkw eActros 600 an einer Ladesäule mit einer Leistung von einem Megawatt (1000 Kilowatt) zu laden. Der Test habe im unternehmenseigenen Entwicklungs- und Versuchszentrum in Wörth am Rhein bei Karlsruhe stattgefunden.

Angesichts einer schwächelnden Nachfrage hat der US-Elektroautobauer Tesla am Wochenende die Preise in seinen wichtigsten Märkten China und USA gesenkt. Wie das von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen mitteilte, soll zudem der Preis für die Fahrerassistenzsoftware FSD in den USA um ein Drittel auf 8.000 US-Dollar sinken. Enttäuschende Verkäufe hatten im ersten Quartal zu einem Anstieg der Lagerbestände geführt.