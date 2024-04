marktbericht Kursverluste erwartet DAX steht vor Rückschlag Stand: 16.04.2024 07:39 Uhr

Schwache Vorgaben aus den USA, die Verunsicherung bezüglich der erhofften Zinswende sowie die kritische Lage im Nahen Osten zwingen die Anleger heute zur Vorsicht.

Der DAX dürfte heute mit deutlichen Kursverlusten in den Handelstag starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Start knapp 1,3 Prozent tiefer auf 17.785 Punkte.

Gestern hatte der DAX noch 0,6 Prozent auf 18.026 Punkte zugelegt. Zu Wochenbeginn hatte Erleichterung darüber geherrscht, dass der Angriff des Iran auf Israel nicht heftiger ausfiel und iranische Geschosse abgefangen werden konnten.

Unter dem Strich müsse man konstatieren, dass die geopolitischen Risiken zugenommen hätten und eine weitere Eskalation im Nahen Osten jederzeit möglich bleibe, kommentiert Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.

Neben einigen weiteren Quartalsberichten aus den USA, darunter die Banken Morgan Stanley und Bank of America, stehen heute auch einige Konjunkturdaten an. Um 11 Uhr wird in Deutschland der ZEW-Index publiziert, der Aufschluss über die Stimmung an den Finanzmärkten geben wird.

Aus den USA werden die Daten zur Industrieproduktion erwartet. "Das Verarbeitende Gewerbe könnte nach dem kräftigen Plus im Februar nur noch schwach gewachsen sein", schreiben die Marktbeobachter der Helaba.

Die US-Börsen hatten gestern dagegen im Minus geschlossen. An der Wall Street sah man die Lage im Nahen Osten offenbar nicht ganz so unaufgeregt: "Die ganze geopolitische Angelegenheit wird zu Spannungen und Ängsten auf dem Markt führen, und die Erkenntnis, dass die Zinsen nicht so bald sinken werden, muss sich endlich durchsetzen", kommentierte ein Marktteilnehmer.

Der Dow Jones ging 0,7 Prozent tiefer auf 37.735 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 1,8 Prozent auf 15.885 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 5.061 Punkte ein.

Der Euro ist heute leicht gefallen und hat damit an die Kursverluste der vergangenen Handelstage angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0617 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Marktbeobachter verwiesen auf robuste Konjunkturdaten aus den USA, die für Auftrieb beim Dollar sorgen und den Euro im Gegenzug belasten. "Sie untermauern das am Markt vorherrschende Bild, dass die US-Wirtschaft besser performt als die der Eurozone", erklärte Devisenexpertin Antje Praefcke. Zuletzt hatten Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel eine weiter solide Kauflaune gezeigt.

Auch die asiatischen Börsen tendieren heute angesichts der internationalen Spannungen schwächer. Die Eskalation im Nahen Osten drückte auf die Risikobereitschaft der Händler. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,1 Prozent nach auf 38.405 Punkte. Der breiter gefasste Topix notierte 1,8 Prozent niedriger bei 2.703 Zählern.

Die Börse Shanghai verlor 1,3 Prozent auf 3.016 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,9 Prozent auf 3.515 Punkte.

Dabei kamen aus China positive Signale: Chinas Wirtschaft ist nach offiziellen Angaben mit einem stärkeren Wachstum als erwartet ins neue Jahr gestartet. Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im ersten Quartal um 5,3 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem geringeren Wachstum gerechnet.

Das Statistikamt sprach in einer Mitteilung von einem "guten Start" ins Jahr. Die chinesische Regierung strebt für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent an.

Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat einen 17 Milliarden Dollar schweren Auftrag zur Entwicklung der nächsten Generation eines Abfangsystems erhalten, das die USA vor einem Angriff mit ballistischen Interkontinentalraketen schützen soll. Bei dem Auftrag handele es sich um einen Mehrjahresvertrag, teilte der US-Raketenabwehrdienst (MDA) mit.