marktbericht Nach gescheiterter Kurserholung DAX in gefährlichem Terrain Stand: 15.04.2024 07:41 Uhr

Der Iran-Israel-Konflikt hält zu Wochenbeginn auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Atem. Der DAX hat nach seiner Kehrtwende am Freitag nun weiteres Abwärtspotenzial.

Nach dem iranischen Angriff auf Israel am Wochenende und negativen Vorgaben vom japanischen Aktienmarkt hält sich der DAX am Morgen erstaunlich stabil. Das deutsche Börsenbarometer könnte sogar mit einem kleinen Gewinn in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 17.953 Zählern.

Dennoch zeigt die jüngste Kursentwicklung klar in eine Richtung: Die laufende Korrektur am deutschen Aktienmarkt zwingt die DAX-Bullen allmählich in die Knie. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex noch einen Erholungsversuch gestartet - war aber letztlich gescheitert. Am Ende stand zwar nur kleines Minus von 0,1 Prozent auf 17.930 Punkte. Doch damit bestätigte der DAX den Rutsch unter die wichtige Marke von 18.039 Zählern, dem alten Allzeithoch, per Wochenschlusskurs.

Damit hat sich das technische Bild im DAX merklich eingetrübt, das deutsche Börsenbarometer hat nun weiteres Abschlagspotenzial. Der nächste Rückzugsbereich befindet sich oberhalb von 17.700 Punkten. Hier verläuft eine Trendlinie, welche auf Wochenbasis die verschiedenen Hochs seit dem Jahr 2015 verbindet, erläutert HSBC-Experte Jörg Scherer. Darunter wartet bei 17.200 Zählern noch eine Kurslücke darauf, geschlossen zu werden.

Aus fundamentaler Perspektive ist es vor allem der übers Wochenende deutlich verschärfte Konflikt zwischen Israel und Iran, der auf der Stimmung am deutschen Aktienmarkt lastet. Noch ist unklar, mit welcher militärischen Antwort Israels auf den iranischen Raketen- und Drohnenangriff zu rechnen ist. Der Iran-Israel-Konflikt ist geeignet, die Themen Geldpolitik und Berichtssaison an den Börsen zumindest vorübergehend in den Hintergrund zu drängen.

Die Reaktion der Börse in Tokio fällt jedenfalls deutlich aus: Im späten Handel rutscht der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,0 Prozent ab auf 39.117 Punkte. Ein anderes Bild zeigt sich an der Börse in Shanghai: Dort liegt der Leitindex zur Stunde 1,2 Prozent im Plus.

An der Wall Street nahmen die Anleger nach enttäuschenden Quartalsberichte wichtiger US-Banken Reißaus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel am Freitag im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit Ende Januar und schloss schließlich 1,2 Prozent tiefer auf 37.983 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,6 Prozent auf 16.175 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,5 Prozent auf 5.123 Punkte ein.

US-Branchenriese JP Morgan hatte zum Auftakt der neuen Bilanzsaison einen insgesamt zurückhaltenden Ausblick auf das Gesamtjahr gegeben, während die Konkurrentin Wells Fargo für 2024 mit einem Rückgang der Netto-Zinseinnahmen rechnet. Bei der Citigroup lasteten hohe Abfindungen auf dem Gewinn.

Heute geht die noch junge Berichtssaison in den USA mit Goldman Sachs weiter. Die Investmentbank lässt Anleger um 13:30 Uhr in ihre Bücher blicken. Die Spannung ist groß, nachdem die Konkurrenz am Freitag schon gepatzt hatte.

Außerdem stehen heute einige Konjunkturdaten auf der Agenda, die es für Anleger zu beachten gilt, darunter die Industrieproduktion in der Eurozone am späten Vormittag. Später stehen dann noch in den USA der Empire-State-Index, die Einzelhandelsumsätze und Lagerbestände zur Veröffentlichung an.

Der Euro zieht im frühen Devisenhandel um 0,1 Prozent auf 1,0653 Dollar an. Damit bleibt die europäische Gemeinschaftswährung weiter klar unter der Marke von 1,07 Dollar, unter der sie in der vergangenen Woche im Zuge der sich eintrübenden Zinssenkungserwartungen in den USA gerutscht war.

Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.355 Dollar und damit 0,4 Prozent weniger. Das gelbe Edelmetall kann damit im Zuge des eskalierenden Iran-Israel-Konflikts zunächst nicht von seinem Image als "sicherer Hafen" profitieren.

Im DAX könnte die Infineon-Aktie am Morgen einen Blick wert sein. Der Chiphersteller Infineon blickt trotz der aktuellen Nachfrageschwäche bei Elektroautos optimistisch auf dieses Segment. "Die Elektromobilität bleibt einer der größten Wachstumstreiber für uns, zumal im Vergleich zum Verbrennermotor hier doppelt so viele Halbleiter verbaut werden", sagte Finanzvorstand Sven Schneider.

Mercedes-Benz war 2023 einer Analyse zufolge der profitabelste unter den weltweit größten Autokonzernen. Die Profitabilität - gemessen an der Ebit-Marge, welche das operative Ergebnis ins Verhältnis zum Umsatz setzt - lag bei 12,8 Prozent. Das geht aus der Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor, die dafür die Finanzkennzahlen der 16 größten Autokonzerne der Welt untersucht hat.

Samsung hat sich im vergangenen Quartal nach Berechnungen von Marktforschern den Spitzenplatz im Smartphone-Markt von Apple zurückgeholt. Vom südkoreanischen Konzern kamen knapp 21 Prozent der weltweit verkauften Geräte, wie die Analysefirma IDC berichtete. Apples iPhone lag demnach bei 17,3 Prozent Marktanteil.