marktbericht Stabile Kurse erwartet Stillstand nach Kursrutsch im DAX? Stand: 08.04.2024 07:38 Uhr

Nach dem jähen Ende der Rekordjagd agieren die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückhaltend. Der DAX dürfte verhalten in eine neue Börsenwoche starten, in der sich alles um die Geldpolitik drehen wird.

Die Zeichen am deutschen Aktienmarkt stehen weiter auf Konsolidierung. Der DAX dürfte sich nach seinem Kursrutsch am vergangenen Freitag zu Beginn der neuen Börsenwoche zunächst stabilisieren. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde nahezu unverändert bei 18.182 Punkten. Vor dem Wochenende war der DAX um 1,2 Prozent auf 18.175 Zähler gefallen.

Damit hat sich das deutsche Börsenbarometer mittlerweile ein gutes Stück von seinem am Dienstag nach Ostern bei gut 18.567 Punkten erreichten Rekordhoch entfernt. Das technische Bild im DAX hat sich merklich eingetrübt. Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC, macht zwischen 17.900 und 18.039 Punkten eine erste wichtige Unterstützungszone für den DAX aus. Bei einem Rutsch darunter könnte es zu einer Ausdehnung der Korrektur kommen.

Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets, verweist auf eine offene Kurslücke bei rund 17.200 Punkten - diese würden oftmals geschlossen. Aber auch in diesem Fall wäre der Bullenmarkt noch nicht zu Ende, sondern er hätte nur mal eine gesunde Pause erlebt.

Tatsächlich hatten Marktbeobachter schon seit langem vor einer Korrektur gewarnt und auf die - nach dem langen Hochlauf der Kurse - "überkaufte" Marktsituation hingewiesen. Zum Wochenschluss hatten die Anleger nun offenbar einen guten Grund gefunden, Gewinne mitzunehmen und die längst überfällige Konsolidierung einzuleiten.

Fed-Banker Kashkari zufolge könnte die US-Notenbank in diesem Jahr gänzlich auf Zinssenkungen verzichten. Marktexperten zufolge wäre ein Ausbleiben der Zinswende jedoch eine "Katastrophe" für die Märkte. Schließlich war die jüngste Rally an den Aktienmärkten maßgeblich getrieben von der Aussicht, dass sich die Notenbanken dank der deutlich gesunkenen Teuerung erlauben könnten, die Leitzinsen zu senken.

Die Hoffnungen der Anleger richten sich nun auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben wird. Die EZB dürfte die Zinsen wohl noch einmal unverändert lassen, schrieb Volkswirt Marco Wagner von der Commerzbank. Es dürfte aber weitere verbale Hinweise auf die bald anstehende Zinswende geben. Aktuell wird am Markt mit einem ersten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank im Juni gerechnet.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,8 Prozent fester bei 38.904 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 1,1 Prozent vor auf 5.204 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,2 Prozent auf 16.248 Stellen.

Am US-Arbeitsmarkt kamen im März nach dem offiziellen Bericht der Regierung zwar weitaus mehr Stellen hinzu als erwartet. Die Investoren in den USA konzentrierten sich allerdings Experten zufolge auf die Tatsache, dass das Wachstum des durchschnittlichen Stundenlohns erneut zurückging, was den Inflationsdruck verlangsamte.

Auch in Japan stiegen am Morgen die Kurse. In Tokio legt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss 0,7 Prozent auf 39.282 Punkte zu. Die Börse in Shanghai tendiert zur Stunde seitwärts.

Am deutschen Aktienmarkt steht heute die TUI-Aktie im Fokus. Der weltgrößte Reisekonzern kehrt mit der Hauptnotiz seiner Aktie an die Börse in Frankfurt zurück. Den Handelsstart im regulierten Prime Standard wollen Konzernchef Sebastian Ebel und Finanzvorstand Mathias Kiep am Vormittag mit der traditionellen Börsenglocke einläuten. TUI hatte die Hauptnotierung seiner Aktie Ende 2014 nach London verlegt. Die Rückkehr nach Frankfurt soll nun den Einzug in den MDAX ermöglichen.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer muss in einem Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup (Glyphosat) deutlich weniger zahlen als gedacht. Wie am Freitag aus Gerichtsunterlagen hervorging, reduzierte Richter Daniel Green in Jefferson City (Missouri) den von Geschworenen den drei Klägern zugesprochenen Schadenersatz von insgesamt 1,5 Milliarden Dollar auf 600 Millionen Dollar.

Der Softwarehersteller SAP will nach einem Zeitungsbericht als Teil seines angekündigten Großumbaus voraussichtlich 2.600 Stellen in Deutschland streichen. Ein Sprecher des Konzerns äußerte sich am Samstag nicht zu der konkreten Zahl, die aus einem Bericht des "Handelsblatts" hervorgeht. Bisher war lediglich von insgesamt 8.000 Stellen die Rede, die von der Umstrukturierung betroffen seien.

Ein Boeing-Jet vom Typ 737-800 musste am Sonntag in der Luft umkehren, nachdem die Besatzung berichtet hatte, dass sich die Verkleidung eines Triebwerks während des Starts gelöst und eine Flügelklappe getroffen hatte. Die Maschine der Southwest Airlines sei nach dem Vorfall sicher zum Internationalen Flughafen von Denver zurückgekehrt, erklärte die US-Flugaufsicht FAA. Der Vorfall werde nun untersucht.

Tesla will sein seit Langem in Aussicht gestelltes Robotaxi am 8. August vorstellen. Firmenchef Elon Musk kündigte die Präsentation am Freitag auf seiner Online-Plattform X an. Weitere Details gab es zunächst nicht. Das autonome Fahrzeug soll nach früheren Angaben auf einer neuen technischen Plattform basieren, die die Produktion effizienter und kostengünstiger machen soll.

Der Facebook-Konzern Meta wird mehr von Künstlicher Intelligenz erzeugte oder manipulierte Fotos und Videos mit Warnhinweisen auf seinen Plattformen lassen, statt sie zu löschen. Meta will entsprechende Inhalte mit der Kennzeichnung "Made with AI" versehen. Dabei soll auch eine hauseigene Technologie zum Einsatz kommen, die mit KI erstellte Beiträge automatisch erkennen soll. Die neuen Regeln sollen für Facebook, Instagram und den Kurznachrichtendienst Threads gelten.