Erneute Panne bei US-Flugzeugbauer Boeing-Maschine verliert Teil von Triebwerk Stand: 08.04.2024 08:56 Uhr

Ein Flugzeug der US-Airline Southwest musste am Sonntag wegen eines Schadens am Triebwerk in der Luft umkehren. Bei der Maschine handelt es sich um eine Boeing 737-800 - die Pannenserie beim Flugzeugbauer setzt sich fort.

Wieder einmal hat es an einer Maschine des US-Flugzeugherstellers Boeing Probleme gegeben. Eine 737-800 musste am Sonntag auf dem Weg nach Houston im US-Bundesstaat Texas in der Luft umkehren, nachdem die Besatzung berichtet hatte, dass sich die Verkleidung eines Triebwerks während des Starts gelöst und eine Flügelklappe getroffen hatte.

Die Maschine der Southwest Airlines sei nach dem Vorfall sicher am Flughafen von Denver gelandet, erklärte die US-Flugaufsicht FAA. An Bord der Boeing waren 135 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder, niemand wurde bei dem Zwischenfall verletzt.

Flugzeug wird nach Panne überprüft

Southwest teilte mit, die Passagiere des Flugs 3695 seien mit einer anderen Maschine etwa drei Stunden später nach Houston geflogen. "Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die durch die Verspätung entstanden sind, aber unsere höchste Priorität ist die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter.

"Unsere Wartungsteams überprüfen derzeit das Flugzeug", hieß es. Die 737-800 wurde laut FAA-Aufzeichnungen im Juni 2015 in Dienst gestellt. Southwest wollte sich nicht dazu äußern, wann das Triebwerk zuletzt gewartet wurde.

Immer wieder schwere Mängel bei Boeing

Für die Fluggesellschaft war es bereits der zweite Vorfall innerhalb einer Woche. Am Donnerstag war wegen eines Triebwerksbrands ein Flug aus Texas ausgefallen. Die Feuerwehr im texanischen Lubbock bestätigte einen Brand in einem der beiden Triebwerke, das gelöscht werden musste. Die FAA untersucht beide Vorfälle. Bei beiden Flugzeugen handelte es sich um Boeing 737-800, ein älteres Modell als die 737 Max, die in jüngerer Zeit mit einer Pannenserie für Probleme bei Boeing sorgte.

Der Airbus-Rivale Boeing steht wegen Mängeln unter verschärfter Aufsicht der FAA. Anfang Januar war bei einem Flug einer 737 MAX in der Luft ein großes Stück aus der Kabinenwand herausgebrochen. Im März hatte eine Boeing nach dem Start ein Rad verloren. Im Oktober 2018 und März 2019 waren zwei Boeing 737 MAX abgestürzt, dabei starben 346 Menschen. Vor wenigen Tagen hatte Boeing im Zuge der Probleme mitgeteilt, Konzernchef Dave Calhoun werde das Unternehmen bis Jahresende verlassen.