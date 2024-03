marktbericht Kursgewinne erwartet DAX-Rekordrally - und kein Ende in Sicht? Stand: 27.03.2024 07:39 Uhr

Nach vier DAX-Rekordhochs in Folge sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt offenbar immer noch nicht bereit für größere Gewinnmitnahmen. Der DAX hält sich am Morgen in Nähe seines jüngsten Allzeithochs.

Trotz mangelnder Unterstützung von den US-Börsen dürfte der DAX in Nähe seines Allzeithochs in den Handel zur Wochenmitte starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 18.401 Punkten. Gestern hatte das deutsche Börsenbarometer bei 18.411 Zählern eine neue Bestmarke aufgestellt - es war das vierte Rekordhoch in Folge gewesen.

Zwar häuften sich zuletzt die Signale für eine "überkaufte" Marktsituation im DAX - doch das hielt die Anleger nicht davon ab, bei Aktien weiter zuzugreifen. Im Gegenteil: Viele Anleger fürchten offenbar, die Kursrally zu verpassen. Und das treibt die Kurse immer noch weiter in die Höhe. Der Aufwärtstrend im DAX ist intakt, Charttechnik-Experten sehen bei 18.700 Zählern das nächste Kursziel für den DAX.

Für Unsicherheit unter den Anlegern sorgt allerdings, dass zwei Schüsselereignisse für die Börsen ausgerechnet dann stattfinden werden, wenn die meisten Märkte wegen eines Feiertags geschlossen sind: An Karfreitag stehen der PCE-Deflator, der von der US-Notenbank favorisierte Inflationsindikator und die öffentlichen Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf der Agenda.

In Deutschland sind die Börsen an Karfreitag und Ostermontag geschlossen, an der Wall Street wird nur an Karfreitag nicht gehandelt - an Ostermontag findet der Handel dagegen statt. Dann auch wieder zu den regulären Zeiten: Nach der Zeitumstellung hierzulande wird in New York wieder von 15:30 bis 22:00 MEZ gehandelt.

An der Wall Street hatten die großen Indizes gestern nach einem freundlichen Handelsverlauf ihre anfänglichen Gewinne abgegeben und etwas schwächer geschlossen. Seit den jüngsten Rekordständen am vergangenen Donnerstag hat sich damit die Serie leichter Rücksetzer fortgesetzt. Dennoch ist bisher in der Vorosterwoche keine größere Verkaufsbereitschaft spürbar.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,1 Prozent tiefer auf 39.282 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 16.315 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 5.203 Punkte ein.

In Japan konnte der Nikkei dagegen zur Wochenmitte ein kräftiges Kursplus einfahren: Der 225 Werte umfassende Index legte um 0,9 Prozent auf 40.762 Punkte zu und näherte sich damit der Marke von 41.000 Punkten wieder an, die er in der Vorwoche erstmals in seiner Geschichte überschritten hatte.

Auftrieb für den Nikkei kommt dabei abermals vom schwachen Yen, der am Morgen zum Dollar auf den niedrigsten Stand seit 1990 fällt. Mit 151,68 pro Dollar nähert sich die japanische Devise erneut der Marke von 152 pro Dollar, die von einigen Beobachtern als roter Bereich für Interventionen der japanischen Zentralbank angesehen wird.

Der Euro gibt im asiatischen Devisenhandel leicht nach auf 1,0825 Dollar. Auch die Feinunze Gold verzeichnet leichte Verluste, gibt 0,1 Prozent auf 2.176 Dollar nach.

Im DAX könnte am Morgen die Aktie der Deutschen Bank einen Blick wert sein. Das Geldhaus kommt mit dem Abarbeiten der Probleme bei der Postbank voran, sieht sich aber beim Thema Servicequalität noch nicht am Ziel. "Wir werden zu Ende März, wie zuletzt angekündigt, den Rückstau bei den kundenkritischen Prozessen, die auch Gegenstand der Anordnungen der Bafin waren, bewältigt haben und arbeiten weiter an Verbesserungen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bank.

Die Aktionäre des Immobilienkonzerns Aroundtown müssen wohl auf eine Dividende für 2023 verzichten. Der Verwaltungsrat wolle auf der für den 26. Juni geplanten Jahreshauptversammlung keine Dividendenzahlung empfehlen, teilte das MDAX-Unternehmen gestern Abend mit. Grund hierfür seien die anhaltenden Marktunsicherheiten.

Der IT-Dienstleister GFT Technologies bekommt einen neuen Chef. Marco Santos wird ab dem 1. Juli 2024 die Geschäfte leiten. Er folgt damit auf Marika Lulay, die bereits Anfang Dezember ihren Rücktritt angekündigt hatte. Sie will ihren Vertrag aus persönlichen Gründen nicht weiter verlängern und scheidet damit zum Ende des laufenden Jahres aus der Geschäftsführung aus.

Apple wird wie gewohnt im Juni einen Ausblick auf neue Software und Dienste geben. Der iPhone-Konzern setzte seine Entwicklerkonferenz WWDC für den 10. bis 14. Juni an. Bei der WWDC (Worldwide Developers Conference) kündigt Apple traditionell neue Funktionen für Geräte des Konzerns an. Diesmal dürfte Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt stehen.

Die Genehmigung eines mit hohen Erwartungen verknüpften Medikaments durch die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Aktienkurs des US-Pharmakonzerns Merck & Co im nachbörslichen Handel angetrieben. Merck darf nun mit der Vermarktung von Sotatercept beginnen. Das unter dem Namen Winrevair in den Handel kommende Mittel dient der Behandlung einer seltenen und gefährlichen Form von Bluthochdruck. Experten zufolge könnte das Medikament zu einem Verkaufsschlager werden.