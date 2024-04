marktbericht DAX bei 18.200 Punkten erwartet Tesla gibt Erholungsrally neuen Schub Stand: 24.04.2024 08:13 Uhr

Eine bislang starke US-Bilanzsaison und die Ankündigung neuer Tesla-Modelle schüren die Risikofreude am deutschen Aktienmarkt weiter. Der DAX dürfte seine beeindruckende Erholungsrally fortsetzen.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch zur Wochenmitte ins Risiko gehen und den DAX damit weiter in die Höhe treiben. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 18.224 Punkten. Erst gestern hatte der DAX die Schallmauer bei 18.000 Punkten überwunden und letztlich 1,6 Prozent höher geschlossen bei 18.137 Zählern.

Seit seinem Tief am vergangenen Freitag hat der DAX in der Spitze bereits 3,0 Prozent zulegen können. Mit der Rückeroberung des alten Allzeithochs bei 18.039 Zählern sendet der deutsche Leitindex zudem ein starkes technisches Signal, das bei den Anlegern Hoffnungen auf weitere Kurssteigerungen schürt.

Rückenwind für den DAX kommt zur Wochenmitte von Tesla: Als erstes der großen Technologieunternehmen legte der Elektroautobauer gestern Abend nachbörslich seine Zahlen vor. Tesla kündigte eine frühere Markteinführung neuer Modelle an und erfreute damit die Anleger trotz eines Umsatzrückgangs.

Man werde die ursprünglich für das zweite Halbjahr 2025 geplante Produktion auf den Jahresanfang 2025 oder gar auf Ende 2024 vorziehen, sagte Tesla-Chef Elon Musk - woraufhin die Aktien des Unternehmens im nachbörslichen Handel um zwölf Prozent zulegten.

Das gibt auch dem Nasdaq-Future einen ordentlichen Schub nach oben. Bereits gestern hatten die Technologiewerte im regulären Handel deutliche Kursgewinne verbucht, der Nasdaq-Index gewann 1,6 Prozent auf 15.696 Stellen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent fester mit 38.503 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 1,2 Prozent auf 5.070 Zähler vor.

Es ist vor allem die laufende Bilanzsaison, die derzeit für gute Stimmung am US-Aktienmarkt sorgt. Diese erreicht nun ihren Höhepunkt: "Insgesamt berichten in den kommenden Tagen 180 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 40 Prozent des S&P 500", erklärt Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

Die positiven Vorgaben von der laufenden Berichtssaison an der Wall Street verfehlen auch an den asiatischen Aktienmärkten ihre Wirkung nicht. Die japanische Börse verzeichnet starke Kursgewinne: Im späten Handel in Tokio steigt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 2,3 Prozent. In China gewinnt die Börse in Shanghai zur Stunde 0,4 Prozent.

Der Euro hält sich im asiatischen Devisenhandel knapp über der Marke von 1,07 Dollar, die er erst gestern wieder zurückerobert hatte. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0706 Dollar gehandelt. Im weiteren Handelsverlauf dürfte der ifo-Geschäftsklimaindex für Bewegung an den Devisen- und Aktienmärkten sorgen.

Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.327 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als am Vorabend. Seit seinem Rekordhoch bei rund 2.432 Dollar hat das gelbe Edelmetall bereits über 100 Dollar eingebüßt.

Im DAX könnte heute die Aktie der Deutschen Börse einen Blick wert sein. Höhere Zinseinnahmen und die Übernahme des dänischen Finanzsoftware-Spezialisten SimCorp haben dem Börsenbetreiber in den vergangenen Monaten erneut Rückenwind verliehen. Der Reingewinn stieg den Angaben zufolge zum Jahresauftakt um fünf Prozent auf 497,6 Millionen Euro.

Die Hamburger Biotech-Firma Evotec hat einen dauerhaften Nachfolger für ihren langjährigen Vorstandschef Werner Lanthaler gefunden. Der ehemalige Linde-Manager Christian Wojczewski werde das Amt zum 1. Juli übernehmen, teilte Evotec am Abend mit. Der promovierte Chemiker hatte fast zwölf Jahre lang die Medizingase-Sparte von Linde geleitet und war zuletzt als Berater aktiv.

Der Kreditkarten-Konzern Visa hat im vergangenen Quartal deutlich besser verdient. Der Gewinn stieg im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar, wie Visa nach US-Börsenschluss mitteilte. Den Ausschlag gaben höhere Kreditkarten-Ausgaben der Kunden. Weltweit legten sie um acht Prozent zu.

Texas Instruments hat angesichts einer höheren Nachfrage bei Konsumelektronik einen Ausblick über den Expertenerwartungen für das laufende zweite Quartal abgegeben. Der Umsatz werde bei etwa 3,8 Milliarden Dollar liegen, teilte TI nach US-Börsenschluss mit. TI erwartet zudem einen Gewinn je Aktie zwischen 1,05 und 1,25 Dollar im Vergleich zur Analystenschätzung von 1,16 Dollar.