marktbericht Meta crasht die Aktienparty Hält die 18.000-Punkte-Marke im DAX? Stand: 25.04.2024 09:26 Uhr

Der DAX verbucht im frühen Handel Verluste. Ein nachbörslicher Kurseinbruch bei US-Technologiewerten verunsichert die Anleger. Was bedeutet das für die weiteren DAX-Perspektiven?

Nach den tags zuvor noch positiv aufgenommenen Visionen des Tesla-Chefs Elon Musk verschreckt Meta-Chef Mark Zuckerberg mit einer enttäuschenden Prognose die Anleger. Der DAX fällt in den ersten Minuten bis auf 18.009 Punkten zurück und knüpft damit nahtlos an seine gestrigen Kursverluste an. Zur Wochenmitte war der deutsche Leitindex um 0,3 Prozent auf 18.089 Zähler gefallen.

Nach der Party herrsche Katerstimmung, bemerkt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. "Solange der Index allerdings in seiner Konsolidierungszone zwischen 17.900 und 18.250 notiert, brennt nichts an. Darunter dürfte es allerdings weiter abwärts gehen."

Aus technischer Perspektive gilt es nun vor allem, die 50-Tage-Linie (aktuell bei 17.823 Punkten) im Auge zu behalten. Solange der DAX diese Marke verteidigen kann, wahrt er sich seine Chancen auf der Oberseite. HSBC-Charttechnikexperte Jörg Scherer rechnet perspektivisch gar mit einem Anlauf auf das bisherige Rekordhoch vom 2. April bei 18.567 Punkten.

Allerdings mahnt der gestern im DAX vollzogene Turnaround zur Vorsicht, zeigt er doch, dass ein neuerlicher Anlauf aufs Rekordhoch mit Hürden und Rückschlägen verbunden sein dürfte.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von den US-Technologiewerten. Der Facebook-Konzern Meta hat die Anleger mit seinem Ausblick schwer enttäuscht. Geringer als erwartete Umsätze im laufenden Quartal und höhere Ausgaben ließen Meta-Aktien im nachbörslichen Handel um 15 Prozent einbrechen und lösten einen Ausverkauf bei Technologiewerten aus.

Entsprechend negativ reagierten auch die US-Futures: Der Future auf den technologielastigen Nasdaq 100 liegt aktuell 1,3 Prozent im Minus. Der Future auf den Dow-Jones-Index büßt 0,2 Prozent ein.

Im regulären Handel an der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,1 Prozent tiefer auf 38.460 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,1 Prozent auf 15.712 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 5.071 Punkten.

Der nachbörsliche Kurseinbruch bei den US-Technologiewerten setzte am Morgen auch die Märkte in Asien unter Druck. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,2 Prozent tiefer bei 37.628 Punkten und damit wieder klar unter der viel beachteten Marke von 38.000 Zählern.

Die europäische Gemeinschaftswährung liegt im frühen Devisenhandel über der Marke von 1,07 Dollar. Aktuell werden 1,0721 Dollar für einen Euro gezahlt und damit 0,2 Prozent mehr als am Vorabend. Leichte Kursgewinne verzeichnet auch der Goldpreis: Die Feinunze Gold kostet derzeit 2.320 Dollar.

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 88,28 Dollar, das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent. Zuletzt hatten das Ausbleiben einer Eskalation des Konflikts in Nahost und schwache US-Konjunkturdaten die Preise am Ölmarkt gedrückt.

Im DAX stehen am Morgen die Deutsche Bank und BASF mit Quartalszahlen im Fokus. Das größte deutsche Geldhaus ist dank florierender Geschäfte seiner Investmentbank und der Umsetzung seines Sparprogramms mit einem Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Die Deutsche Bank verdiente im ersten Jahresviertel unter dem Strich und nach Minderheiten 1,275 (Vorjahr: 1,158) Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Es war das fünfzehnte Gewinnquartal in Folge.

Schlechter lief es dagegen für BASF: Der weltgrößte Chemiekonzern litt im ersten Quartal unter deutlich gesunkenen Preisen und negativen Währungseffekten. Der Umsatz in den ersten drei Monaten schrumpfte im Jahresvergleich um 12,2 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern vor der Hauptversammlung mitteilte. Analysten hatten mit mehr Erlös gerechnet. Unter dem Strich fiel ein Gewinn von knapp 1,4 Milliarden Euro an, nach fast 1,6 Milliarden ein Jahr zuvor.

Die Quartalsbilanz von Symrise kommt bei den Anlegern nicht gut an, die Aktie gehört zu den größten Verlierern im DAX - obwohl der Duft- und Aromastoffhersteller zum Jahresstart kräftig gewachsen war. Analyst Charles Bentley von der Bank Jefferies wies in einer ersten Reaktion darauf hin, dass jüngst der Konkurrent Givaudan die Messlatte mit seinen Quartalszahlen hoch gelegt habe.

Das MDAX-Unternehmen HelloFresh hat zum Jahresbeginn die verhaltene Nachfrage nach Kochboxen mit seinem Angebot an Fertigmahlzeiten ausgeglichen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 3,8 Prozent auf rund 2,07 Milliarden Euro. Analysten hatten sich im Durchschnitt allerdings mehr erhofft. Unter dem Strich vergrößerte sich der Verlust von 25,4 Millionen Euro auf nun 83,8 Millionen Euro.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero will dank Zusatzeinnahmen noch schneller wachsen als gedacht. Der um Rabatte bereinigte Umsatz solle gegenüber dem Vorjahr nun um 18 bis 21 Prozent zulegen, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Bislang hatte das Management ein Plus von 15 bis 17 Prozent auf dem Zettel. Konzernchef Niklas Östberg betonte die Strategie eines "profitablen Wachstums".

Der für die Halbleiterindustrie produzierende Anlagenbauer Aixtron ist dank voller Orderbücher zum Jahresauftakt kräftig gewachsen. Der Umsatz schnellte um 53 Prozent auf 118,3 Millionen Euro und das operative Ergebnis (Ebit) erreichte 9,9 Millionen Euro nach 3,5 Millionen Euro im Vorjahr. Der Vorstand bekräftigte seine Jahresziele.

Hugo Boss will sich komplett von seinem Russland-Geschäft trennen. Der Modekonzern wolle seine russische Tochtergesellschaft an den langjährigen Großhandelspartner Stockmann JSC verkaufen, teilte eine Sprecherin des Luxuslabels auf Anfrage mit. Die Übernahme des Geschäfts durch eine europäische Behörde stehe noch aus. Die russischen Behörden hätten bereits zugestimmt.

Ford hat dank eines starken Nutzfahrzeuggeschäfts und mehr Hybrid-Verkäufen einen Gewinn über Expertenerwartungen erzielt. Der US-Autobauer gab gestern nach US-Börsenschluss für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 49 Cent bekannt nach 63 Cent im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt mit 40 Cent gerechnet.

Der Computer-Konzern IBM wird von seinem Beratungsgeschäft gebremst. Im vergangenen Quartal legte der Konzernumsatz im Jahresvergleich lediglich um ein Prozent auf rund 14,5 Milliarden Dollar zu und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund neun Prozent.

Dem Bergbaukonzern Anglo American liegt ein Übernahmeangebot des Bergbauriesen BHP vor. Die Offerte sei unaufgefordert und unverbindlich, an strenge Bedingungen geknüpft und stark konditioniert, teilte Anglo American mit. Der Deal würde zwei globale Bergbauriesen zusammenführen und wäre eine der größten Übernahmen in der Branche seit Jahren.