marktbericht DAX-Eröffnung Kurze Verschnaufpause für den DAX? Stand: 02.04.2024 07:39 Uhr

Nach der Rekordrally könnte der deutsche Leitindex in dieser Woche zum Luftholen eine Pause einlegen. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur am Markt dürfte steigen.

Am ersten Handelstag der verkürzten Woche nach Ostern könnte der deutsche Leitindex nach seiner achttägigen Gewinnserie heute eine Verschnaufpause einlegen. Der DAX dürfte Berechnungen von Banken und Brokern zufolge mit kleinen Verlusten in Handelswoche starten. Doch nicht alle sehen das so: Der Broker IG taxiert den DAX zum Handelsstart am Morgen dagegen 0,1 Prozent höher bei 18.511 Punkten.

Am Gründonnerstag hat der DAX seiner jüngsten Rekordserie im Handelsverlauf einen weiteren Höchststand hinzugefügt - und nur wenig verändert geschlossen. Am Ende gewann der deutsche Leitindex 0,08 Prozent auf 18.493 Punkte. Den Monat März schloss der deutsche Leitindex mit einem Gewinn von 4,6 Prozent ab und das erste Quartal mit einem Plus von 10,4 Prozent.

Die Aussicht auf wohl schon bald wieder niedrigere Leitzinsen der Europäischen Zentralbank und die anhaltend robuste US-Konjunktur haben den DAX in den vergangenen Wochen von Rekordhoch zu Rekordhoch eilen lassen. Über der nun erreichten Marke von 18.500 Punkten wird die Luft aber dünner und die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur größer.

"Ein solch bereinigendes Gewitter wäre nicht ungewöhnlich. Korrekturen in einem Bullenmarkt erzeugen die stärksten Kurseinbrüche. Im Unterschied zu einem Bärenmarkt geben sie aber nicht die Richtung vor, sind zeitlich begrenzt und danach setzt sich der Aufwärtstrend wieder fort. Anzeichen für eine solche Korrektur sind nicht zu sehen, das liegt aber in der Natur der Sache. Oft braucht es nicht mal einen Grund, dass die Kurse fallen", sagt Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Die Marktexperten der DZ Bank betrachten den DAX aufgrund seiner ungewöhnlichen Aufwärtsdynamik der vergangenen Tage unter technischen Aspekten als überhitzt. Analyst Stephen Schneider weist darauf hin, dass das wichtigste deutsche Börsenbarometer seit seinem Tiefpunkt vergangenen Herbst bereits um über 30 Prozent zugelegt hat. Mittlerweile habe der DAX-Kurs eine Struktur angenommen, die an eine Parabel erinnere, weshalb nun zeitnah eine Verschnaufpause anstehen könne. Anzeichen für ein Ende des übergeordneten Aufwärtstrends seien aber nicht erkennbar, so Schneider.

Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) raten mit Blick auf die jüngsten Allzeithochs allerdings zur Vorsicht. Denn die Rekordrally laufe vor dem Hintergrund einer wenig dynamischen deutschen Wirtschaft und einer stockenden Gewinn-Performance hiesiger Unternehmen. "Die Börsen scheinen der fundamentalen Entwicklung wohl vorausgelaufen zu sein. Daher erscheint es uns an der Zeit, erstmal Luft zu holen", empfehlen die LBBW-Experten.

An den US-Börsen fand der Handel bereits wieder am gestrigen Ostermontag statt. An der Wall Street schwand bei den Anlegern die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent tiefer bei 39.539 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 5.239 Stellen ein. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 16.371 Zählern.

Börsianern zufolge dämpfte ein unerwartetes Wachstum der US-Industrie die Erwartung, dass die Fed die Zinsen bald spürbar senkt. Der Einkaufsmanagerindex stieg im März um 2,5 auf 50,3 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Damit liegt das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer erstmals seit September 2022 wieder über der Marke von 50, ab der es ein Wachstum anzeigt.

Auch die asiatischen Börsen haben sich wegen der schwindenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA uneinheitlich gezeigt. Japans Anleger bleiben weiterhin auf der Hut. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index trat im Verlauf bei 39.810 Punkten auf der Stelle. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 2719 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent.

In Chinas Immobilienkrise ist der Handel mit Papieren des angeschlagenen Konzerns Country Garden an der Börse in Hongkong gestoppt worden. Das teilte das Unternehmen heute zum Handelsstart mit. Zuvor hatte der einst nach Verkaufszahlen größte Wohnungsbauer in China mitgeteilt, die Veröffentlichung seiner Bilanz für 2023 verschieben zu müssen. Damit verstieß Country Garden gegen eine Regel an der Hongkonger Börse, was nun nach den Osterfeiertagen Konsequenzen auf dem Parkett nach sich zog.

Country Garden hatte am vergangenen Donnerstag die Verschiebung damit begründet, noch weitere Informationen sammeln zu müssen. Der verschuldete Konzern hatte im vergangenen Jahr eine Zahlung an Gläubiger im Ausland verpasst. Mittlerweile hat ein Geldgeber vor einem Hongkonger Gericht die Zerschlagung des Unternehmens beantragt. Mitte Mai soll die erste Verhandlung beginnen.

Der deutsche Cloudanbieter Ionos hat einen Großauftrag von der Bundesverwaltung für den Aufbau einer besonders strikt abgesicherten Computer-Cloud-Lösung erhalten. Das teilte das Unternehmen heute in Karlsruhe mit. In der Ausschreibung des Rahmenvertrags wurde eine Obergrenze von 410 Millionen Euro genannt.

Die "private Enterprise-Cloud", die unter anderem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert wurde, soll in den Rechenzentren des Informationstechnikzentrums Bund betrieben werden. Das Besondere an der Lösung der United-Internet-Tochter ist, dass diese Plattform nicht mit dem öffentlichen Internet verbunden ist. Dabei wird ein Konzept verwendet, das als "Air Gapping" bekannt ist. Das macht es für Außenstehende nahezu unmöglich, auf sensible Informationen zuzugreifen.