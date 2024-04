Digitalisierung der Verwaltung Bund lässt sichere Cloud von Ionos aufbauen Stand: 02.04.2024 09:26 Uhr

Das Flensburger Punkteregister oder die Daten von BAföG-Empfängern - sie könnten künftig in einer besonders sicheren Cloud des Bundes gespeichert werden. Die soll der deutsche Anbieter Ionos aufbauen.

Die Bundesverwaltung will beim Aufbau eines neuen Cloud-Dienstes auf den deutschen Anbieter Ionos zurückgreifen. Ionos mit Sitz in Montabaur hat einen entsprechenden Großauftrag für den Aufbau einer besonders strikt abgesicherten Computer-Cloud-Lösung erhalten. Das teilte das Unternehmen mit.

Laut der Ausschreibung kann das Unternehmen für den Auftrag der Bundesverwaltung bis zu 410 Millionen Euro abrufen. Ionos gehört zum deutschen United-Internet-Konzern, der unter anderem die E-Mail-Provider gmx und web.de betreibt.

Cloud nicht mit öffentlichem Internet verbunden

Die "private Enterprise-Cloud", die unter anderem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert wurde, soll in den Rechenzentren des Informationstechnikzentrums Bund (ITZBund) betrieben werden. Das Besondere an der Ionos-Lösung ist, dass diese Plattform nicht mit dem öffentlichen Internet verbunden ist. Dabei wird ein Konzept verwendet, das als "Air Gapping" bekannt ist. Das soll es für Außenstehende nahezu unmöglich machen, auf sensible Informationen zuzugreifen.

Beim "Air Gapping" werden die Rechner von den Netzwerken separiert. Der Datenverkehr für Softwareupdates wird dann beispielsweise mit transportablen Speichermedien erledigt. Die Anwender in der Verwaltung greifen über abgeschirmte und gesicherte Datennetze des Bundes auf die "private Cloud" zu.

Digitalisierung der Verwaltung

Zu den IT-Anwendungen des Bundes gehören über 1.000 Fachverfahren der Verwaltung, darunter das Punktekonto des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg oder die Berechnung und Auszahlung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).

Das Informationstechnikzentrum Bund ist eine zentrale Dienstleistungseinrichtung der deutschen Bundesverwaltung, die für die Bereitstellung und den Betrieb von IT-Dienstleistungen zuständig ist. Als Anstalt des Öffentlichen Rechts soll das ITZBund die Effizienz und Sicherheit der Informationstechnologie innerhalb der Bundesverwaltung erhöhen und die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben.