marktbericht Index leicht tiefer erwartet DAX verweilt auf hohem Niveau Stand: 09.04.2024 07:42 Uhr

Nach einem erfreulichen Wochenauftakt dürfte der deutsche Aktienmarkt heute zunächst eine Pause einlegen. Neue Impulse für den DAX erwarten Experten nun erst mit der anstehenden Berichtssaison in den USA.

Nachdem der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart noch den zuletzt verstärkten Zinssorgen in den USA trotzten konnte, dürfte der DAX heute zum Handelsstart leicht im Minus notieren. Der Broker IG taxiert den Leitindex rund eineinhalb Stunden vor XETRA-Beginn 0,2 Prozent tiefer bei 18.290 Punkten.

Gestern hatte der DAX noch dank des überraschend starken Produktionsanstiegs in Deutschland 0,8 Prozent bei 18.318 Zählern geschlossen. Analysten schließen nicht aus, dass die Kurse nun zunächst auf hohem Niveau verharren, bis die bevorstehende Saison der Quartalsbilanzen aus den USA neue Impulse setzt. Gleichwohl würde auch ein Rücksetzer nach der Rally der Vormonate nicht überraschen.

Eine größere Korrektur nach dem Rekordhoch aus der vergangenen Woche hat das Börsenbarometer allerdings bislang vermieden. Seit Jahresbeginn steht noch immer ein DAX-Gewinn von fast zehn Prozent zu Buche. Auch nach dem jüngsten Kursrutsch wollen die Anlegerinnen und Anleger offenbar nicht von der lieb gewonnenen Handelsstrategie abweichen - allen Mahnungen zum Trotz.

Denn an den US-Börsen agierten die Investoren deutlich vorsichtiger. Der Leitindex Dow Jones bewegte sich kaum und beendete den Tag quasi unverändert bei 38.892 Punkten. Auch der technologielastige Nasdaq und der marktbreite S&P 500-Index gingen am Ende nahezu unverändert aus dem Handel.

Der starke Beschäftigungsbericht in den USA vom Freitag habe kaum Anhaltspunkte dafür geboten, dass Fed-Chef Jerome Powell dringend mit Zinssenkungen beginnen sollte, konstatieren die Analysten von BMO Capital Markets. Mit Spannung warten die Marktteilnehmer nun auf die morgen anstehenden US-Inflationsdaten, um daraus Rückschlüsse auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung zu ziehen.

Mit einem Rückgang der US-Inflationsrate sei jedoch nicht zu rechnen, schreiben die Fachleute der Helaba. Zuletzt hätten sich diejenigen Fed-Vertreter vermehrt zu Wort gemeldet, die Sorgen vor einer zu hohen Inflation äußern und die Zinssenkungen zumindest teilweise in Frage stellen. "Dies hat zusammen mit soliden Konjunkturdaten dazu geführt, dass die Zinssenkungserwartungen gedämpft sind", hieß es.

In der laufenden Woche werden auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) Hinweise auf erste Zinsschritte erwartet. Experten verweisen in diesem Zusammenhang aber darauf, dass die EZB bisher eher nicht der US-Notenbank vorausgeeilt ist - somit könnte sich die Zinswende auch in Europa verschieben, obwohl die Datenlage eindeutiger für Senkungen spricht. Insbesondere die Inflation in der Eurozone war zuletzt auf 2,2 Prozent gefallen und damit nahe an den Zielwert der EZB von 2,0 Prozent herangerückt.

Die wichtigsten Börsen Asiens haben heute keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan knüpfte der Nikkei 225 im späten Handel mit einem Plus von 0,8 Prozent an seine Vortagesgewinne an. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten, die an den chinesischen Festlandbörsen notiert sind, fiel indes um 0,2 Prozent. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um gut ein halbes Prozent. Anleger agierten vor neuen Inflationsdaten aus den USA und der EZB-Zinsentscheidung vorsichtig, sagten Marktteilnehmer.

Der Euro hat am Morgen stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0855 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Im Tagesverlauf stehen nur wenige absehbare Impulse für den Devisenmarkt an. Entscheidende Wirtschaftsdaten werden nicht erwartet. Allerdings gibt die EZB einen Einblick in die Kreditvergabe der Banken. Die Notenbank veröffentlicht die Ergebnisse ihrer wiederkehrenden Umfrage "Bank Lending Survey".

Die Großbank UBS prüft einem Medienbericht zufolge einen Tauschdeal, um sich ihr China-Geschäft vollständig einzuverleiben. Der Schweizer Konzern schlage vor, die verbliebenen 33 Prozent an UBS Securities von einem staatlich kontrollierten Unternehmen zu übernehmen und im Gegenzug ihre gesamte 51-Prozent-Position an Credit Suisse Securities (China) zu verkaufen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. UBS verlange einschließlich der Beteiligung eines lokalen Partners rund zwei Milliarden Yuan (rund 250,1 Millionen Franken) für die China-Einheit von Credit Suisse.

Mit einer Vergleichszahlung will Tesla einen Prozess um einen Todesfall mit seinem Fahrassistenz-System "Autopilot" quasi im letzten Moment abwenden. Die Verhandlung sollte diese Woche im kalifornischen San Jose beginnen. Wie viel der Elektroauto-Hersteller an die Familie des verunglückten Fahrers zahlen will, ging aus den veröffentlichten Gerichtsunterlagen nicht hervor. Der Konzern beantragte, den Betrag geheim zu halten. In dem Verfahren ging es um den Tod eines Apple-Mitarbeiters im März 2018. Sein Tesla Model X war mit eingeschaltetem "Autopilot"-System auf einem Highway im Silicon Valley gegen einen Betonpoller zwischen den Fahrspuren gefahren.