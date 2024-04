hintergrund Investoren Baker und Beetz Wer sind die Käufer von Galeria? Stand: 09.04.2024 14:47 Uhr

Der US-Unternehmer Richard Baker soll zusammen mit dem deutschen Geschäftsmann Bernd Beetz die Kette Galeria Karstadt Kaufhof aus der dritten Insolvenz retten. Wer sind die beiden Investoren?

Berggruen, Benko, Baker, Beetz - außer dem großen B haben die bestimmenden Investoren in der jüngeren wechselvollen Geschichte von Galeria Karstadt Kaufhof wenig gemein.

Die nun voraussichtlich antretenden Unternehmer Richard Baker (58) und Bernd Beetz (73) können aber anders als ihre Vorgänger auf eine jahrzehntelange operative Erfahrung in der Handelsbranche sowie eine vertiefte Kenntnis des deutschen Warenhauskonzerns verweisen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erhält ein Konsortium der beiden Geschäftsleute den Zuschlag für die insolvente Kaufhauskette.

Der aus dem US-Bundesstaat Connecticut stammende Baker hat bereits früh in der National Realty and Development Corp. (NRDC) seines Vaters Erfahrungen bei der Entwicklung von Einkaufszentren und der Übernahme von Warenhäusern gesammelt. Im Jahr 2008 übernahm NRDC unter seiner Führung die traditionsreiche kanadische Handelskette Hudson's Bay Company (HDC), die neben Saks Fifth Avenue zum Kernstück seines Portfolios wurde.

War früher bereits Eigner von Galeria Kaufhof: Richard Baker

Erstes Galeria-Engagement war ein Fehlschlag

Über HDC kaufte Baker schließlich 2015 die damalige größte deutsche Warenhauskette Galeria Kaufhof. Schon 2018 und in einem zweiten Schritt 2019 reichte HBC die Kette aber an die Signa-Gruppe von René Benko weiter, der die Warenhausgruppen schließlich zu Galeria Karstadt Kaufhof fusionierte.

Das nun viel geschmähte Vorgehen des Österreichers, einige von Signa gehaltene Standorte vergleichsweise teuer an Galeria zu vermieten, hatte bereits Baker mit einem ähnlichen Konstrukt über die Vermietung HDC-eigener Immobilien vorgemacht. Den Niedergang der deutschen Warenhäuser konnte der Amerikaner mit dieser Idee jedenfalls nicht aufhalten.

Beetz jahrelang mit Coty erfolgreich

Jetzt soll es Baker also besser machen - diesmal gemeinsam mit dem deutschen Unternehmer und Investor Bernd Beetz. Auch Beetz verfügt über eine hohe Branchenkompetenz. Der aus Mannheim stammende Handelsmanager leitete von 2001 bis 2012 den US-Kosmetikkonzern Coty, eine Beteiligung der deutschen Reimann-Familie. Unter seiner Ägide wuchs Coty kräftig und expandierte weltweit.

Neben seinem Aufsichtsratsposten bei der Douglas Holding leitete Beetz für ein paar Monate 2018 und 2019 auch das Aufsichtsgremium von Kaufhof. In diese Phase fiel der letztlich glücklose Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof.

Bernd Beetz leitete vor einigen Jahren kurzzeitig den Aufsichtsrat von Kaufhof.

Es geht um 12.800 Beschäftigte

Bekannt ist der in der Schweiz lebende Beetz aber vor allem als wichtigster Investor und seit 2018 Präsident des SV Waldhof Mannheim. Unter seiner Führung gelang dem Verein 2019 der Aufstieg in die dritte Liga und die Rückkehr in den Profifußball.

An strategischen Visionen fehlt es den beiden Unternehmern und Großinvestoren also sicherlich nicht. Ob sie den verbliebenen 92 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof und ihren rund 12.800 Beschäftigten eine Zukunft bieten können, muss sich aber erst noch zeigen.