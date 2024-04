marktbericht Vor EZB-Sitzung Der DAX ist angeschlagen Stand: 11.04.2024 07:42 Uhr

Nach dem jüngsten Inflationsschock aus den USA richten sich die Augen der Anleger nun auf die Sitzung der EZB. Mehr als eine Stabilisierung scheint nach dem erneuten Rückschlag im DAX aber nicht drin.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt angesichts negativer Vorgaben von der Wall Street eine bemerkenswerte Resilienz. Der DAX dürfte ganz in der Nähe seines gestrigen Schlusskurses in den Handel starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde bei 18.102 Zählern. Tags zuvor hatte der DAX bei 18.097 Punkten 0,1 Prozent im Plus geschlossen - und damit auf den ersten Blick für ein versöhnliches Ende eines turbulenten Handelstages gesorgt.

Im Tief ging es nämlich zwischenzeitlich bis auf 17.976 Punkte runter und damit unter das alte Allzeithoch bei 18.039 Zählern. Zwar konnte der deutsche Leitindex im Anschluss diese Marke wieder zurückerobern - doch der DAX ist nun technisch deutlich angeschlagen. Großes Ziel der Bullen ist es weiterhin, einen nachhaltigen Rutsch unter die 18.039 zu verhindern.

Andernfalls würde die Abwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt schlagartig zunehmen. Unterhalb von 18.039 Zählern hätte der DAX deutlich Luft nach unten, erst bei gut 17.700 Punkten wären dann die nächsten Haltezonen auszumachen.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Dort hatte eine überraschend hohe Inflation den Investoren die Stimmung vermiest. Der Dow Jones Industrial sackte im Verlauf auf den tiefsten Stand seit acht Wochen ab und schloss 1,1 Prozent tiefer auf 38.461 Punkten.

Der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 16.170 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 5.160 Stellen ein - während die Renditen an den Anleihemärkten weiter stiegen.

Im März hatte sich der Preisauftrieb in den USA unerwartet deutlich beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent. Die Kerninflationsrate verharrte auf ihrem hohen Niveau von 3,8 Prozent.

Das dämpfte die Zinssenkungserwartungen deutlich: An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinswende der US-Notenbank bei ihren Sitzungen im Juni und Juli nur noch auf knapp 20 Prozent und 45 Prozent geschätzt. Zum Vergleich: Vor der Veröffentlichung der Daten waren es noch 55 und 70 Prozent.

Heute stehen mit den Erzeugerpreisen und den wöchentlichen Arbeitslosenzahlen weitere am Markt viel beachtete Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda. Zuvor richten sich hierzulande aber die Augen der Anleger auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Markt wird fest davon ausgegangen, dass die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde heute die Füße stillhalten.

Anleger erhoffen sich allerdings Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung im Juni, auf die am Markt spekuliert wird. Experten geben allerdings zu bedenken, dass die EZB der Fed in der Vergangenheit so gut wie nie bei Zinssenkungen vorausgeeilt war.

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich heute auf keine gemeinsame Richtung einigen können. Während die Börse Shanghai aktuell 0,6 Prozent im Plus legt, tendiert die japanische Börse schwächer. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 0,4 Prozent im Minus bei 39.405 Punkten.

Im asiatischen Devisenhandel kann der Euro nach seinem gestrigen Kursrutsch nur wenig Boden gutmachen. Die europäische Gemeinschaftswährung gewinnt 0,1 Prozent auf 1,0746 Dollar.

Tags zuvor war der Euro nach der Veröffentlichung der überraschend hohen US-Inflationszahlen unter die Marke von 1,08 Dollar gefallen, stärkte die gesunkenen Zinssenkungserwartungen in den USA doch dem Dollar den Rücken. Die Feinunze Gold kostet am Morgen knapp 2.343 Dollar je Feinunze.

Unternehmensseitig ist es am Morgen bislang recht ruhig. Der Betriebsratschef des Walldorfer Softwareherstellers SAP, Eberhard Schick, begrüßt laut einem Medienbericht Abfindungsregelungen bei dem geplanten Stellenabbau. "Viele ältere Mitarbeiter freuen sich riesig, wenn sie demnächst mit einem goldenen Handschlag in Ruhestand gehen können", sagte Schick dem Magazin "Capital".

ProSiebenSat.1 startet den auch vom italienischen Großaktionär MFE geforderten Verkauf von Beteiligungen. "Wir haben die Rentabilität unserer E-Commerce Unternehmen verbessert und mit Banken einen Verkaufsprozess für zwei unserer größten Assets Verivox und Flaconi angestoßen, um maximalen Wert zu generieren", erklärte Konzernchef Bert Habets gestern.

Amazon ist in einem Patentprozess um Datenspeicher-Technologien zur Zahlung von mehr als einer halben Milliarde Dollar verurteilt worden. Geschworene in Chicago kamen gestern zu dem Schluss, dass der Konzern in Diensten seiner Cloud-Sparte AWS drei Patente der US-Firma Kove verletzte. Sie sprachen Kove 525 Millionen Dollar zu. Amazon wolle in Berufung gehen, sagte ein Sprecher.