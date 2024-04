Patenstreit im Cloudbereich Mehr als halbe Milliarde Strafe für Amazon Stand: 11.04.2024 08:27 Uhr

Weil der Konzern offenbar Patentrechte verletzt hat, schuldet Amazon einem US-Unternehmen mehr als eine halbe Milliarde Dollar. Konkret geht es um eine Datenspeicher-Technologie beim weltgrößten Cloud-Anbieter AWS.

Amazon ist in einem Patentprozess um Datenspeicher-Technologien zur Zahlung von mehr als einer halben Milliarde Dollar verurteilt worden. Geschworene in Chicago kamen zu dem Schluss, dass die Sparte Amazon Web Services, der weltweit größte Anbieter von Cloud-Diensten, drei Patente der US-Firma Kove verletzte.

Amazon geht in Berufung

Dem Bundesgericht in Illinois zufolge decken die Patente eine Technologie ab, die laut Kove für Amazons Cloud-Computing-Sparte "unverzichtbar" geworden ist. Das in Chicago ansässige Unternehmen argumentierte, dass die "Jahre vor Aufkommen der Cloud" erfundene Technologie wichtig für die Speicherung und den Abruf großer Datenmengen bei AWS seien.

Der Hauptanwalt von Kove, Courtland Reichman, nannte das Urteil "ein Zeugnis für die Kraft der Innovation und die Bedeutung des Schutzes von geistigem Eigentum für Start-up-Unternehmen gegenüber Tech-Giganten". Die Firma hatte Amazon 2018 verklagt. Das Unternehmen habe Pionierarbeit bei der Technologie für Hochleistungs-Cloud-Speicher geleistet, hieß es bereits damals.

Amazon schulde dem Technologieunternehmen daher 525 Millionen Dollar, so die Geschworenen. Der Online-Händler will allerdings in Berufung gehen, wie ein Sprecher berichtete. Da die Patente inzwischen ausgelaufen seien, werde es keine Änderungen an AWS-Diensten geben, betonte der Konzern.

Kove verklagte auch Google

In Patentprozessen in den USA werden in vielen Fällen zunächst Beträge von mehreren Hundert Millionen Dollar zugesprochen, die später in Berufungsverfahren häufig gesenkt werden. Tech-Schwergewichte wie Apple, Google oder Amazon geraten dabei immer wieder ins Visier kleineren Firmen, die ihre Patente zu Geld machen wollen.

Die Geschworenen wiesen im Amazon-Fall die Behauptung zurück, dass AWS seine Rechte vorsätzlich verletzt habe. Kove hatte im vergangenen Jahr auch Google wegen Verletzung derselben Patente verklagt. Das separate Verfahren in Illinois ist noch nicht abgeschlossen.