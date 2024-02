Tech-Branche boomt Amazon und Meta mit Milliardengewinnen Stand: 02.02.2024 10:51 Uhr

Milliardengewinne in der Techbranche: Vor allem Meta und Amazon glänzen mit ihren Jahreszahlen. Auch bei Apple stehen die Zeichen wieder auf Erholung.

Bei den großen Techkonzernen haben sich die Gewinne teilweise mehr als verdreißigfacht. Meta und Amazon haben im Schlussquartal vergangenen Jahres jeweils mehr als zehn Milliarden Dollar Gewinn eingefahren.

Dank eines guten Weihnachtsgeschäfts im Handel und Wachstum in der Cloudsparte verdiente der Onlinehändler Amazon im vierten Quartal 2023 Milliardengewinne. In den Monaten September bis Dezember wuchsen die Erlöse im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 170 Milliarden Dollar (154,4 Milliarden Euro), teilte Amazon gestern nach US-Börsenschluss mit. Bei Sonderverkaufsaktionen wie dem "Black Friday" und "Cybermontag" bestellten Kunden im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde Artikel - mehr als je zuvor.

Der Gewinn sprang im vierten Quartal von rund 300 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 10,6 Milliarden Dollar - mehr als eine Verdreißigfachung im Vergleich zum Vorjahr.

In diesem Jahr hofft Amazon auf weiter gute Umsätze in seiner Cloudsparte und setzt dabei auch auf Innovationen im Bereich KI. "Zu Beginn des Jahres 2024 liefern unsere Teams in rasantem Tempo Ergebnisse, und wir haben noch viel vor uns, worauf wir uns freuen können", sagte Firmenchef Andy Jassy. Gerade testet Amazon einen Assistenten mit Künstlicher Intelligenz, der das Einkaufen auf der Plattform erleichtern soll.

Meta macht in drei Monaten 14 Milliarden Dollar Gewinn

Auch beim Tech-Riesen Meta klingelten die Kassen dank sprudelnder Werbeeinnahmen auf den Plattformen Instagram, Facebook und Co.: Der Konzern machte im vierten Quartal 2023 einen Gewinn von rund 14 Milliarden Dollar - eine Verdreifachung im Vergleich zum letzten Quartal 2022. Meta will nun erstmals eine Quartalsdividende zahlen und setzte sie auf 50 Cent fest.

Wie Amazon setzt auch Meta in Zukunft noch mehr auf KI und will zudem seine virtuelle Welt, das Metaverse, ausbauen. Gründer und Chef Mark Zuckerberg bekräftigte nun abermals, dass Meta in beide Bereiche investieren könne. Er hatte den Konzernnamen von Facebook in Meta ändern lassen - in Anlehnung an die virtuelle Welt Metaverse.

Apple verdient wieder mehr - iPhone beliebtestes Handy weltweit

Das Technologieunternehmen Apple startet an diesem Freitag mit dem Verkauf ihrer ersten Computerbrille. Damit hofft man auf einen neuen Umsatzbringer nach einem Jahrzehnt Erfolgsgeschichte iPhone. Das iPhone ist aber weiter das Zugpferd des Konzerns.

Nach vier Quartalen mit Umsatzrückgängen hat sich das Geschäft von Apple wieder leicht erholt. Dies verdanke sein Unternehmen dem Erfolg der neuesten iPhone-Generation, sagte Firmenchef Tim Cook in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

"Wir hatten ein besonders starkes zweistelliges Wachstum in Schwellenländern außerhalb Chinas. Das iPhone macht sich gut in diesen Märkten." Apple wurde im vergangenen Jahr nach Berechnungen von Marktforschern erstmals zum weltgrößten Smartphone-Anbieter und löste den langjährigen Spitzenreiter Samsung ab.

Dies verhalf dem Elektronik-Konzern zu einem überraschend deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes von zwei Prozent 119,58 Milliarden Dollar. Der Gewinn übertraf mit 2,18 Dollar je Aktie die Markterwartungen ebenfalls. In China läuft es dagegen nicht rund. Dort setzt Apple sogar auf Rabatte - sehr ungewöhnlich für das Unternehmen - und erreichte dennoch statt der erhofften 23,53 nur 20,82 Milliarden Dollar.