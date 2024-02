Werbung bei Prime Video Verbraucherschützer klagen gegen Amazon Stand: 02.02.2024 11:18 Uhr

Amazon will Werbung in seinem Streamingdienst Prime Video einführen. Ab 5. Februar müssen Nutzer mehr bezahlen, wenn sie Filme und Serien werbefrei sehen wollen. Verbraucherschützern geht das zu weit.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) will gerichtlich gegen Amazon vorgehen, weil das Unternehmen Werbung in seinem Streamingdienst Prime Video einführt. Ab Montag, den 5. Februar, müssen Nutzer in Deutschland pro Monat 2,99 Euro mehr bezahlen, wenn sie Filme und Serien werbefrei sehen wollen.

Verbraucherschützer stören sich daran, dass den Kunden die Werbung ohne Zustimmung aufgedrückt werde. Prime-Kunden wurden Anfang Januar darüber informiert. Reagieren sie nicht, können sie ab 5. Februar Filme und Serien nur noch mit Reklame-Einspielungen sehen. Amazon verspricht "eingeschränkte Werbung". Man wolle "deutlich weniger Werbung als lineare TV- und andere Streaming-Fernsehanbieter zeigen." In ausgeliehenen oder gekauften Inhalten sollen keine Reklameeinspielungen enthalten sein.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht darin eine wesentliche Vertragsänderung, wofür die Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer hätte eingeholt werden müssen. Das sei eine "Missachtung von Verbraucherrecht", so vzbv-Chefin Ramona Pop gegenüber dem "Handelsblatt".

Neuer Trend am Streamingmarkt

Werbung in Streamingdiensten ist nicht neu. Anbieter wie Disney oder Netflix haben bereits vor einiger Zeit günstigere werbefinanzierte Abo-Modelle eingeführt. Amazon argumentiert, dass es auf diese Weise möglich sei, "weiterhin in attraktive Inhalte zu investieren und diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu steigern". Letztendlich geht es auch darum, Kunden an sich zu binden, denen ein Standardabonnement zu teuer ist. Dennn die Konkurrenz wird größer: Vor einigen Jahren hatten Netflix, Disney+ und Co. den Markt aufgemischt und mit ihren Angeboten TV-Sendern Konkurrenz gemacht.

Mittlerweile sind viele Streamingdienste selbst unter Druck. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten schauen viele Kunden zudem auf den Preis. "Streaming-User setzen den Rotstift an", heißt es in einer Streaming-Studie aus dem Jahr 2023 von der Unternehmensberatung Simon-Kucher. Hauptgründe sind "der Wunsch zu sparen, zu hohe Abopreise und zu viele bestehende Abos." Ob vor diesem Hintergrund die Rechnung von Amazon aufgeht, mit neuen Angeboten bei der Kundschaft punkten zu können, ist keine ausgemachte Sache.