Zum fünften Mal in Folge EZB tastet Leitzinsen weiterhin nicht an Stand: 11.04.2024 14:44 Uhr

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen in der Eurozone weiter unverändert. Die nächste Zinssitzung steht nun am 6. Juni an - kommt dann die Zinswende? Darauf deutet einiges hin.

Obwohl die Inflation seit Monaten zurückgeht und die Konjunktur weiter schwächelt, verändert die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Euroraum zum fünften Mal in Folge nicht. Das entschied der EZB-Rat in seiner Sitzung, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.

Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der EZB erhalten, verharrt damit zunächst auf 4,0 Prozent. Der seit längerem weniger entscheidende Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich die Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, liegt weiter bei 4,5 Prozent.

"Lockerung" der Geldpolitik in Aussicht

Zugleich steuert die EZB aber um und nimmt Kurs auf eine bevorstehende erste Zinssenkung. "Sollte seine aktualisierte Beurteilung der Inflationsaussichten, der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission die Zuversicht des EZB-Rats weiter stärken, dass die Inflation sich nachhaltig dem Zielwert annähert, wäre eine Lockerung der aktuellen geldpolitischen Straffung angemessen", erklärten die Euro-Wächter.

Die EZB hält inzwischen seit September 2023, als sie im Kampf gegen die Inflation zum zehnten Mal in Folge die Zinsen angehoben hatte, an den rekordhohen Schlüsselsätzen fest. Inzwischen ist die Inflation aber in der Euro-Zone auf 2,4 Prozent gefallen. Die Zielmarke der EZB von 2,00 Prozent, die sie mittelfristig als optimales Niveau für den Währungsraum anstrebt, rückt damit in greifbare Nähe.

Wende im Juni?

In den vergangenen Wochen hatte bereits eine Reihe von Währungshütern die Ansicht geäußert, die Zinssitzung am 6. Juni könnte der geeignete Startpunkt für die Zinswende sein.

Auch Experten hatten trotz des Rückgangs der Teuerung eine erste Zinssenkung erst im Juni erwartet. "Die Mehrheit im EZB-Rat dürfte wohl bis Juni warten wollen, weil dann nicht nur die neuen Projektionen der EZB-Experten vorliegen, sondern die für die Notenbanker derzeit wichtigen Lohnindikatoren dann nahezu das erste Halbjahr abdecken", heißt es etwa in einem Ausblick der Commerzbank.