Wachstumsprognose erhöht US-Notenbank lässt Leitzins erneut unverändert Stand: 20.03.2024 19:35 Uhr

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins erneut unverändert gelassen. Zugleich stellten die Notenbanker aber mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält an ihrem hohen Zinsniveau fest. Die Währungshüter beschlossen, den Leitzins weiterhin in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent zu belassen. Sie signalisieren in ihrem aktualisierten Ausblick aber zugleich, dass der Leitzins im weiteren Jahresverlauf um insgesamt 0,75 Prozentpunkte sinken dürfte. Das entspricht voraussichtlich drei Zinsschritten nach unten.

Die Geldpolitiker um Fed-Chef Jerome Powell behielten damit ihren Ausblick vom Dezember bei. Doch immerhin neun der 19 Führungsmitglieder rechnen nur mit zwei Zinsschritten oder weniger.

Die Inflation in den USA war zuletzt wieder auf dem Vormarsch und trübt die Aussichten auf eine rasche Zinswende der Federal Reserve. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar um 3,2 Prozent, nach einer Teuerungsrate von 3,1 Prozent im Januar. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an.

Höhere Kerninflation erwartet

Ihre Inflationsprognose von 2,4 Prozent für dieses Jahr behielten die Notenbanker bei. Die Kerninflation, also ohne Berücksichtigung von Lebensmittel- und Energiepreisen, soll mit 2,6 Prozent aber leicht über der Dezember-Prognose von 2,4 Prozent liegen. Die Fed-Verantwortlichen schauen in ihrer Analyse besonders auf diesen Wert.

Gleichzeitig erhöhten die US-Notenbanker ihre Wachstumsprognose deutlich. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft soll demnach um 2,1 Prozent wachsen. Das wären 0,7 Prozentpunkte mehr als noch im Dezember prognostiziert.

"Grundvoraussetzung für eine Zinssenkung ist, dass die Fed von einem nachhaltigen Rückgang der Teuerungsrate Richtung Zwei-Prozent-Ziel überzeugt ist. Im Februar bewegte sich die Inflation erneut quasi seitwärts", kommentierte KfW-Chefökonomin Fritzi Köhler-Geib. Die kommenden Daten müssten also die Zuversicht steigern, dass die Preissteigerungen wirklich unter Kontrolle seien, bevor die Fed die Zinswende angehen könne.