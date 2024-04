marktbericht DAX im Minus erwartet Geht dem deutschen Aktienmarkt die Puste aus? Stand: 03.04.2024 07:53 Uhr

Nach einem weiteren Rekord des DAX am Vortag und anschließenden Verlusten scheint zunächst die Luft raus am deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex dürfte heute zu Handelsbeginn leicht nachgeben.

Nach der Rekordjagd könnte sich der deutsche Aktienmarkt im April eine Pause gönnen. Nachdem der DAX den ersten Handelstag des Monats Monat trotz eines weiteren Höchststands im Verlauf tief im Minus beendet hatte, dürfte er wohl auch heute zunächst sinken. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer bei 18.269 Punkten.

Die Marktbeobachter der Helaba verweisen in ihrem Tageskommentar auf die überkaufte Marktlage und die Gefahr einer Korrektur. "Schwache Überseebörsen und erste Future-Indikationen lassen auf eine Korrekturausdehnung schließen, wobei nennenswerte Unterstützungen erst um 18.040 zu finden sind", so die Experten.

Obwohl die Inflationsrate in Deutschland auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren gefallen war und der DAX im frühen Handel einen weiteren Rekord aufgestellt hatte, büßte das Börsenbarometer gestern 1,1 Prozent ein. Analysten halten eine zwischenzeitliche Korrektur - also einen Rücksetzer innerhalb eines Aufwärtstrends - jedoch nicht für einen Beinbruch. So weist die Bank HSBC darauf hin, dass das erste Quartal 2024 mit einem Plus von gut zehn Prozent ein starkes gewesen sei.

"Mit dem April folgt nun der historisch betrachtet zweitstärkste Monat", hieß es. Die saisonal gute April-Bilanz resultiere aber vor allem aus solchen Jahren, in denen der DAX in den drei Monaten zuvor ein Minus aufwies. "Vor diesem Hintergrund könnte das starke Startquartal also ein Indiz dafür sein, dass sich der heiß gelaufene Index im laufenden Monat womöglich eine kleine Pause gönnt."

Am Vormittag (11.00 Uhr) werden derweil vorläufige Daten zu den Verbraucherpreisen im März in der Eurozone erwartet. Ökonomen rechnen damit, dass die Teuerungsrate wie im Februar bei 2,6 Prozent liegen wird. Im Januar waren die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent gestiegen. Die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent bleibt damit in Reichweite und eine Zinssenkung wird nach Einschätzung von Experten immer wahrscheinlicher.

Allerdings besitzen die Währungshüter laut Österreichs Notenbank-Chef Robert Holzmann wohl erst im Juni die erforderliche breite Datenbasis, um über eine erste Zinssenkung zu entscheiden. Dazu zählten wichtige Daten zur Entwicklung der Löhne und zur Inflation im Euroraum, sagte Holzmann in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Grundsätzliche Einwände gegen eine Lockerung der Geldpolitik habe er nicht. Der April sei jedoch "nicht auf meinem Radarschirm, weil wir zu wenig harte Daten haben, um eine solche Entscheidung zu treffen."

In den USA hatte gestern eine Reihe von Konjunktursignalen Zweifel bei den Marktteilnehmern geschürt, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) schnell die Leitzinsen senkt. So waren sowohl Daten zur US-Industrie als auch zum Arbeitsmarkt besser ausfallen als erwartet. Nun machten sich die Anleger Sorgen, dass auch die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag überraschend stark ausfallen könnten. Der Dow Jones büßte 1,0 Prozent auf 39.170 Punkte ein. Fast ebenso deutlich bergab ging es für den technologielastigen Nasdaq 100.

Die Unsicherheit bezüglich der US-Zinspolitik hat auch die Börsen Asiens heute belastet. Hinzu kam ein schweres Erdbeben vor der Küste Taiwans. Im ganzen Land richteten die Erschütterungen schwere Schäden an Häusern an. Vielerorts fiel der Strom aus, Fabriken stellten vorübergehend den Betrieb ein und der Nah- und Fernverkehr wurde unterbrochen. Taiwan ist ein wichtiger Hersteller von Computer- und Elektronikchips.

Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten, die an den chinesischen Festlandbörsen notiert sind, büßte 0,3 Prozent ein. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,9 Prozent. In Japan gab der Nikkei 225 im späten Handel um gut ein halbes Prozent nach.

Der Kurs des Euro hat sich heute nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0776 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung aus der Eurozone.

Der Autobauer BMW ist auf dem US-amerikanischen Markt mit einem Verkaufsplus ins Jahr gestartet. Von der Hausmarke BMW lieferten die Bayern im ersten Quartal 84.475 Autos aus, das waren 2,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen mitteilte. Schwung gaben die vollelektrischen Autos (BEV - battery electric vehicles), die um fast zwei Drittel auf 10.713 Wagen zulegten. Das Plus bei den vorwiegend als herkömmliche Passagierwagen erhältlichen Elektroautos half, eine etwas schwächere Entwicklung bei den teureren SUVs auszugleichen, die den größeren Anteil der Verkäufe von BMW in den USA ausmachen.

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re bekommt einen neuen Chef. Der frühere Allianz-Manager Andreas Berger (57) werde den bisherigen Konzernchef Christian Mumenthaler (54) am 1. Juli ablösen, teilte das Schweizer Unternehmen mit. Mumenthaler hatte die Führung der Swiss Re Mitte 2016 übernommen. Er freue sich, das Ruder abgeben zu können, sagte er laut Mitteilung. Sein Nachfolger Berger ist seit 2019 bei der Swiss Re und leitet dort das direkte Geschäft mit Unternehmen aus der Industrie.

Die Smartphone-Bank N26 erweitert ihr Produktangebot: Das Berliner Startup bietet Kundinnen und Kunden in Deutschland künftig den Handel mit Aktien und ETFs ("Exchange Traded Funds", börsengehandelte Fonds) an, wie das Fintech heute mitteilte. Damit tritt die Neo-Bank nicht nur gegen etablierte Geldhäuser an, sondern verschärft auch den Wettbewerb mit dem Berliner Start-up Trade Republic. Der N26-Konkurrent Trade Republic war 2015 als Neo-Broker mit dem Aktien- und ETF-Handel gestartet und hatte zuletzt sein Produktportfolio mit einer Kreditkarte und einem Festgeld-Angebot erweitert.

Beim US-Chiphersteller Intel weitet sich der Verlust in der Sparte für die Auftragsfertigung von Halbleitern aus. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hieß es, die Fertigungseinheit Foundry habe 2023 einen Betriebsverlust von sieben Milliarden Dollar gemacht. Im Jahr davor waren es 5,2 Milliarden. Konzernchef Pat Gelsinger sagte während einer Präsentation vor Investoren, 2024 werde das Jahr mit den größten operativen Verlusten für das Chipgeschäft des Unternehmens sein. Es werde erwartet, die Gewinnschwelle auf operativer Basis bis etwa 2027 zu erreichen.

Der Autobauer Volkswagen hat den Absatz in den USA im ersten Quartal deutlich gesteigert. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sei um 21 Prozent auf gut 82.000 Fahrzeuge gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Bei der Tochter Audi gab es eine entgegengesetzte Entwicklung: Hier sank der Absatz um 16 Prozent auf gut 44.000 Autos.

Amazon schraubt Pläne für seine Supermarkt-Technologie zurück, bei der Käufer sich einfach Artikel aus den Regalen greifen und den Laden verlassen können. In den hauseigenen "Amazon-Fresh"-Supermärkten in den USA soll stattdessen künftig der vernetzte Einkaufswagen mit Kameras zum Einsatz kommen, sagte der zuständige Top-Manager Tony Hoggett der Website "The Information". Man habe festgestellt, dass dies beim Einkauf auf größeren Ladenflächen populärer sei. Unter anderem wollten die Kunden einen besseren Überblick darüber behalten, wie teuer der Einkauf für sie sein werde.