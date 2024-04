marktbericht Nach Rekordrally DAX auf Richtungssuche Stand: 04.04.2024 07:38 Uhr

Für das neue Quartal am deutschen Aktienmarkt lässt sich bislang keine klare Richtung ausmachen. Der DAX dürfte zur Handelseröffnung keine großen Sprünge wagen. Was bleibt, ist die Furcht vor einer größeren Korrektur.

Verhaltene Vorgaben von den US-Börsen dämpfen auch am deutschen Aktienmarkt die Kauflaune. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 13.381 Punkten. Die Richtungssuche geht damit weiter: Nach einer Rekordrally im ersten Quartal war dem DAX zu Beginn der verkürzten Handelswoche im neuen Quartal zunächst die Puste ausgegangen, bevor sich gestern wieder erste Käufer hervorgewagt hatten.

Dass der DAX überkauft ist und sich mittlerweile deutlich von seinem 200-Tage-Durchschnitt nach oben entfernt hat, dürfte den meisten Marktteilnehmern mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Doch bislang reichte das nicht aus, um größere Gewinnmitnahmen oder gar eine Korrektur am deutschen Aktienmarkt auszulösen. "Der Kursmotor des deutschen Leitindex ist heiß gelaufen", betont IG-Analyst Christian Henke. "Allerdings scheint dies den Marktteilnehmern recht egal zu sein."

Von den US-Börsen kommen keine starken Impulse, traten diese doch zur Wochenmitte auf der Stelle. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer bei 39.127 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 0,1 Prozent auf 5.211 Zähler vor und der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,2 Prozent auf 16.277 Stellen zu.

Gemischte Wirtschaftsdaten hielten Bullen und Bären im Zaum. Zudem bekräftigte Fed-Chef Jerome Powell auf einer Veranstaltung der Universität Stanford, dass die US-Notenbank Zinssenkungen in diesem Jahr zwar anpeilt, die Zinswende aber von den einlaufenden Daten abhängig macht. Die Finanzmärkte spekulieren bislang auf den Juni als Termin für eine erste Zinssenkung der US-Notenbank.

In Tokio kann der Nikkei am Morgen vom fallenden Yen profitieren. Im späten Handel notiert der 225 Werte umfassende japanische Leitindex 1,6 Prozent höher über der Marke von 40.000 Punkten. Jenseits von Japan sorgen Feiertage in China und Taiwan für dünne Handelsbedingungen. Die Börse Shanghai bleibt geschlossen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen wird ebenfalls nicht gehandelt.

Dagegen gibt es heute früh vor allem bei den Rohstoffen ordentlich Bewegung: So erreicht Kupfer ein 13-Monatshoch, Gold sogar einen weiteren Rekord. Die Feinunze Gold kostet am Morgen in der Spitze 2.305 Dollar. Die Aussicht auf sinkende Zinsen macht das gelbe Edelmetall wieder attraktiver, wirft es selbst doch keine Zinsen ab.

Die Hoffnung auf fallende Zinsen und eine anziehende Konjunktur stärkt auch den Ölpreisen den Rücken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt am Morgen bis auf 89,72 Dollar. Öl ist damit so teuer wie seit Oktober nicht mehr.

Der Euro legt im asiatischen Devisenhandel zum Dollar geringfügig zu und notiert nun bei 1,0843 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung kann damit die Marke von 1,08 Dollar verteidigen, die sie gestern zurückerobert hatte.

Unter den DAX-Werten macht die Allianz auf sich aufmerksam. Nach dem Brückeneinsturz von Baltimore warnt die Allianz-Versicherung vor den Risiken immer größerer Containerschiffe. Die Zahl schwerer Schiffsunglücke hat in den vergangenen Jahrzehnten demnach zwar insgesamt abgenommen, doch Zwischenfälle mit großen Containerschiffen und Autotransportern verursachen außergewöhnlich hohe Schäden.

Motorenhersteller Deutz hat wie angekündigt seine Elektromotorboot-Tochter Torqeedo an den japanischen Konzern Yamaha verkauft. Den Verkaufserlös bezifferte das Unternehmen auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Im Jahresabschluss 2024 werde dies zu einem Buchgewinn in Höhe von einem kleineren zweistelligen Millionenbetrag führen.

Nach der Einigung für das Bodenpersonal gehen die Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal bei der Lufthansa in die nächste Runde. Nach Gewerkschaftsangaben wird heute an einem geheimen Ort nur für das Personal der Muttergesellschaft Lufthansa verhandelt. Die Gespräche für die Cityline sollen separat zur Monatsmitte weitergehen.

Disney-Chef Bob Iger hat seine Position bei dem Unterhaltungsriesen durch den Sieg gegen einen milliardenschweren Hedgefonds gestärkt. Disney-Aktionäre lehnten bei der Hauptversammlung den Versuch des Finanzinvestors Nelson Peltz ab, mehr Einfluss auf die Disney-Strategie zu bekommen. Weder Peltz noch ein weiterer von ihm nominierter Kandidat wurden in den Verwaltungsrat des Unternehmens gewählt.

Apple erwägt offenbar den Einstieg ins Geschäft mit Roboter-Technik fürs Zuhause. Unter anderem hätten sich Apple-Ingenieure mit einem Roboter beschäftigt, der Menschen im Haushalt folgen könne, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auch sei ein Tisch-Gerät mit beweglichem Display entwickelt worden.