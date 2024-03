marktbericht DAX-Eröffnung Weitere Rekorde sind zu erwarten Stand: 28.03.2024 07:36 Uhr

Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche dürfte der DAX an seine siebentägige Gewinnserie anknüpfen. Marktbeobachter fragen sich allerdings längst, wie lange die Rally noch dauern wird.

Der DAX dürfte Berechnungen von Banken und Brokern zufolge mit Gewinnen in den letzten Tag der Handelswoche starten. Auch gestern hatte der deutsche Leitindex ein Rekordhoch erreicht. Er zog in der Spitze um 0,7 Prozent auf bis zu 18.511 Punkte an - eine Bestmarke. Der deutsche Leitindex hatte bereits am Dienstag, Montag, Freitag und Donnerstag Höchststände markiert. Zum Handelsschluss notierte er gestern ein halbes Prozent fester bei 18.477 Punkten.

"Es ist die Zinssenkungsfantasie, die die Aktienkurse treibt", fasst Stratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets zusammen. Der Wettlauf um niedrigere Zinsen sei das Beste, was der Börse aktuell passieren könne.

Rücksetzer würden zum Einstieg genutzt und so lasse eine Korrektur weiter auf sich warten, schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tageskommentar. Dabei würden die Signale auf eine überkauften Markt hindeuten, warnen sie. "Zudem gilt es zu beachten, dass am Karfreitag und Ostermontag wichtige US-Daten zur Veröffentlichung anstehen, auf die man feiertagsbedingt nicht reagieren kann. Insofern könnten risikobewusste Anleger dazu geneigt sein, Gewinne mitzunehmen", lautet das Fazit der Fachleute.

Während am Karfreitag und am Ostermontag in Deutschland feiertagsbedingt kein Handel stattfindet, wird an der Wall Street am Montag bereits wieder gehandelt.

Unterdessen sieht der US-Notenbankdirektor Christopher Waller gerade keinen Grund zur Eile für eine Zinswende. Ausschließen wolle er eine Zinssenkung in diesem Jahr aber nicht, sagte Waller bei einem öffentlichen Auftritt. Die neusten Daten "sagen mir, dass es klug ist, den Zinssatz auf seinem derzeitigen restriktiven Kurs zu halten, vielleicht länger als bisher angenommen, um die Inflation auf einem nachhaltigen Kurs in Richtung zwei Prozent zu halten", so Waller.

Es könne einige Monate dauern, bis sich die Inflationsdaten entspannen würden, aber bis dahin gebe eine starke Wirtschaft der US-Notenbank Federal Reserve den Raum, eine Bestandsaufnahme der Wirtschaftsleistung vorzunehmen, erklärt der Notenbanker.

Auch an den US-Börsen setzte sich der von den Zinssenkungshoffnungen genährte Aufwärtstrend fort. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,2 Prozent höher auf 39.760 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,5 Prozent auf 16.399 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 5248 Punkte zu. Am Vortag hatten die drei Leitindizes ihre anfänglichen Gewinne abgebaut und leicht im Minus geschlossen.

Im Fokus haben Investoren die am Freitag anstehenden Daten zu den persönlichen Konsumausgaben in den USA (PCE-Index), die das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed sind. Davon erhofft sich der Markt weiteren Aufschluss über die Aussichten auf Zinssenkungen.

Die Börse in Tokio hat sich heute deutlich schwächer gezeigt. Der Nikkei verlor 1,5 Prozent auf 40.168 Punkte. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,3 Prozent.

Die asiatischen Börsen richten ihren Blick nun ebenfalls auf die morgen erwarteten Daten zum Kernpreisindex der persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) in den USA.

Der tschechische Investor Daniel Kretinsky hat seine Beteiligung am Großhandelskonzern Metro erhöht. Seine Investmentfirma EP Global Commerce hält nun 49,99 Prozent der Anteile, wie aus einer aktualisierten Darstellung der Aktionärsstruktur von Metro auf deren Internetseite hervorgeht. Ab einem Anteil von 50 Prozent würde Kretinsky dann die direkte Mehrheit an Metro halten.

Amazon steckt weitere 2,75 Milliarden Dollar in ein KI-Start-up. Die Gesamtinvestition des weltgrößten Online-Händlers in die Firma Anthropic steigt damit auf vier Milliarden Dollar (rund 3,7 Mrd Euro), teilte Amazon mit. Anthropic entwickelt Software mit Künstlicher Intelligenz wie den Chatbot Claude. Amazon war zunächst im September bei dem Unternehmen eingestiegen. Damals war auch vereinbart worden, dass Amazons Tochter AWS für Anthropic zum zentralen Anbieter von Cloud-Infrastruktur wird.