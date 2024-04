marktbericht Zinsängste neu geschürt DAX vor Kursrutsch Stand: 05.04.2024 07:42 Uhr

Die Risiken am Aktienmarkt sind über Nacht deutlich gestiegen. Banker der US-Notenbank Fed äußerten sich extrem zurückhaltend zu Zinssenkungen. Anleger sind geschockt - dem DAX drohen deutliche Kursverluste.

Die Furcht vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts, der Anstieg der Ölpreise, vor allem aber Zweifel am geldpolitischen Kurs der Fed - es ist ein ganzes Potpourri aus Sorgen und Ängsten, das die Anleger zum Wochenschluss an den Aktienmärkten Reißaus nehmen lässt.

Der DAX dürfte tief im Minus eröffnen, ihm droht eine beachtliche Kurslücke nach unten. Aktuell taxiert der Broker IG die 40 deutschen Standardwerte 1,2 Prozent tiefer bei 18.174 Punkten. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex noch seinen zur Wochenmitte eingeleiteten Erholungskurs sachte fortgesetzt und 0,2 Prozent auf 18.403 Punkte gewonnen.

Es sind vor allem zurückhaltende Äußerungen von Fed-Bankern zu Zinssenkungen, die Anlegern zum Wochenschluss den Appetit auf Aktien verderben. Nach Einschätzung eines Fed-Mitglieds könnte die US-Notenbank in diesem Jahr möglicherweise sogar komplett von Zinssenkungen absehen.

Dies gelte für den Fall, dass der Fortschritt bei der Inflationssenkung ins Stocken gerate, sagte gestern der regionale Notenbankpräsident von Minneapolis, Neel Kashkari. Die Preisentwicklung im Januar und Februar sei "etwas beunruhigend" gewesen.

Am ohnehin nervösen US-Aktienmarkt wegen der heute bevorstehenden Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts wirkten die Aussagen wie eine kalte Dusche. Die wichtigsten Indizes, die zuvor im Plus notiert hatten, rutschten deutlich ins Minus.

Der Leitindex Dow Jones verlor in zwei Stunden fast 600 Punkte und schloss letztlich 1,4 Prozent tiefer bei 38.596 Punkten. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor nach einem Tageshoch bei 16.467 Punkten rund 1,4 Prozent auf 16.049 Stellen. Der breiter gefasste S&P 500 gab 1,3 Prozent auf 5.147 Zähler nach.

Auch die Börse in Japan ist am Morgen ins Straucheln geraten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im späten Handel 2,1 Prozent tiefer. Die Börsen in China sind wegen eines Feiertags weiterhin geschlossen. Dabei sind es nicht nur die neu geschürten Zinsängste, die Anleger von Aktien Abstand nehmen lassen.

"Das Risiko einer Eskalation des Nahostkonflikts nimmt zu. Es liegt eine gewisse Nervosität in der Luft, die durch den Anstieg der Ölpreise angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran nicht gerade gefördert wird", sagte Rodrigo Catril, leitender Devisenstratege bei der National Australia Bank.

Die Ölpreise sind am Morgen weiter auf dem Vormarsch. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet in der Spitze 91,22 Dollar und damit so viel wie seit fünf Monaten nicht mehr.

Die Aussicht auf länger hohe Zinsen missfällt hingegen den Gold-Anlegern. Der Preis für das gelbe Edelmetall fällt am Morgen um 0,4 Prozent auf 2.278 Dollar je Feinunze. Tags zuvor hatte Gold noch bei 2.305,61 Dollar ein Rekordhoch markiert. Der Euro gibt im asiatischen Devisenhandel leicht nach auf 1,0828 Dollar.

Im DAX könnte heute die Airbus-Aktie einen Blick wert sein. Der Flugzeughersteller und sein US-Konkurrent Boeing nähern sich Insidern zufolge einer Einigung über eine Aufteilung ihres Zulieferers Spirit AeroSystems an. Airbus und Boeing prüften, wie sie ihre jeweiligen Verbindungen zu Spirit entflechten können, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Ein aktivistischer US-Investor ist einem Insider zufolge beim Essenslieferdienst Delivery Hero eingestiegen. Der New Yorker Investor Sachem Head halte 3,6 Prozent an Delivery Hero in Form von Aktien und Derivaten und strebe operative und personelle Veränderungen an, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Die wochenlange Stilllegung von Boeing-Maschinen des Typs 737-9 Max nach einem Beinahe-Unglück im Januar bringt dem Flugzeugbauer hohe Kosten ein. Der Fluggesellschaft Alaska Airlines zahlte Boeing im vergangenen Quartal rund 160 Millionen Dollar als Wiedergutmachung für entgangene Einnahmen und entstandene Mehrausgaben.

Disney will die Gangart gegen Passwort-Trittbrettfahrer in seinem Streamingdienst schrittweise verschärfen. Im Juni werde man zunächst nur in einigen Ländern durchgreifen, sagte Disney-Chef Bob Iger am Donnerstag im Sender CNBC. Flächendeckend solle das Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus im September unterbunden werden.