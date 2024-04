marktbericht Starke Kursgewinne Nur eine Zwischenerholung im DAX? Stand: 12.04.2024 09:36 Uhr

Der DAX verbucht am letzten Handelstag der Woche starke Kursgewinne. Experten zufolge handelt es sich dabei jedoch nur um eine Zwischenrally - während weiterhin ein allgemeiner Abwärtstrend zu befürchten sei.

Nach bislang äußerst turbulenten Handelstagen geht der DAX zum Wochenschluss auf Erholungskurs. Das deutsche Börsenbarometer lässt die 18.000-Punkte-Marke klar hinter sich. Im frühen XETRA-Handel geht es bis zu 1,1 Prozent auf 18.151 Punkte aufwärts. Tags zuvor war der DAX noch bis auf ein Wochentief von 17.865 Stellen gefallen.

So erfreulich die frühen Kursgewinne für die zuletzt arg strapazierten Nerven der Anleger auch sein mögen: Experten warnen davor, ihnen zu viel Bedeutung beizumessen, handele es sich dabei doch in erster Linie um eine Zwischenerholung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends. So sehen etwa die Analysten der Helaba weiterhin ein Korrekturrisiko im DAX.

"Der Deutsche Aktienindex bleibt im Korrekturmodus", ist auch Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets überzeugt. "Unterhalb von 18.200 Punkten drohen eine Schaukelbörse und weitere Kursverluste." Der mittelfristige Aufwärtstrend seit Mitte Februar, der den DAX in der Spitze über zehn Prozent nach oben getragen habe, sei jetzt gebrochen und einem neuen Abwärtstrend gewichen.

Trotz der jüngsten Kursverluste zeigen die Börsen dies- wie jenseits des Atlantiks angesichts der eingetrübten Zinsperspektiven in den USA weiterhin eine bemerkenswerte Resilienz. War der Markt zu Jahresbeginn noch von sechs Zinssenkungen ausgegangen, erwarten die Börsen nun nur noch maximal zwei Zinssenkungen durch die US-Notenbank in diesem Jahr. Trotzdem ist der S&P 500 seither um acht Prozent gestiegen.

Anleger gehen mittlerweile davon aus, dass die US-Wirtschaft so stark ist, dass sie die ausbleibenden Zinssenkungen gut verkraftet. Dieses Narrativ verhindert aktuell noch einen stärkeren Rückgang der Kurse.

Rückenwind für den DAX kommt am Morgen von den gestiegenen US-Futures. Im regulären Handel an der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index der Standardwerte gestern kaum verändert bei 38.459 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,7 Prozent auf 16.442 Zähler vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 5.198 Stellen zu.

Am Nachmittag werden sich die Augen der Anleger auf die US-Banken richten, eröffnen diese doch traditionell die Berichtssaison. Noch vor Eröffnung der Wall Street legen JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup ihre Zahlen zum ersten Quartal vor. Bei JPMorgan rechnen Analysten mit einem Rückgang des Quartalsgewinns je Aktie um vier Prozent. Für Citigroup werden deutlichere Rückgänge von 35 beziehungsweise elf Prozent erwartet.

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich zum Wochenschluss auf keine gemeinsame Richtung einigen können. So verabschiedete sich der 225 Werte umfassende Nikkei-Index mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 39.523 Punkte ins Wochenende, während die Börse Shanghai 0,6 Prozent einbüßte.

Die unterschiedlichen Zinsperspektiven in den USA und im Euroraum spiegeln sich unterdessen immer deutlicher am Devisenmarkt wider. Der Euro gibt am Morgen weiter nach bis auf 1,0691 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert damit so niedrig wie seit November nicht mehr.

Die Rekordrally am Goldmarkt geht ungebremst weiter. Am Morgen werden für eine Feinunze des gelben Edelmetalls bis zu 2.395 Dollar gezahlt - und damit so viel wie nie zuvor. Seit dem Tief im Februar bei 1.984 Dollar geht es für den Goldpreis steil nach oben.

Die Ölpreise sind nach ihren gestrigen Kursverlusten wieder auf dem Vormarsch. Der Preis für ein Barrel (159) Liter der Nordseesorte Brent steigt im frühen Handel um 1,0 Prozent auf 90,60 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt sorgt der Batteriehersteller Varta für negative Schlagzeilen. Der Konzern hält das eigene Umstrukturierungskonzept nicht mehr für ausreichend, um wie geplant bis Ende 2026 auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzufinden. Die Anleger werfen entsetzt das Handtuch: Der Aktienkurs bricht im frühen Handel um 31 Prozent auf ein Rekordtief ein.

Die Osterfeiertage haben dem Flughafenbetreiber Fraport im März trotz streikbedingter Flugausfälle mehr Passagiere am Frankfurter Flughafen beschert. Mit 4,6 Millionen Fluggästen stieg die Anzahl der Reisenden um 7,8 Prozent. Vom Vor-Corona-Niveau 2019 sind die Passagierzahlen noch etwa 17,6 Prozent entfernt.

Der Industriekonzern Thyssenkrupp will unter dem Druck der schwächelnden Nachfrage seine Stahlsparte straffen, Produktionskapazitäten zurückfahren und einen noch nicht bezifferten Personalabbau einleiten. Kern der Neuaufstellung sei eine Reduzierung der im Verbund installierten Kapazitäten auf etwa 9 bis 9,5 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr von derzeit rund 11,5 Millionen Tonnen.

Die neueste Version des Chatbots ChatGPT für zahlende Kunden hat ein deutlich aktuelleres Wissen über die Welt. Das frische KI-Modell "GPT-4-Turbo" sei mit öffentlich zugänglichen Informationen bis Ende 2023 trainiert worden, teilte die Entwicklerfirma OpenAI gestern mit. Bisher war bei April 2023 Schluss. OpenAI hatte in Aussicht, dass der Chatbot Zugriff auf immer aktuellere Informationen haben werde. Anfangs reichte sein Wissen nur bis Herbst 2021.

Andy Jassy, Chef des Onlineriesen Amazon, macht Wettbewerbshütern in Brüssel und Washington Vorwürfe, weil sie den Kauf des Robotersauger-Pioniers iRobot durch seinen Konzern torpedierten. Jassy verwies darauf, dass iRobot nach Absage des Deals im Wettbewerb gegen chinesische Konkurrenten zu kämpfen habe - und moderne Saugroboter einen 3D-Scan des Haushalts erstellen.