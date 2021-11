Marktbericht Leichte Gewinne voraus Schwacher Euro, starker DAX Stand: 18.11.2021 07:36 Uhr

Der DAX bleibt auf Rekordkurs. Selbst schlechte Vorgaben aus den USA können dem deutschen Leitindex nichts anhaben. Der schwache Euro schürt weiter den Appetit der DAX-Anleger.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in den XETRA-Handel starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell 0,1 Prozent höher bei 16.262 Punkten. Der deutsche Leitindex hält sich folglich in der Nähe seines gestrigen Rekordhochs von 16.284 Punkten.

Der DAX zeigt damit eine bemerkenswerte Resilienz angesichts einer schwächelnden Wall Street sowie steigender Corona-Infektionszahlen und drohenden Gegenmaßnahmen, welche die Wirtschaft belasten werden.

Rückenwind für den deutschen Leitindex kommt weiterhin vom Devisenmarkt. Für einen Euro werden am Morgen 1,1318 Dollar bezahlt. Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich damit in Nähe ihres gestrigen Tiefstandes. Zur Wochenmitte war der Euro bis auf 1,1270 Dollar gefallen und notierte damit so niedrig wie seit Sommer 2020 nicht mehr.

Ein günstiger Euro/Dollar-Kurs stärkt die Nachfrage nach deutschen Produkten im Dollar-Raum und ist somit eine gute Nachricht für die schwer gewichtete Exportindustrie im DAX.

Divergierende Zinspolitik

Der Euro leidet unter dem Auseinanderklaffen der Geldpolitik in den USA und der Eurozone. Während die US-Notenbank Fed ihre immensen Wertpapierkäufe zurückführt und die hohe Inflation Erwartungen in Richtung Zinsanhebungen schürt, bleibt die EZB ihrem lockeren Kurs bisher treu.

Erst zu Wochenbeginn hatte sich EZB-Chefin Christine Lagarde vor dem Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments gegen eine Leitzinserhöhung im kommenden Jahr ausgesprochen. Einmal mehr berief sie sich auf das Narrativ, wonach die derzeit hohen Inflationsraten ein vorübergehendes Phänomen darstellten.

An der Wall Street hat sich dagegen zur Wochenmitte die Sorge vor einer Zinserhöhung breitgemacht. Auslöser waren die bereits am Dienstag bekanntgegebenen überraschend starken Einzelhandelsdaten.

Der Dow-Jones-Index ging 0,6 Prozent tiefer auf 35.931 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf mehr als 15.921 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte ebenfalls 0,3 Prozent auf knapp 4.689 Punkte ein.

Auch in Asien sind die Anleger am Morgen nicht zu Käufen aufgelegt. An den Börsen der Region macht sich ein Anflug von Verunsicherung über die Zins- und Wachstumsaussichten der Region breit.

"Auf dem Weg zum Jahresende scheinen wir etwas ins Stocken geraten zu sein", sagte Jun Bei Liu, Portfoliomanagerin bei Tribeca in Sydney. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent tiefer bei 29.599 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 0,3 Prozent im Minus.

Im DAX steht die Continental-Aktie unter Druck. Der Konzern trennt sich angesichts der anhaltenden Ermittlungen zur Diesel-Abgaskrise von seinem langjährigen Finanzchef Wolfgang Schäfer. Der Aufsichtsrat habe in einer Sondersitzung zugestimmt, dass der 62-Jährige das Vorstandsmandat bei dem Autozulieferer mit sofortiger Wirkung niederlege, teilte der Konzern gestern Abend mit. Schäfer saß seit 2010 in der Führungsetage.

Der Mangel an Halbleitern führt einem Zeitungsbericht zufolge dazu, dass Volkswagen erstmals auch seine Produktion von Elektroautos drosseln muss. In dieser Woche stünden die Bänder an den ostdeutschen Standorten in Zwickau und Dresden still, berichtet die FAZ unter Verweis auf Aussagen eines Unternehmenssprechers. Betroffen seien neben den beiden VW-Modellen ID.3 und ID.4 auch zwei Modelle der Tochtergesellschaft Audi sowie eines von Cupra.

Der US-Netzwerkausrüster Cisco rechnet angesichts von Lieferkettenproblemen und hohen Kosten wegen eines Mangels an Bauteilen wie Computerchips mit schlechteren Geschäften. Das Unternehmen stellte einen Umsatzanstieg von 4,5 bis 6,5 Prozent im Jahresvergleich für das laufende Quartal in Aussicht und blieb damit deutlich unter den Schätzungen der Analysten. Anleger reagierten enttäuscht und ließen die Aktie nachbörslich zunächst um über sechs Prozent fallen.

Die hohe Nachfrage nach seinen Chips für Rechenzentren und Computerspiele hat dem Halbleiter-Spezialisten Nvidia kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn beschert. Im vergangenen Quartal stiegen die Erlöse der US-Firma im Jahresvergleich um 50 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um 84 Prozent auf 2,46 Milliarden Dollar hoch.

Der Münchner Solarauto-Bauer Sono Motors ist gestern an der US-Technologiebörse Nasdaq gestartet. "Durch den Börsengang wird Sono Motors voraussichtlich netto rund 135 Million Dollar erlösen", sagte der Gründer und Vorstandschef Laurin Hahn. Die drohende Insolvenz sei damit abgewendet: "Ja, die Erlöse helfen uns, unser Fortbestehen zu sichern und helfen uns, zusätzliche Investitionen für die Serienproduktion zu tätigen", sagte Hahn der Deutschen Presse-Agentur.