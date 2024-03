marktbericht DAX dürfte zulegen Wann endet die Rekordserie? Stand: 25.03.2024 07:29 Uhr

Trotz schwacher Vorgaben aus Asien und den USA bleiben die Anleger optimistisch. Der DAX dürfte mit Kursgewinnen in die verkürzte Handelswoche starten. Ein weiterer Rekord ist möglich.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18.231 Punkte - das wäre ein weiterer Rekord. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex einen Höchststand bei 18.226 Punkten erreicht und war erstmals über 18.200 Punkten aus dem Handel gegangen. Das Plus in diesem Jahr liegt derzeit bei fast 9 Prozent.

Diese Woche wird nur bis einschließlich Gründonnerstag gehandelt. Am Karfreitag bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

In der verkürzten Handelswoche vor dem Osterfest dürften die jüngsten Rekorde am deutschen Aktienmarkt getestet werden. Zinssenkungshoffnungen gepaart mit einer nach wie vor robusten US-Wirtschaft hatten die Börsen zuletzt auf Rekorde getrieben. Auch in der deutschen Wirtschaft hellt sich die Stimmung auf, wie das jüngste ifo-Geschäftsklima zeigte. Ifo-Chef Clemens Fuest sieht einen "Silberstreif am Horizont".

"Zwar dürfte die deutsche Wirtschaft auch im ersten Quartal schrumpfen und damit in einer technischen Rezession stecken, allerdings scheinen die Effekte der zurückliegenden Zinserhöhungen und der hohen Energiepreise allmählich nachzulassen", kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Heute bleibe es datenseitig zunächst ruhig, schreiben die Fachleute der Helaba in ihrem Tageskommentar. "Interessant wird es erst morgen mit dem deutschen Verbrauchervertrauen und den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA, die im Vormonat regelrecht eingebrochen sind."

Die US-Börsen hatten zum Abschluss einer starken Börsenwoche uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones verlor 0,8 Prozent auf 39.475 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 5.234 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte hingegen 0,2 Prozent auf 16.428 Zähler vor. Für die Woche ergibt sich damit ein Kursplus zwischen zwei und drei Prozent und damit die stärkste Woche dieses Jahres.

Bei den US-Konjunkturdaten dieser Woche dürfte das Inflationsmaß PCE im Mittelpunkt stehen, das von der US-Notenbank Federal Reserve als bevorzugter Preisindikator betrachtet wird. Es wird am Freitag veröffentlicht. "Da dieser zum Großteil auf bereits bekannten Verbraucher- und Produzentenpreisen beruht, lässt sich der PCE-Deflator recht gut im Voraus schätzen", heißt es in einer Vorschau der Commerzbank. Die Experten rechnen mit einem deutlichen Preisanstieg.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Montagmorgen zögerlich. Die Anleger sorgen sich, dass die US-Inflationsdaten in dieser Woche die Aussichten auf zukünftige niedrigere Zinssätze zunichtemachen könnten. Der japanische Nikkei schloss 1,2 Prozent leichter auf 40.414 Punkten.

Die Börse Shanghai gewann dagegen 0,4 Prozent auf 3.061,36 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,4 Prozent auf 3.558,59 Punkte.