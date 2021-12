Marktbericht DAX vor Kursgewinnen Börsen preisen Omikron-Ängste weiter aus Stand: 13.12.2021 07:55 Uhr

Der DAX dürfte mit Kursgewinnen in die neue Börsenwoche starten. Anleger setzten darauf, dass die Konjunktur nicht so stark unter der Verbreitung der neuen Virus-Variante Omikron leiden wird wie anfangs befürchtet.

Der DAX steht vor einem verheißungsvollen Wochenbeginn. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 15.689 Punkten. Anleger scheinen fest entschlossen, ihre noch am Freitag dominierende Lethargie und Unentschlossenheit abzulegen. Das ist angesichts der anhaltenden Omikron-Unsicherheiten durchaus bemerkenswert.

Omikron-Welle mit Booster-Impfungen brechen?

Immerhin hat der britische Premierminister Boris Johnson wegen der neuen Coronavirus-Variante Omikron vor einer "Flutwelle" an Neuinfektionen gewarnt. Doch an den Märkten wird derzeit nicht mehr von Worst-Case-Szenarien ausgegangen, wonach Omikron zu neuen globalen Lockdowns und den damit einhergehenden dramatischen Folgen für die Konjunktur führen wird.

Zumal viele Länder der westlichen Welt mittlerweile den Booster-Turbo gezündet haben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zufolge könnte die Booster-Impfung die Delta-Welle brechen und eine Omikron-Welle abwenden.

US-Zinswende im Anmarsch

Auch die zur Wochenmitte anstehende Sitzung der US-Notenbank scheint an den Märkten viel von ihrem Schrecken verloren zu haben. An den Börsen wird damit gerechnet, dass die Federal Reserve am kommenden Mittwoch ankündigen wird, ihr Tempo bei der Drosselung der Wertpapierkäufe (Tapering) zu beschleunigen.

Damit legt die Fed die Grundlage für eine frühere Zinswende. Mit einer Inflationsrate von 6,8 Prozent im November sind die USA meilenweit über das Fed-Ziel von 2,0 Prozent hinausgeschossen.

Nikkei mit Kursgewinnen Dabei ist die Fed nicht die einzige Notenbank, die in dieser Woche tagt. Auch die Europäische Zentralbank, die Bank of England und die Bank of Japan geben ihre Zinsentscheide bekannt. Bei der EZB dürfte es laut Helaba-Expertin Claudia Windt zunächst auf eine Drosselung der Anleihekäufe 2022 hinauslaufen. An den asiatischen Aktienmärkten zeigen sich die Anleger zuversichtlich ob der anstehenden Notenbanktermine. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat 0,7 Prozent höher geschlossen bei 28.640 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 0,5 Prozent im Plus.

Dow höher, S&P 500 mit neuem Schlussrekord Rückenwind für die asiatischen wie die europäischen Aktienmärkte kommt dabei auch von der Wall Street. Dort hatten sich die Anleger am Freitag angesichts einer so hohen US-Inflation wie seit fast 40 Jahren nicht mehr keineswegs entmutigen lassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,6 Prozent höher auf 35.970 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 15.630 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,0 Prozent auf 4712 Punkte zu, womit er einen neuen Rekordschluss markierte.

Goldpreis zieht weiter an Der Goldpreis kann auf seine jüngsten Kursgewinne zu Wochenbeginn noch etwas draufsetzen. Der Preis für die Feinunze Gold steigt um 0,1 Prozent auf 1785 Dollar. Der Euro gibt leicht nach auf 1,1297 Dollar.

Ölpreise setzen Kletterpartie fort Die Ölpreise ziehen am Morgen weiter an. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt um 1,2 Prozent auf 76,08 Dollar. Der Preis für die US-Sorte WTI klettert um 1,5 Prozent in die Höhe auf 72,71 Dollar. In der vergangenen Woche war der Brent-Preis um über acht Prozent gestiegen, so stark wie seit Ende August nicht mehr. Öl-Anleger setzten darauf, dass die Konjunktur nicht so stark unter der Verbreitung der neuen Virus-Variante Omikron leiden werde wie anfangs befürchtet.

Daimler pausiert Fertigung in Ungarn-Werk Angesichts des weltweiten Mangels an Halbleitern lässt Mercedes-Benz die Fertigung in seinem Werk in Ungarn von Montag an einen Monat lang ruhen. Unterdessen hat der DAX-Konzern in der Diesel-Affäre weitere Rechtsverfahren gegen eine Geldzahlung beigelegt. In Kanada werden nun in einem Vergleich womöglich langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen dadurch vermieden, dass Daimler rund 250 Millionen kanadische Dollar (175 Millionen Euro) zahlt.

Deutsche Börse setzt auf Öko- und Krypto-Trend Die Deutsche Börse will im Geschäft mit nachhaltigen Investments und digitalen Assets weiter zukaufen. In dem Bereich gebe es große Wachstumschancen, sagte Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book dem "Handelsblatt". "In beiden Bereichen wollen wir unser Angebot nicht nur organisch ausbauen, sondern sehen uns auch nach Zukaufmöglichkeiten um."

Lufthansa Cargo will Frachterflotte ausbauen Lufthansa Cargo will angesichts des Booms bei der Luftfracht ihre Flugzeugflotte vergrößern. Dabei gehe es sowohl um weitere Großraumjets vom Typ Boeing 777F als auch um kleinere Mittelstrecken-Frachtjets, erklärte Lufthansa-Cargo-Chefin Dorothea von Boxberg in einem Bloomberg-Interview. Zudem zieht sie den neuen Airbus-Großraumfrachter A350F in Betracht, den der Hersteller bis Mitte des Jahrzehnts fertigstellen will. Steuerbetrug bei Schweizer UBS? Im neu aufgerollten Verfahren um mutmaßlichen Steuerbetrug des Schweizer Bankriesen UBS in Frankreich soll heute das Urteil fallen. Dem Konzern droht wie schon in erster Instanz eine Strafe in Milliardenhöhe. Die Staatsanwaltschaft forderte in dem neu aufgerollten Prozess vor dem Pariser Berufungsgericht eine Geldbuße von mindestens zwei Milliarden Euro und beantragte damit eine Bestätigung des vorherigen Urteils. Die Verteidigung forderte Freispruch.