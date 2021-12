Die Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Omikron-Variante haben merklich nachgelassen. Dafür rückt an den Börsen nun wieder die Angst vor Zinserhöhungen in den Vordergrund.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in den XETRA-Handel starten. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 15.704 Punkten. Dabei dürfte es sich in erster Linie um eine technische Gegenreaktion auf die gestrigen Verluste handeln.

Es bleibt dabei: Anleger müssen auch im weiteren Verlauf des Dezembers mit einer hohen Volatilität, also hohen Kursschwankungen, an den Börsen rechnen. Die nächste Erholungsrally, aber auch der nächste Kurseinbruch ist nur eine Schlagzeile entfernt.

Das sei eine gute Nachricht, sagte Analystin Fiona Cincotta vom Brokerhaus City Index. Jetzt komme es darauf an, die Booster-Impfungen so schnell wie möglich zu verteilen und neue Lockdowns zu verhindern.

"Apple scheint gegen die Höhen und Tiefen der wirtschaftlichen Entwicklung immun zu sein", sagte Analystin Susannah Streeter vom Brokerhaus Hargreaves Landsdown. Das verdanke das Unternehmen seinem starken Markennamen. Anleger reagierten gestern zudem erfreut darauf, dass es dem iPhone-Hersteller in letzter Minute gelang, eine per Gerichtsurteil verordnete Lockerung der App-Store-Regeln aufzuschieben.

Die asiatischen Börsen können sich heute auf keine gemeinsame Richtung einigen. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index hat sich mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 28.725 Punkte aus dem Handel verabschiedet. Die Börse in Shanghai liegt dagegen zur Stunde 1,2 Prozent im Plus.

Die Ölpreise sind im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,28 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 72,95 Dollar.

VW-Aufsichtsrat will Fünfjahresplan vorlegen

Im DAX rückt heute die VW-Aktie in den Fokus. Der größte europäische Autohersteller will nach einer Sitzung des Aufsichtsrats gegen 14.30 Uhr zentrale Punkte aus seiner Planung für die kommenden fünf Jahre vorlegen. Dabei geht es auch um die künftige Aufstellung der Konzernführung. VW-Chef Herbert Diess war zuletzt konzernintern in die Kritik geraten, Berichten zufolge wird er sich jedoch voraussichtlich an der Konzernspitze halten können.