Marktbericht Knapp unter 15.400 erwartet Die Börse wartet auf neue Gewinnzahlen

Am Frankfurter Aktienmarkt dürfte der DAX zu Handelsbeginn wohl etwas über dem gestrigen Schlussniveau eröffnen. Doch Gewinnmitnahmen in Amerika bremsen den Aufwärtsdrang.

Im frühen, nicht offiziellen Handel vor dem eigentlichen Börsenstart sehen Finanzdienstleister den DAX bei rund 15.382 Punkten und damit 0,1 Prozent höher als gestern. Damit würde sich der deutsche Leitindex wieder etwas seinem erst gestern erreichten Rekordhoch bei 15.501 Punkten annähern.

Als eine gewisse Bremse erweisen sich die steigenden Renditen bei erstklassigen Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen war gestern auf minus 0,24 Prozent geklettert, die Kurse der Anleihen fielen entsprechend. Damit knüpften die Bundesanleihen an die Kursverluste vom vergangenen Freitag an. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gerieten die Kurse unter Druck, währende die Renditen zum Teil deutlich zulegen konnten.

"Jetzt muss die EZB zeigen, dass sie sich mit höheren Käufen aus dem Pandemie-Programm gegen steigende Renditen stellt", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Wir kommen jetzt an einen Punkt, an dem weiter steigende Renditen zur Gefahr für die wirtschaftliche Erholung und zur Gefahr für die Staatshaushalte werden können."

Gewinnmitnahmen in Amerika

Bereits gestern hatte die Zinsentwicklung auch die Aktienkurse an der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq gebremst. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries, also Staatsanleihen, stieg auf 1,599 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average gab um 0,4 Prozent auf 34.077 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 4163 Zähler ein. Der Nasdaq-Composite-Index verlor ein Prozent auf 13.914 Punkte. "Der Markt hat einen riesigen Sprung nach oben gemacht, also muss er sich ein wenig ausruhen", sagte Peter Cardillo von bei Spartan Capital Securities in New York. "Im Moment sind es nur ein paar Gewinnmitnahmen, da die Händler auf die Ergebnisse der großen Tech-Namen an der Wall Street warten." "Der Markt wartet darauf zu sehen, ob sich der Gewinnrausch bei den Banken auf andere Sektoren ausweitet", sagte Thomas Hayes, Vorsitzender von Great Hill Capital mit Blick auf die sehr guten Quartalsergebnisse der US-Banken aus der vergangenen Woche.

IBM wächst wieder

Nach dem Ende des regulären Handels legte der IT-Konzern IBM sein neuestes Zahlenwerk vor. Nach einer langen Durststrecke hat IBM den Umsatz zum Jahresauftakt dank florierender Cloud-Dienste wieder leicht erhöht. In den drei Monaten bis Ende März stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um ein Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar. Das war der erste Zuwachs nach vier Quartalen mit Rückgängen in Folge. Der Gewinn fiel dennoch um 19 Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar. Trotz des starken Rückgangs übertraf das Ergebnis die Erwartungen der Analysten deutlich. Die IBM-Aktie legte im nachbörslichen Handel rund drei Prozent zu.

Nikkei deutlich gedrückt

Die insgesamt dann doch schwächere Entwicklung an den amerikanischen Aktienmärkten belastet am Dienstag den japanischen Aktienmarkt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steht kurz vor Handelsschluss rund zwei Prozent im Minus bei rund 29.100 Punkten.

Euro erholt sich weiter

Am Devisenmarkt präsentiert sich der Euro weiter in starker Verfassung. Die Gemeinschaftswährung kletterte am Morgen gegenüber dem US-Dollar in Richtung der Marke von 1,21.

BMW deutlich verbessert

Am Frankfurter Aktienmarkt dürfte es Rückenwind durch die neuen BMW-Geschäftszahlen geben. Dem Autobauer hat ein Rekordabsatz im ersten Quartal überraschend viel Gewinn beschert. Nach vorläufigen Zahlen stand vor Steuern ein Plus von 3,76 Milliarden Euro und damit fast fünfmal so viel wie zur Zeit des Ausbruchs der Corona-Pandemie ein Jahr zuvor. Nach eigenen Angaben übertraf BMW bei den wesentlichen Ergebnisgrößen die Erwartungen am Aktienmarkt.