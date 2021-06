Marktbericht DAX wenig verändert erwartet Gebremste Kauflaune

Zur Wochenmitte atmen Anleger einmal kräftig durch. Der deutsche Leitindex legt nach dem gestern erreichten Rekordhoch eine Pause ein. Aus den USA und Asien kommen entsprechend verhaltene Vorgaben.

Von seinem gestern erklommenen neuen Allzeithoch bei 15.685 Punkten musste sich der DAX bereits gestern im späten Handel wieder verabschieden. Nach vorbörslichen Indikationen dürfte der deutsche Börsenindex rund 100 Punkte unter dem Höchststand in den Handel auf dem Computerhandelssystem Xetra starten.

US-Börsen verlieren Schwung

Auch an der Wall Street ging den Investoren am Vorabend ein wenig die Puste aus. Der Dow Jones Index legte zunächst um fast ein Prozent zu, schloss dann aber nur leicht mit 0,1 Prozent im Plus bei 34.575 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,1 Prozent auf 4202 Zähler. Der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 gab 0,2 Prozent auf 13.655 Punkte nach. Eine aufgehellte Stimmung in der US-Industrie am Nachmittag sorgte zwar für Konjunkturoptimismus, erinnerte die Anleger dann aber schnell wieder an ihre Sorgen, dass die US-Notenbank Fed mit ihrer bislang extrem lockeren Geldpolitik zum Gegensteuern gezwungen werden könnte.

In Asien machte sich am Morgen ebenfalls wieder ein wenig Zinsangst breit. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 28.947 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1943 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus.

Annäherung im Handelsstreit

Im andauernden Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich Chinas Vizepremier Liu He und die neue US-Finanzministerin Janet Yellen in einem Video-Gespräch ausgetauscht. Laut einer Erklärung des chinesischen Handelsministeriums wurden bei dem Gespräch am Mittwoch "Fragen von beiderseitigem Interesse" diskutiert. Details dazu, wann beide Staaten wieder formelle Verhandlungen über die Beilegung ihres Zollkriegs beginnen wollen, wurden nicht bekannt.

Euro robust

Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen weiterhin über der Marke von 1,22 Dollar. Damit trotzt der Euro auch Zinsanhebungsfantasien in den USA, die den Dollar für Investoren tendenziell attraktiver machen. Die Feinunze Gold kostet unverändert 1897 Dollar.

OPEC+ noch unentschieden

Das Ölkartell hat auf seiner derzeit stattfindenden Konferenz noch keine Beschlüsse über die künftige Förderpolitik gefasst. Die wichtigen Produzenten, die von Saudi-Arabien und Russland angeführt werden, bestätigten nach einer Online-Sitzung nur, dass Produktionssteigerungen bis Juli wie geplant umgesetzt würden. Darüber hinaus machten Energieminister der Gruppe keine Angaben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen mit 70,42 Dollar 0,2 Prozent mehr.

Zoom mit Gewinnexplosion

Nach US-Börsenschluss gab der US-Videokonferenzdienst Zoom Wachstumszahlen bekannt. Im vergangenen Vierteljahr stieg der Umsatz um 191 Prozent auf 956,2 Millionen Dollar. Der Gewinn sprang von 27 Millionen Dollar ein Jahr zuvor auf 227,4 Millionen Dollar hoch. Die Firma übertraf mit den Zahlen für das Ende April abgeschlossene erste Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um drei Prozent zu.

PC-Markt wächst in Europa

Der PC-Markt in Westeuropa ist im vergangenen Quartal trotz der allgemeinen Halbleiter-Knappheit deutlich gewachsen. Nach Berechnungen des Marktforschungsunternehmens Canalys stiegen die Verkäufe im Jahresvergleich um 48 Prozent auf 16,1 Millionen Notebooks und Desktop-Rechner. An die Spitzenposition setzte sich im ersten Quartal knapp HP mit 4,1 Millionen Geräten und einem Marktanteil von 26 Prozent, wie Canalys am Dienstag mitteilte. Weltmarktführer Lenovo, zu dem unter anderem auch die Marke Medion gehört, folgte mit vier Millionen verkauften Computern. Dell folgte mit einem Marktanteil von 14 Prozent und Apple mit zehn Prozent.

BioNTech fährt Produktion hoch

Der Impfstoff-Hersteller BioNTech kann in seinem Werk im belgischen Puurs die Produktion von Corona-Impfstoff weiter hochfahren. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA empfahl am Dienstag, dort weitere Herstellungs- und Abfüllungskapazitäten zu genehmigen. Dies werde "erhebliche und sofortige Auswirkungen auf die Versorgung" mit dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und deren US-Partner Pfizer in der EU haben, erklärte die EMA. BioNTech/Pfizer bestätigte auf Anfrage, man sei dabei, die Impfstoffkapazität auszuweiten. Die EMA-Empfehlung werde die Bemühungen unterstützen, im laufenden Jahr mehr als 2,5 Milliarden Dosen Impfstoff auszuliefern und im nächsten Jahr möglicherweise noch mehr.

Auto1-Aktionäre machen Kasse

Verschiedene Aktionäre des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 wollen laut Kreisen insgesamt bis zu knapp 9,8 Millionen Aktien bei Profi-Investoren platzieren. Das entspricht rund 4,6 Prozent der Aktien des im SDAX notierten Unternehmens. Das Angebot von mehreren Beteiligungsgesellschaften richte sich in einem beschleunigten Preisbildungsverfahren an institutionelle Investoren, hieß es am Dienstagabend nach Börsenschluss von der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Aktie verlor nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss 3,4 Prozent. Die Gründer Christian Bertermann und Hakan Koç halten mit knapp 28 Prozent den größten Anteil, dahinter folgt der japanische Technologieinvestor und Mischkonzern Softbank mit zuletzt 16,3 Prozent.