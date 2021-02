Marktbericht Gute Vorgaben Asien gibt an der Börse den Ton an

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag erst einmal abwarten. Dabei gibt es kräftigen Rückenwind - aber nicht nicht von den US-Börsen.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 14.115 Punkten und damit minimal höher als gestern. Das jüngste Rekordhoch bei 14.169 Punkten bleibt damit in Reichweite. "Auch wenn die Coronavirus-Pandemie sich noch lange nicht aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern befindet, wächst die Hoffnung, dass das Licht am Ende des Tunnels sukzessive heller wird und damit näher rückt", sagte Analyst Timo Emden.

ZEW-Indikator erwartet

Im Laufe des Vormittags werden sich die Anleger wohl auf die ZEW-Konjunkturerwartungen konzentrieren. Für den Konjunkturindikator rechnen Volkswirte im Schnitt mit einem leichten Rückgang von 61,8 von 59,5 Punkte. Der Erwartungswert dürfte mit minus 66,5 Punkten praktisch unverändert geblieben sein.

Kein US-Handel am Montag

Von der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq gibt es heute keine Vorgaben. Die Amerikaner feierten gestern den Nationalfeiertag "Presidents' Day". Die Börsen blieben daher geschlossen.

Kursgewinne bei Nikkei & Co.

An den asiatischen Aktienmärkten läuft es auch nach den Kursgewinnen vom Wochenstart weiter hervorragend. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann am Dienstag 1,3 Prozent auf 30.467 Punkte und kletterte auf ein 30-Jahres-Hoch. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg ebenfalls. In Hongkong erreichte der Hang Seng Index an seinem ersten Handelstag nach dem Mond-Neujahr-Fest ein 32-Monats-Hoch. Die Märkte auf dem chinesischen Festland sind wegen der Feiertage bis Donnerstag geschlossen.

Bitcoin knapp unter 50.000 Dollar

Der Bitcoin nähert sich wieder der Marke von 50.000 Dollar. Am Dienstagmorgen stieg der Kurs der weltweit bekanntesten und wichtigsten Digitalwährung bis auf 49.985 Dollar, verlor danach aber wieder etwas an Wert. Der Bitcoin war bereits am Sonntag fast auf 50.000 Dollar geklettert, er sackte aber am Montag dann bis auf rund 46.000 Dollar ab.

Am Devisenmarkt herrscht nur wenig Bewegung. Der Euro schwankt gegenüber dem US-Dollar um die Marke von 1,2140 US-Dollar.

Lufthansa möchte kleinere Flugzeuge

Die Lufthansa-Aktie könnte am deutschen Aktienmarkt etwas stärker beachtet werden. Konzernchef Carsten Spohr versucht einen Teil seiner bestellten Flugzeuge bei Airbus und Boeing auf kleinere Typen umzuschreiben. Die Hersteller schienen mit Blick auf die Aufträge gesprächsbereit, sagte Spohr in einem Online-Gespräch der London School of Economics. Die Lufthansa hat viele Großraumflugzeuge der Typen Airbus A350 sowie Boeing 787 und 777X bestellt.

Südafrika will AstraZeneca-Impfstoff zurückgeben

Südafrika fordert laut einem Medienbericht das Serum Institute of India (SII) auf, eine Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs zurückzunehmen. Dies berichtet die Zeitung "Economic Times". Das SII, der weltgrößte Impfstoffhersteller, produziert das Vakzin von AstraZeneca. Der südafrikanische Gesundheitsminister hatte vergangene Woche erklärt, dass das Land die Einführung des Impfstoffs nach einer klinischen Studie aussetze. Die Studie hatte ergeben, dass das Vakzin bei der im Land vorherrschenden Coronavirus-Variante nur minimalen Schutz gegen leichte bis mittelschwere Erkrankungen bietet.