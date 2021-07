Marktbericht Richtung 11.600 Weitere Kursgewinne in Sicht

Für den Handelsstart an der Frankfurter Börse wird eine leicht positive Tendenz erwartet. Ein wichtiges Gesprächsthema bleiben die vielen Quartalszahlen von US-Technologiekonzernen.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine festere Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.550 Punkten und damit 0,2 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

Rückenwind durch die EZB

Auch wenn gestern die erste Reaktion der Börse nicht sonderlich positiv ausfiel - die Ergebnisse der EZB-Ratssitzung dürfte dem Aktienmarkt in den nächsten Tagen angesichts fehlender Anlagealternativen wohl nicht zum Nachteil gereichen. Die Europäische Zentralbank will auf absehbare Zeit der Wirtschaft mit einer sehr expansiven Geldpolitik unter die Arme greifen. Dies geht aus dem geldpolitischen Ausblick hervor, den die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde auf ihrer Zinssitzung neu formulierten. Der Euro notiert am Morgen weiter unter der Marke von 1,18 US-Dollar.

Tech-Aktien stärker als Standardwerte

An den US-Börsen entwickelten sich die Papiere an der Technologiebörse Nasdaq einmal mehr dynamischer als viele "klassische" Aktien. Der Nasdaq-Composite-Index gewann 0,4 Prozent auf 14.684 Punkte. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial Average schloss 0,1 Prozent höher auf 34.823 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4367 Punkte zu.

Als Bremse erwiesen sich die neusten Arbeitsmarktdaten. In der vergangenen Woche bemühten sich 419.000 Amerikaner um Arbeitslosenhilfe. Experten hatten mit einem Rückgang auf 350.000 Erstanträge von 368.000 in der vergangenen Woche gerechnet.

Ölpreis steigt, Bitcoin stagniert

Unterdessen zog der Ölpreis erneut an. Die US-Sorte WTI gewann gut zwei Prozent auf 71,74 Dollar je Barrel (159 Liter). Auch mit der von den großen Ölförderländern beschlossenen Lockerung der Förderbremse werde die Nachfrage das Angebot in den kommenden Monaten übersteigen, prognostizierten die Analysten der Bank Morgan Stanley. Bei den Kryptowährungen baute der Bitcoin seine jüngsten Kursgewinne kaum aus.

Intel hebt Prognose an

Nach dem Ende des regulären Börsenhandels legten eine Reihe von Technologieunternehmen ihre Quartalszahlen vor. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleitern macht Intel zuversichtlicher. Der US-Chipkonzern, der als einer der wenigen Anbieter weltweit Chips nicht nur entwickelt, sondern auch produziert, rechnet nun im Gesamtjahr mit Erlösen von 73,5 Milliarden Dollar statt bisher 72,5 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz leicht um zwei Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem Minus gerechnet. Der Nettogewinn legte um sechs Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar zu. Die Intel-Aktie gab im nachbörslichen Handel trotzdem mehr als zwei Prozent ab.

Twitter läuft besser als gedacht

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat mit seinen Zahlen für das vergangene Quartal und dem Ausblick auf die nächsten Monate die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um mehr als fünf Prozent. Der Umsatz von Twitter wuchs im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 74 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Dollar. Am Markt war mit gut einer Milliarde gerechnet worden. Der Dienst machte im vergangenen Quartal erste Schritte mit seinem Abo-Produkt als zusätzliche Einnahmequelle zu den Werbeerlösen. Für das laufende Vierteljahr stellte Twitter bis zu 1,3 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.

Kurssprung bei Snap

Die Foto-App Snapchat hat im zweiten Quartal starken Zulauf verzeichnet, das ließ auch die Einnahmen kräftig steigen. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer nahm in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 293 Millionen zu. Damit erreichte die App das stärkste Wachstum seit vier Jahren. Die Erlöse legten um 116 Prozent auf 982 Millionen Dollar zu. Unterm Strich machte Snap dennoch einen Verlust von knapp 152 Millionen Dollar, verringerte das Minus gegenüber dem Vorjahr damit aber um 53 Prozent. Die Snap-Aktie gewann nachbörslich fast 18 Prozent.

Shop Apotheke leidet unter Personalmangel

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke blickt pessimistischer auf das Gesamtjahr. Das Umsatzwachstum dürfte 2021 nur bei 10 bis 15 Prozent liegen, teilte das Unternehmen mit. Zuvor war Shop Apotheke von rund 20 Prozent ausgegangen. Das Unternehmen begründete seine eingetrübte Erwartung mit "Kapazitätsengpässen in der Auftragsabwicklung im Zusammenhang mit einer angespannten Arbeitsmarktsituation, welche sich im Laufe des zweiten Quartals deutlich abzeichnete". Diese seien aber "ein temporäres und isoliertes Ereignis, das die zukünftigen Wachstumsperspektiven nicht beeinträchtigt".