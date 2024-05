marktbericht Schwacher Handelsstart Anleger müssen US-Zinsentscheid verdauen Stand: 02.05.2024 09:38 Uhr

Der Zinsentscheid der US-Notenbank dämpft die Risikolust der Anleger. Der DAX startet kaum verändert in den neuen Handelstag, Impulse könnten von der laufenden Berichtssaison kommen.

Der DAX pendelt nach dem Feiertag entlang seines Dienstagsniveaus und liegt derzeit kaum verändert bei 17.933 Punkten. "Die geopolitischen Risiken, vor allem in Nahen Osten und das Hickhack in der US-Zinspolitik haben die Rekordjagd an den weltweiten Aktienmärkten zum Stillstand gebracht", schreibt Christian Henke vom Broker IG. Am Dienstag war der DAX mit einem Abschlag von einem Prozent aus dem Handel gegangen. Im April verlor er drei Prozent, trotz zwischenzeitlichem Rekordhoch bei 18.567 Punkten.

Wie könnte es jetzt weitergehen aus charttechnischer Perspektive? Bei 18.200 Punkten liege im DAX ein hartnäckiger Widerstand, meint Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Bei 17.900 Punkten sieht der Experte den Index hingegen nach unten abgesichert.

Belastend wirkt der aktuelle US-Zinsentscheid. Angesichts der hartnäckig hohen Inflation in den USA scheut die Notenbank Federal Reserve vor einer Zinswende zurück. Die Währungshüter beließen den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Sie sehen in jüngster Zeit keine weiteren Fortschritte in Richtung ihres Inflationsziels von zwei Prozent.

"Dass die US-Notenbank den Leitzins unverändert belassen hat, war keine großartige Überraschung. Weitaus überraschter reagierten die Marktteilnehmer auf die anschließenden Worte von Fed-Chef Jerome Powell", kommentiert Henke. Eine Zinswende sei nicht angebracht, solange nicht mehr Zuversicht herrsche, dass sich die Teuerungsrate nachhaltig dem Fed-Ziel nähere. Es zeichne sich ab, dass es länger als zunächst gedacht dauern werde, dieses Maß an Vertrauen zu erhalten, betonte Powell.

"Eine Zinssenkung im Juni ist vom Tisch", meint Chefökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank. Die Wortwahl der US-Notenbanker lasse darauf schließen, dass sich eine Senkung in die zweite Jahreshälfte verschiebt. "Mehr noch, es könnte genauso sein, dass eine geldpolitische Lockerung ganz ausbleibt", sagte der Experte.

Die Industriestaatenorganisation OECD hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland erneut nach unten korrigiert. Für das laufende Jahr erwarten die OECD-Konjunkturexperten nur noch ein Plus von 0,2 Prozent.

Bereits im Februar hatte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einem Zwischenbericht ihre Wachstumsprognose für Deutschland gesenkt. Statt der noch im November angenommenen 0,6 Prozent ging sie damals von 0,3 Prozent Zuwachs aus. Für das kommende Jahr rechnet die OECD dann mit mehr Schwung der deutschen Wirtschaft und einem Konjunkturplus von 1,1 Prozent.

Die US-Börsen hatten gestern nach der Fed-Zinsentscheidung keine gemeinsame Richtung gefunden. Nach einem volatilen Verlauf notierten die wichtigsten Marktbarometer zuletzt uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am Mittwoch 0,2 Prozent höher auf 37.903 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,3 Prozent auf 15.605 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 5.018 Stellen ein.

In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent leichter bei 38.236 Punkten. Die plötzliche Aufwertung des Yen bremste die Entwicklung der Exportwerte, die normalerweise von einer schwächeren Währung profitieren. Der Dollar war im späten New Yorker Handel innerhalb von 40 Minuten um fast fünf Yen auf 153 Yen gefallen und nährte damit Vermutungen über ein Eingreifen Tokios.

Die Börse in Shanghai blieb geschlossen. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen wurde nicht gehandelt.

Die Ölpreise haben sich heute etwas von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 83,95 Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Abend zuvor. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 47 Cent auf 79,47 Dollar.

Trotz der Erholung bewegen sich die Erdölpreise in der Nähe ihrer Tiefstände seit Mitte März. Allein in dieser Woche haben sich die beiden meistgehandelten Sorten Brent und WTI um etwa vier Dollar verbilligt. Marktteilnehmer nennen als Grund zum einen Hoffnungen auf eine Entspannung im Gaza-Krieg. Zum anderen wird darauf verwiesen, dass die amerikanische Geldpolitik vorerst straff bleiben dürfte.

Bayer kann in den USA einen juristischen Erfolg im Zusammenhang mit den Altlasten der milliardenschweren Monsanto-Übernahme verbuchen. Ein Berufungsgericht im US-Bundesstaat Washington hob ein Urteil aus dem Jahr 2021 über 185 Millionen Dollar wegen chemischer Verunreinigungen mit PCB in einer Schule auf.

Der Richter begründete seine Entscheidung damit, dass die Vorinstanz die Gesetze des Bundesstaates Missouri, in dem Monsanto seinen Hauptsitz hat, nicht korrekt angewandt habe, so dass die Klagen noch Jahrzehnte nach der Einstellung der PCB-Produktion durch das Unternehmen im Jahr 1977 eingereicht werden konnten. Der Fall wurde an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Der Modehändler Hugo Boss hat sich zu Jahresbeginn trotz zögerlicher Kunden besser entwickelt als gedacht. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fünf Prozent und knackte damit die Eine-Milliarde-Euro-Marke. Neben dem Vertrieb im Internet legte auch der Umsatz im stationären Großhandel deutlich zu, während das Einzelhandelsgeschäft moderat wuchs. Unter dem Strich verdiente der Konzern nach Minderheiten 38 Millionen Euro nach 35 Millionen im Jahr zuvor.

Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat im ersten Quartal dank der hohen Nachfrage nach seinen Appetitzüglern einen Umsatz- und Gewinnsprung verzeichnet. So stieg der Umsatz um 22 Prozent auf 65,35 Milliarden dänische Kronen (rund 8,8 Mrd Euro). Unter dem Strich stand mit 25,4 Milliarden Kronen ein 28 Prozent höherer Gewinn als im Vorjahr. Dabei profitierte Novo Nordisk von einem robusten Geschäft mit seinen Produkten gegen Diabetes und Fettleibigkeit. Abnehmhilfen wie Wegovy und das auf demselben Wirkstoff (Semaglutid) basierende Diabetesmittel Ozempic treffen derzeit vor allem in den USA auf eine enorm hohe Nachfrage.

Shell verdiente im ersten Quartal vor Sonderposten 7,7 Milliarden Dollar, ein Plus von knapp 6 Prozent zum Vorquartal. Analysten hatten im Schnitt nur mit 6,3 Milliarden Dollar gerechnet. Vor allem im Gasgeschäft lief es besser als gedacht. Unter dem Strich verblieb für die Shell-Aktionäre ein Gewinn von 7,4 Milliarden Dollar.

Enttäuschende Geschäfte etwa mit Sammlerstücken und Autoteilen haben Ebay zu einer Umsatzprognose unter Experten-Erwartungen veranlasst. Für das laufende zweite Quartal gab der Online-Händler eine Prognose in der Spanne zwischen 2,49 Milliarden und 2,54 Milliarden Dollar bekannt. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal um zwei Prozent auf 2,56 Milliarden Dollar und übertraf damit die Prognosen leicht.

Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz von Qualcomm um ein Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um 37 Prozent auf rund 2,33 Milliarden Dollar. Von Qualcomm kommen unter anderem die Modems in Apples iPhones sowie die Hauptprozessoren vieler Telefone mit dem Google-System Android.