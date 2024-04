marktbericht Anleger halten inne DAX weiter im Pause-Modus Stand: 30.04.2024 07:35 Uhr

Die Verschnaufpause am deutschen Aktienmarkt dürfte sich fortsetzen. Nach einem ruhigen Wochenstart sollte der DAX auch heute zunächst keine großen Sprünge machen.

Vor der Feiertagspause am 1. Mai dürfte es der DAX heute erst einmal ruhig angehen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde nahezu unverändert bei 18.117 Punkten. Gestern hatte der DAX nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht und letztlich 0,2 Prozent tiefer bei 18.118 Zählern geschlossen.

Aus technischer Perspektive ist das aktuelle Innehalten am deutschen Aktienmarkt nichts Negatives, kann sich perspektivisch sogar konstruktiv auswirken. Der Aufwärtstrend im DAX ist jedenfalls weiter intakt. Zudem notiert das deutsche Aktienbarometer weiter komfortabel über seiner 50-Tage-Linie - das schürt Hoffnungen auf weitere Kursgewinne.

Unterdessen hält die Berichtssaison die Anleger weiter in Atem, allein aus dem DAX öffnen heute mit Adidas, Mercedes-Benz, Volkswagen und Vonovia gleich vier Unternehmen ihre Bücher. Heute Abend und am Donnerstag stehen zudem mit Amazon und Apple zwei Technologie-Schwergewichte aus den USA auf der Agenda.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Anleger nun bereits auf den morgen Abend anstehenden US-Notenbankentscheid. Ökonomen gehen fest davon aus, dass die Fed die Füße erneut stillhalten und den Leitzins unverändert lassen wird. Im Fokus stehen deshalb die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, die Börsianer auf Hinweise zum weiteren geldpolitischen Kurs abklopfen werden.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street, dort sind die Anleger nach den jüngsten Kurszuwächsen mit Schwung in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 38.386 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 15.983 Stellen vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 5.116 Zähler zu.

Die asiatischen Märkte haben am Morgen keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 1,1 Prozent höher bei 38.364 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert dagegen 0,2 im Minus unverändert bei 3106 Stellen.

Nach einem volatilen Wochenauftakt bleibt der Yen im Fokus, nachdem die japanische Währung gestern nach einem 34-Jahres-Tief von 160,25 Dollar deutlich zurückgefallen war. Händler vermuteten eine Intervention der Regierung zum Kauf des Yen. Aktuell liegt die japanische Devise bei knapp 157 Dollar. Der Euro notiert bei 1,0706 Dollar 0,1 Prozent tiefer.

Am Rohölmarkt drückt die Aussicht auf eine mögliche Waffenruhe im Gaza-Krieg weiter die Preise. Die Nordsee-Sorte Brent kostet am Morgen mit 86,96 Dollar je Fass (159 Liter) 0,3 Prozent weniger, nachdem sie sich gestern bereits um über ein Prozent verbilligt hatte.

Die Lufthansa dreht nach den teuren Streiks des ersten Quartals an der Kostenschraube. Die Kernmarke Lufthansa will Sachkosten senken, Neuprojekte stoppen und Einstellungen in der Verwaltung prüfen. Konzernweit rechnet Vorstandschef Carsten Spohr für 2024 nur noch mit einem Flugangebot von 92 statt 94 Prozent des Niveaus aus der Zeit vor der Corona-Krise.

Hohe Kosten wegen der geplanten Übernahme durch den Schweizer Pharmakonzern Novartis haben das Biotechunternehmen Morphosys zum Jahresauftakt tief in die roten Zahlen gedrückt. Im ersten Quartal fiel ein Konzernverlust von 311 Millionen Euro an nach einem Minus von gut 32 Millionen vor Jahresfrist. Novartis hatte im Februar die Übernahme von Morphosys für 2,7 Milliarden Euro angekündigt.

Steigende Chippreise und der Boom rund um Künstliche Intelligenz haben dem Elektronikriesen Samsung im ersten Quartal 2024 einen deutlichen Gewinnsprung beschert. Der Überschuss erhöhte sich im Jahresvergleich um mehr als das Vierfache auf 6,75 Billionen Won (4,6 Milliarden Euro). Die Südkoreaner sind marktführend bei Speicherchips und Fernsehern.

Tesla-Gründer Elon Musk hat bei seinem Blitzbesuch in China laut Medienberichten wichtige Zusagen für die Einführung der fortgeschrittenen Version des Assistenzsystems "Autopilot" erreicht. Tesla ging dafür einen Navigations- und Kartendeal mit dem chinesischen Online-Giganten Baidu ein, schrieben die Nachrichtenagentur Bloomberg und das "Wall Street Journal".