Hohe US-Inflation Fed lässt Leitzins unverändert Stand: 01.05.2024 20:45 Uhr

Hohe Inflationsrate, hohe Zinsen: Die US-Notenbank Fed belässt den Leitzins vorerst auf hohem Niveau. Hoffnungen, die Teuerung könne nachlassen, hatten sich zuletzt zerschlagen.

Angesichts der hartnäckig hohen Inflation in den USA hält die Notenbank Federal Reserve an ihrer straffen Linie fest. Die Währungshüter beließen den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Zentralbankgeld leihen.

Zentralbank-Chef Jerome Powell hatte jüngst signalisiert, dass die Hochzinspolitik wohl noch länger Bestand haben müsse, um die Inflationswelle zu brechen. Die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt hat seit März 2022 ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation im rekordverdächtigen Tempo um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben. Zuletzt drehte sie allerdings nicht mehr an der Zinsschraube.

"Die wirtschaftlichen Aussichten sind unsicher, und der Ausschuss beobachtet die Inflationsrisiken weiterhin mit großer Aufmerksamkeit", erklärte die Fed nach ihrer Entscheidung.

Zinssenkung nicht vor September?

Der Preisauftrieb in den USA hat sich jüngst wieder unerwartet beschleunigt: Die Teuerungsrate lag zuletzt mit 3,5 Prozent weit über dem Ziel der Zentralbank von zwei Prozent.

Die Fed hat den starken Preisauftrieb also noch nicht in den Griff bekommen. Angesichts der zähen Inflation erwarten die Finanzmärkte eine Zinssenkung nicht vor September. Noch vor wenigen Wochen war über den Juni als wahrscheinlichen Zeitpunkt für die Zinswende spekuliert worden.