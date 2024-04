marktbericht Kursgewinne voraus DAX wieder voll auf Kurs gen Rekordhoch? Stand: 29.04.2024 07:38 Uhr

Der DAX hat zuletzt wichtige Marken zurückerobern können - das schürt Hoffnung auf mehr. In der neuen Börsenwoche könnte es für den deutschen Leitindex nun weiter in Richtung Rekordhoch gehen.

Der DAX dürfte zu Wochenbeginn seinen jüngst eingeschlagenen Aufwärtstrend zunächst fortsetzen und zum Handelsauftakt einen kleinen Satz nach oben machen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde bei 18.221 Punkten, das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs.

Der DAX nimmt damit Kurs auf sein Vorwochenhoch von 18.266 Punkten - ein Sprung darüber würde den deutschen Standardwerten nun weiter Schub in Richtung seines Rekordhochs von Anfang April bei 18.567 Punkten geben. Vergessen sind die Kursturbulenzen, die das Börsenbarometer Mitte April noch bis auf 17.627 Zähler drückten.

Aus charttechnischer Perspektive hat der DAX im Zuge seiner Aufholjagd wichtige Linien zurückerobern können, darunter den seit Ostern bestehenden Korrekturtrend und die 50-Tage-Linie. Das schürt Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Claudia Windt von der Landesbank Helaba mahnt allerdings zur Vorsicht: Auch wenn der DAX und die US-Börsen den Rückschlag nach enttäuschenden Daten zum US-Wirtschaftswachstum weggesteckt hätten, seien weitere Rekorde der Aktienindizes "keineswegs ausgemacht".

Im Handelsverlauf dürften sich die Augen der Anleger auf die deutschen Verbraucherpreise im April richten. Die vorläufigen Inflationsdaten werden um 14 Uhr veröffentlicht. Im März hatten gesunkene Nahrungsmittel- und Energiepreise die Jahres-Inflationsrate auf 2,2 Prozent gedrückt. Für April rechnen Ökonomen mit einem leichten Anstieg auf 2,3 Prozent.

Während sich die deutsche Inflationsrate damit weiter nur noch knapp über dem Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank bewegen dürfte, hatte sich die Inflation in den USA zuletzt als hartnäckig hoch erwiesen. Vor diesem Hintergrund rechnen Marktexperten fest damit, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend den Leitzins unverändert belassen wird.

"Von den knapp sieben Zinssenkungsschritten, die Marktteilnehmer zum Jahresbeginn noch einpreisten, sind aktuell ein bis zwei übriggeblieben" schreibt Analyst Sven Streibel von der DZ Bank.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen zu Beginn der neuen Börsenwoche von der Wall Street. Dort hatten sich die Anleger am Freitag von einer wieder aufkommenden Euphorie im Tech-Sektor zu Aktienkäufen ermuntern lassen. Der technologielastige Nasdaq rückte zwei Prozent auf 15.927 Punkte vor. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 38.239 Zählern. Der breit gefasste S&P 500 legte ein Prozent auf 5.099 Stellen zu.

Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung sind die asiatischen Aktienmärkte positiv in die neue Woche gestartet. Die Börse in Shanghai gewinnt zur Stunde 0,88 Prozent. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verzeichnet deutliche Kursgewinne. In Japan bleiben die Börsen wegen eines Feiertags heute geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar Schwäche, parallel dazu zieht der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0732 Dollar an. Die Feinunze Gold kostet am Morgen gut 2.332 Dollar.

Für die Ölpreise geht es zu Beginn der neuen Woche zunächst abwärts: Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 87,52 Dollar und damit 0,8 Prozent weniger.

Unter den Einzelwerten im DAX machen vor allem die Autowerte auf sich aufmerksam. So ist der Sport- und Geländewagenbauer Porsche wegen der Erneuerung mehrerer Modelle deutlich schwächer ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz von Januar bis März schrumpfte im Jahresvergleich um mehr als ein Zehntel auf 9,01 Milliarden Euro. Das operative Konzernergebnis lag mit 1,28 Milliarden Euro rund 30 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Mercedes-Benz entgeht in den USA einer strafrechtlichen Anklage im Dieselskandal. Das US-Justizministerium (Department of Justice/DOJ) hat seine Ermittlungen eingestellt, bestätigte der schwäbische Automobilkonzern am Samstag einen entsprechenden Bericht des "Handelsblatts". Mercedes-Benz waren überhöhte Abgaswerte bei rund 250.000 Dieselwagen vorgeworfen worden.

Die Übernahme der Postbank könnte für die Deutsche Bank ein teures Nachspiel haben. Im Streit mit früheren Aktionären des gekauften Instituts über die Angemessenheit des Übernahmepreises habe das Oberlandesgericht Köln angedeutet, Teile dieser Ansprüche in einer späteren Entscheidung für begründet befinden zu können, teilten die Frankfurter mit.

Daher bilde die Deutsche Bank im zweiten Quartal eine Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten. Der Gesamtbetrag aller Forderungen werde inklusive aufgelaufener Zinsen auf rund 1,3 Milliarden Euro geschätzt.