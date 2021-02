Marktbericht DAX über 13.700 erwartet Ist Silber das nächste Gamestop?

Nach dem positiven Wochenstart dürfte der DAX weitere Kursgewinne verbuchen. Das Thema Gamestop verliert weiter an Wirkung. Doch es gibt offenbar einen Nachfolger, den die Spekulanten ins Visier nehmen.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 13.704 Punkten und damit 0,7 Prozent höher als gestern zum Handelsschluss im elektronischen Handelssystem Xetra. Rückenwind gibt es durch den Future auf den S&P 500, der am frühen Morgen ein gutes halbes Prozent im Plus notiert. Für die Anleger am deutschen Aktienmarkt reicht das aus, um weiter Aktien zu kaufen.

Am japanischen Aktienmarkt legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index heute ein Prozent auf 28.362 Punkte zu. Am Devisenmarkt bleibt der Euro nach seinem gestrigen Rückgang unter der Marke von 1,21 US-Dollar.

Wall Street gut erholt

Die amerikanischen Aktienmärkte verbuchten zu Wochenbeginn überwiegend Kursgewinne. Der Dow Jones Industrial legte 0,8 Prozent auf 30.212 Punkte zu. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,6 Prozent auf 3773 Zähler zu. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 2,6 Prozent auf 13.403 Punkte vor.

Über das Wochenende waren die Anleger offenbar noch einmal in sich gegangen und waren zu der Erkenntnis gekommen, dass die Kurskapriolen um die Gamestop-Aktie doch nicht eine so große Gefahr für die Aktienmärkte bedeuten. "Wenn eine Gruppe von Spekulanten mit einer anderen eine Wettschlacht zu einer einzelnen Aktie eingehen will - Gott segne sie", sagte Neel Kashkari, ein ranghoher Vertreter der US-Notenbank Fed. "Wenn sie Geld damit machen, fein. Und wenn sie Geld verlieren, dann ist es ihre Sache."

Ein größeres Risiko berge derzeit der Technologiesektor, warnte hingegen Anlagestratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Käufe von Kleinanlegern hätten die Bewertungen einiger Firmen seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie "in schwindelerregende Höhen" gehievt. "Wenn das platzt, haben wir größere Probleme als letzte Woche", betonte Reid. Der Nasdaq-Composite-Index hatte in den vergangenen zwölf Monaten 46 Prozent hinzugewonnen.

Die Gamestop-Aktie verlor am Montag 31 Prozent auf 225 US-Dollar. Der Broker Robinhood schränkte den Handel mit Gamestop-Aktien sowie von weiteren sieben Unternehmen, darunter auch AMC Entertainment, weiter ein.

Ist Silber das neue Gamestop?

Zum neuen Spekulationsziel wurde stattdessen das Edel- und Industriemetall Silber. Die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg am Montag erstmals seit Anfang 2013 über die Marke von 30 US-Dollar. Aktien von Silberproduzenten schnellten in die Höhe.

Joe Biden will das Zwei-Billionen-Paket

Nach einem Sondierungsgespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und republikanischen US-Senatoren über weitere Wirtschaftshilfen dringen die Demokraten weiter auf ein umfassendes Paket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar. Biden hoffe, dass sein vorgeschlagenes Covid-19-Hilfspaket mit Unterstützung beider Parteien im US-Kongress verabschiedet werden könne, erklärte das Weiße Haus. Aber er werde sich "nicht mit einem Paket zufrieden geben, das den Herausforderungen unserer Zeit nicht entspricht". Biden erklärte, dass der auf 618 Milliarden Dollar gekürzte Vorschlag der Republikaner in vielen Bereichen keine dringenden Probleme adressiere.

Erhöhte Sterblichkeit bei Patienten

Am deutschen Aktienmarkt werden die Anleger verstärkt auf die beiden DAX-Mitglieder Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) blicken. Die erhöhte Sterblichkeit von Blutwäschepatienten im Zusammenhang mit Covid-19 dürfte den Dialyseanbieter FMC im neu angelaufenen Geschäftsjahr schwer belasten. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, rechnet es daher mit einem Gewinnrückgang um bis zu einem Viertel. Auch der Mutterkonzern Fresenius leidet unter dieser Entwicklung.

Siemens Energy baut viele Stellen ab

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy streicht bis zum Jahr 2025 rund 7800 seiner weltweit gut 90.000 Arbeitsplätze. Betroffen sei die Sparte Gas and Power. In Deutschland sollen 3000 Arbeitsplätze wegfallen, die Standorte blieben aber bestehen. Das im MDAX notierte Unternehmen will bis 2023 eine bereinigte Ebita-Marge vor Sondereffekten von 6,5 Prozent bis 8,5 Prozent erreichen. Im ersten Quartal lag sie bei 5,6 Prozent. Unter dem Strich fuhr das Unternehmen einen Gewinn von 99 Millionen Euro ein.