Marktbericht Trotz guter Vorgaben Der DAX hinkt weiter hinterher

Die Wall Street und die Nasdaq eilen von Rekord zu Rekord. Doch der deutsche Aktienmarkt wird sich dieser euphorischen Stimmung wohl erst einmal nicht anschließen.

Auf rund 14.057 Punkte werden die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel von Banken und Brokern taxiert. Das ist ein ganz leichter Rückgang gegenüber dem Niveau von gestern. Damit kann der deutsche Aktienmarkt erneut der guten internationalen Entwicklung an vielen Börsen nicht folgen. Dabei entwickeln sich insbesondere die deutschen Standardwerte im DAX überwiegend enttäuschend. Besser läuft es hingegen bei den Werte aus der zweiten Reihe im MDAX.

An der japanischen Börse ging es am Dienstag weiter aufwärts. Der japanische Leitindex Nikkei mit seinen 225 Werten legte 0,4 Prozent auf 29.505 Punkte zu. Am Devisenmarkt strebt der Euro weiter nach oben. Die Gemeinschaftswährung gewann 0,3 Cent bis 1,2083 US-Dollar.

Neuer Rekord beim Bitcoin

Die Rally beim Bitcoin geht weiter. Die Kryptowährung kostete am Morgen bis zu 47.559 US-Dollar. Gestern hatte der Elektroautobauer Tesla mitgeteilt, für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoins gekauft zu haben und zukünftig auch die Währung bei Käufen von Autos und anderen Produkten zu akzeptieren.

Automarkt in China läuft

Gute Nachrichten gibt es von der chinesischen Autokonjunktur. Die Branche konnte im Januar nach Angaben des chinesischen Branchenverbands CAAM 2,05 Millionen Einheiten verkaufen. Das entspricht einem Zuwachs von fast 30 Prozent.

Weitere Kursgewinne in Amerika

An den US-Börsen ging es auch zu Wochenbeginn weiter nach oben. Der Dow Jones Industrial kletterte 0,8 Prozent auf 31.385 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 3915 Zähler. Der Nasdaq-Composite-Index rückte ein Prozent auf 13.987 Punkte vor. Mit dem sechsten Handelstag hintereinander im Plus verzeichneten die Börsen zudem die längste Gewinnserie seit August vergangenen Jahres.

Erneut sorgte die Aussicht auf ein fast zwei Billionen schweres Konjunkturprogramm der neuen US-Regierung von Joe Biden laut Marktbeobachtern für eine gute Stimmung. In diesem Fall könnten die USA im Jahr 2022 zur Vollbeschäftigung zurückkehren, hatte die Finanzministerin Janet Yellen mitgeteilt. "Die meisten Investoren sind bereit, ein höheres Risiko als normal einzugehen", sagte Matt Hanna, Portfoliomanager bei der Investmentfirma Summit Global Investments. "Es treffen mehrere Ereignisse zusammen, fast unbegrenzte Erwartungen für einen Konjunkturaufschwung kombiniert mit Unternehmen, denen es tatsächlich ziemlich gut geht, und das befeuert ein sehr spekulatives Verhalten."

Ölpreise auf dem Weg nach oben

Die erwarteten zunehmend guten Aussichten für die Wirtschaft treiben auch die Ölpreise weiter nach oben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) bis zu 61,14 US-Dollar. Für US-Öl der Marke WTI wurden bis zu 58,51 Dollar bezahlt.

Ölaktien obenauf

Bereits gestern war der Rohstoff deutlich teurer geworden und hatte den Aktien von Energiekonzernen kräftige Kursgewinne beschert. So stiegen die Anteilsscheine von Marathon Oil, Schlumberger, Exxon Mobil, des Dow-Mitglieds Chevron und Occidental Petroleum zwischen 2,5 und 13,1 Prozent.

Wird Qiagen übernommen?

Das auch in den USA börsennotierte deutsche-niederländische Biotech-Unternehmen Qiagen gewann mehr als drei Prozent. Der US-Diagnostik-Spezialist Quidel prüft laut der Nachrichtenagentur Bloomberg einen milliardenschweren Zusammenschluss mit Qiagen. Die Amerikaner hätten erste Annäherungsversuche unternommen, um das Interesse Qiagens auszuloten, hieß es in den Bericht. Die Verhandlungen befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Ob es am Ende eine Vereinbarung geben werde, sei deshalb ungewiss.