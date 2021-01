Marktbericht Deutliche Gewinne DAX wieder auf Erholungskurs

Mit dem Beginn der heißen Phase der US-Berichtssaison werden die Anleger risikofreudiger. Auch hierzulande springt der Funke über, der DAX legt nach dem schwachen Vortag wieder zu.

Begleitet von großen Erwartungen der US-Anleger hat auch der DAX am Nachmittag seine Gewinne auf rund 1,8 Prozent ausgebaut und ringt derzeit mit der Marke von 13.900 Punkten. Aus Amerika werden eine Fülle neuer Quartalszahlen erwartet, unter anderem aus dem hoch bewerteten Technologiesektor. Aber auch Standard-Schwergewichte wie Johnson & Johnson oder der Mischkonzern 3M, beide im Leitindex Dow Jones-Index enthalten, stehen im Fokus. Sie sind gut durch das vierte Corona-Quartal gekommen, was die Börse stützt.

Hierzulande hängen sich die Anleger auf die gute US-Stimmung und nutzen nach dem gestrigen Kursrutsch die ermäßigten Kurse zum Wiedereinstieg. "Die Nachrichtenlage gibt die Erholung eigentlich nicht her", sagte ein Börsianer. Offenbar machten die anhaltend feste Wall Street und positive Unternehmensnachrichten Investoren Mut. Corona-Risiken werden ausgeblendet.

Der US-Technologie-Index Nasdaq hatte am Montag den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch markiert. Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets führte die Erholung der europäischen Börsen darauf zurück, dass ein Großteil der negativen Nachrichten schon in den Kursen enthalten sei.

Linde und SAP gefragt, Delivery Hero am DAX-Ende

Unter den Einzelwerten im DAX ragen Linde nach einer angekündigten Dividendenerhöhung mit gleichzeitigem Aktienrückkauf sowie SAP heraus. Beide Aktien sind im DAX hoch gewichtet. Kaum Bewegung gibt es hingegen bei den inländisch ausgerichteten Wohnungsbaukonzernen. Beim Online-Lieferdienst Delivery Hero, der zuletzt gut gelaufen war, werden Gewinne mitgenommen. Die Aktie steht am DAX-Ende.

Wall Street eröffnet abwartend

Erste Kurse an der New Yorker Börse am Dienstag orientieren sich an den Schlusskursen des Vortages. Etwas besser startet der Dow Jones, der rund 0,4 Prozent zulegt. Spannend wird es noch nach Börsenschluss, wenn unter anderem Microsoft und Chipproduzent AMD Zahlen vorlegen. Auch die Kaffeehauskette Starbucks öffnet ihre Bücher.

Der Euro wieder etwas besser

Am Devisenmarkt notiert der Euro gegen Mittag bei rund 1,2158 Dollar zwar etwas höher, die seit Tagen andauernde Seitwärtsbewegung der Gemeinschaftswährung im Bereich zwischen 1,21 und 1,22 Dollar setzt sich aber fort. Der Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte belastete den Euro nur kurz. Möglicherweise könnte die morgige Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve hier etwas mehr Dynamik bringen.

Einbruch bei Nutzfahrzeugen

Die Corona-Krise hat im vergangenen Jahr die Neuzulassungen bei Nutzfahrzeugen in Europa einbrechen lassen. Mit 1,7 Millionen Stück kamen fast ein Fünftel weniger Lastwagen oder Busse auf die Straßen, wie aus Daten des Branchenverbands ACEA hervorgeht.

Linde schüttet kräftig aus

Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die Linde-Aktie richtig gut in Szene. Der weltgrößte Industriegasekonzern erhöht seine Quartalsdividende um zehn Prozent auf 1,06 Dollar je Anteilsschein. Außerdem hat das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das Volumen liegt dieses Mal bei bis zu fünf Milliarden US-Dollar. Es ersetzt das noch bis zum 1. Februar laufende Programm über bis zu sechs Milliarden Dollar.

Airbus liefert weniger Hubschrauber

Der Airbus-Konzern hat im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen 300 Hubschrauber ausgeliefert. Die Helikoptersparte hatte im Jahr zuvor noch 332 Fluggeräte ausgeliefert. Auch die Bestellungen sanken deutlich. Gingen 2019 noch brutto 369 Bestellungen ein, waren es 2020 noch 289 Stück. Nach Abzug von Stornierungen blieben netto 268 Aufträge.

Puma herabgestuft

Puma-Aktien verlieren im MDAX auffällig stark. Die Baader Bank hat die Papiere von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 90 auf 80 Euro gesenkt. Die Anleger hegten immer noch zu hohe Erwartungen an die Aktien des Sportartikelherstellers, schrieb Analyst Volker Bosse in seiner aktuellen Studie. Weltweit betrachtet sei etwa die Hälfte der Puma-Filialen wegen der Pandemie geschlossen.

Indus übertrifft eigene Erwartungen

Die Beteiligungsgesellschaft Indus hat im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen ein operatives Ergebnis (Ebit) zwischen 20 und 30 Millionen Euro erreicht. Noch im November war der Vorstand von einem Wert zwischen null und 20 Millionen Euro ausgegangen. Grund war eine überraschend starke Entwicklung im vierten Quartal.

Deutlich höheres Ergebnis bei Hyundai

Der südkoreanische Autobauer Hyundai hat im vierten Quartal dank der regen Nachfrage nach seinen SUV-Modellen und hochpreisigen Fahrzeugen mehr verdient. Der Nettogewinn stieg um 57 Prozent auf umgerechnet 0,97 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr rechnet Hyundai mit Absatzzuwächsen vor allem in China und Nordamerika.

Gewinnsprung bei der UBS

Die Schweizer Großbank UBS hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte auf 6,6 Milliarden Dollar in die Höhe geschraubt. Grund waren eine florierende Vermögensverwaltung und gute Geschäfte im Investmentbanking. Nun will das Unternehmen eigene Aktien im Wert von vier Milliarden Schweizer zurückkaufen.

Novartis verdient mehr

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf 8,07 Milliarden Dollar gesteigert. Die Aktionäre sollen eine Dividende von drei Franken je Aktie erhalten. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzanstieg um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz.

Verizon spürt die Konkurrenz

Dem US-Telekom-Platzhirsch aus dem Dow Jones macht die Konkurrenz durch die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und durch AT&T zu schaffen. Im vierten Quartal seien 279.000 Vertragskunden gewonnen worden, teilte Verizon mit. Das sind deutlich weniger als erwartet. Alle drei großen Anbieter investieren aktuell massiv in den Ausbau des 5G-Netzes. Der Gewinn fiel um fast elf Prozent auf 4,72 Milliarden Dollar, während der Umsatz nur leicht nachgab.

Gewinnsprung bei 3M

Der erhöhte Bedarf an Atemschutzmasken in der Corona-Pandemie hat dem US-Mischkonzern aus dem Dow Jones einen Gewinnsprung beschert. Der Nettogewinn kletterte im vierten Quartal um 43 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar, der Nettoumsatz stieg um 5,8 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Der Gesundheitsbereich habe zum Jahresschluss am besten von den vier Konzernbereichen abgeschnitten, teilte 3M mit. Allein in der Sparte sei der Umsatz binnen Jahresfrist um 12,3 Prozent gestiegen.

3M ist einer der größten Produzenten von Atemschutzmasken. Darüber hinaus produziert das Unternehmen auch Schutzkleidung, Fahrbahnmarkierungen, Klebstoff und Büromaterial wie die post-it-Klebezettel. Für 2021 erwartet 3M ein Umsatzplus von fünf bis acht Prozent.

Johnson & Johnson legt zu

Der US-Pharmakonzern, ebenfalls im Leitindex Dow Jones vertreten, hat im vierten Quartal zugelegt. Die Erlöse stiegen um 8,3 Prozent auf 22,48 Milliarden Dollar. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis sank zwar um rund acht Prozent auf 21,4 Milliarden Dollar, Analysten hatten aber weniger auf dem Zettel. Für 2021 peilt das Management deutliche Zuwächse beim Umsatz auf 90,5 bis 91,7 Milliarden Dollar an.

Der Konzern dürfte auch mit einem Schub durch seinen Corona-Impfstoff rechnen. Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studie der Phase III würden "bald" erwartet, sagte Konzernchef Alex Gorsky laut Mitteilung. Früheren Angaben zufolge soll der Zulassungsantrag in der Europäischen Union im Februar gestellt werden.