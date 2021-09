Marktbericht Leichte Kursgewinne voraus Keine Wahlparty im DAX

Der DAX sollte mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche starten. Das Ergebnis der deutschen Bundestagswahl dürfte dabei jedoch eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Der DAX dürfte vor allem dank guter Vorgaben aus Übersee die neue Handelswoche mit Kursgewinnen einläuten. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 15.615 Punkten.

Die Börse reagiert erleichtert, dass zumindest ihr Schreckensszenario - eine Regierung unter Beteiligung der Linken - nach der Wahl vom Tisch zu sein scheint. Die nun in Berlin beginnenden Koalitions-Gedankenspiele sorgen bei Anlegern zunächst für keine große Aufruhr.

Wirtschaftsverbände haben angesichts des engen Ausgangs bei der Bundestagswahl allerdings vor einer langen Regierungsbildung wie einst vor vier Jahren nach der Bundestagswahl 2017 gewarnt.

Derweil stehen an der Börse derzeit ganz andere Themen stärker im Fokus. So ist die Lage bei dem zweitgrößten chinesischen Immobilienentwickler China Evergrande weiterhin fragil, aus dieser Ecke könnten jederzeit neue Hiobsbotschaften die Anleger aufschrecken.

Erst in der Vorwoche hatte Evergrande eine viel beachtete Zahlungsfrist für Anleihezinsen eines Offshore-Bonds über 83,5 Millionen Dollar ohne jeden Kommentar verstreichen lassen. Das hatte neue Ängste vor einem Zusammenbruch der mit über 300 Milliarden Dollar verschuldeten Firma geweckt. Immerhin: Übers Wochenende waren von Evergrande keine neue Schreckensmeldungen eingetrudelt.

Auch die rasant steigenden Ölpreise haben das Zeug dazu, die Börsen nachhaltig zu beunruhigen. Die Preise für Brent und WTI waren zuletzt auf ein Drei-Jahres-Hoch gestiegen.

Die Experten von Goldman Sachs rechnen mittlerweile mit einem Preis von 90 Dollar pro Barrel bis Jahresende. Ein solcher Anstieg könnte neue Inflations- und damit Zinsspekulationen schüren.

Gute Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt kommen derweil aus Übersee. Die US-Futures haben übers Wochenende deutlich angezogen. Aktuell notiert der Future auf den US-Leitindex Dow Jones 0,4 Prozent im Plus.

Vor dem Wochenende hatten sich Anleger noch mit größeren Engagements zurückgehalten. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss am Freitag 0,1 Prozent höher auf 34.798 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte zum Handelsschluss kaum verändert bei 15.047 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4455 Punkte zu.

An den asiatischen Börsen üben sich Anleger zu Wochenbeginn in Zurückhaltung. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei kann seine frühen Kursgewinne nicht halten und tendiert kurz vor Handelsschluss in Tokio seitwärts bei 30.245 Punkten.

Der Hang Seng in Hongkong legt aktuell 0,3 Prozent zu. Die Börse in Shanghai liegt 1,2 Prozent im Minus.

Wenig Bewegung derweil am Devisenmarkt: Der Euro/Dollar tendiert seitwärts. Aktuell werden für einen Euro 1,1722 Dollar gezahlt. Der Ausgang der Bundestagswahl sei für den Devisenmarkt "aktuell (noch) kein Thema", betont Ulrich Leuchtmann, Devisen-Experte der Commerzbank.

Der Goldpreis macht hingegen weiter Boden gut. Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls legt zu Wochenbeginn 0,5 Prozent zu auf 1759 Dollar. In der Vorwoche war der Goldpreis bis auf 1737 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit über einem Monat gefallen.

Im DAX rückt die Allianz-Aktie in den Fokus. Europas größter Versicherer will sich Insidern zufolge von einem großen Lebensversicherungsbestand in den USA trennen. Damit könnte die Allianz mehrere Milliarden US-Dollar an Kapital freilegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

Im Kampf um Zooplus hat der Investor EQT den Konkurrenten Hellman & Friedman (H&F) überboten. EQT bietet Zooplus zufolge 470 Euro je Aktie und damit 10 Euro mehr als H&F. Das MDAX-Unternehmen begrüßte die Offerte von EQT. Das Aktienkapital des Online-Tierbedarfshändlers werde bei dem Gebot mit insgesamt rund 3,6 Milliarden Euro bewertet.

Der Laserspezialist LPKF rechnet wegen Engpässen bei der Logistik mit weniger Umsatz und Gewinn im dritten Quartal. Mehrere bereits fertige Systeme könnten voraussichtlich erst Anfang des vierten Quartals nach China ausgeliefert werden. Dazu trage auch eine Verzögerung bei einem Projekt in China bei. Die Prognosen für das Gesamtjahr blieben jedoch unverändert.

Mietautos kosten nach Branchenangaben wegen der Produktionsengpässe bei den Autobauern jetzt deutlich mehr. "In Deutschland liegen wir im Moment im Durchschnitt 10 bis 20 Prozent über den Preisen von 2019", sagte eine Sprecherin des größten deutschen Autovermieters Sixt. Für 2022 seien die Auswirkungen der Lieferengpässe der Autobauer auf das Angebot der Vermieter und die Entwicklung der Marktpreise schwer abzusehen.

Der russische Gasriese Gazprom ist Angaben des Kreml zufolge theoretisch zu einer Steigerung seiner Gaslieferungen nach Europa bereit. "Ist Gazprom bereit, weiter und weiter Verträge abzuschließen? Gazprom ist daran interessiert", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Sonntag im russischen Staatsfernsehen. "Denn unsere Verbraucher in Europa sind unsere wichtigsten Partner."