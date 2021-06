Marktbericht Unter 15.700 erwartet Die Fed belastet den DAX

Die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung können den Anlegern nicht gefallen. Im vorbörslichen Handel geht es auch für den deutschen Leitindex DAX nach unten.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine schwächere Handelseröffnung hin. Denn die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.673 Punkten und damit 0,3 Prozent niedriger als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

Das beherrschende Thema ist das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Die Währungshüter setzen ihre extrem lockere Geldpolitik erst einmal fort. Allerdings denkt die Fed offenbar stärker als bisher darüber nach, ihre geldpoltischen Zügel doch etwas zu straffen. Eine entsprechende Debatte darüber habe begonnen, sagte Fed-Chef Jerome Powell nach der zweitägigen Zinssitzung.

Es blieb allerdings unklar, wann genau die Fed ihre regelmäßigen Geldspritzen zur Stützung der Wirtschaft zurückschrauben will. Derzeit kauft sie jeden Monat Staatsanleihen und Hypothekenpapiere im Wert von 120 Milliarden US-Dollar. Der Leitzins in den USA bleibt zunächst in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Außerdem signalisierte sie erstmals seit Ausbruch der Pandemie, dass es 2023 eine Erhöhung geben könnte.

Der US-Rentenmarkt reagierte mit Kursverlusten auf die Ankündigung. Die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen machte eine Sprung von 1,48 auf knapp 1,58 Prozent.

Kursverluste bei den großen US-Indizes

An den US-Börsen reagierten Aktien überwiegend mit Kursverlusten. Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,8 Prozent auf 34.034 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 büßte ein halbes Prozent auf 4224 Punkte ein. An der Technologiebörse Nasdaq ging es für den Composite-Index um 0,2 Prozent auf 14.040 Punkte nach unten. Steigende Zinsen machen Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv.

Nikkei schwächer

An der japanischen Börse gibt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index rund eine Stunde vor Handelsschluss ein Prozent auf 28.986 Punkte nach.

Euro unter Druck

Der Kurs des Euro fiel nach dem Zinsentscheid zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei rund 1,20 US-Dollar gehandelt. Das Tagestief lag bei 1,1984 Dollar.

Auswirkungen am Rohstoffmarkt

Die Signale für eine vorzeitige Straffung der Geldpolitik schicken den Goldpreis auf Talfahrt. Am Morgen notiert das Edelmetall bei rund 1.820 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und damit deutlich unter dem Niveau von vor einer Woche bei knapp 1.900 Dollar.

Auch die Ölpreise stehen etwas unter Druck. Öl der Nordsee-Sorte Brent verliert rund ein Viertel Prozent auf gut 74 Dollar und US-Öl der Sorte WTI prozentual ebenso stark auf knapp 72 Dollar.

CureVac-Aktie bricht dramatisch ein

Ernüchternde Nachrichten kommen von der Biotech-Firma CureVac, deren Impfstoffkandidat gegen Covid-19 weniger wirksam ist als erhofft. Der Börsenwert des Unternehmens halbierte sich nach der Meldung im nachbörslichen US-Handel. Ein Hoffnungsträger im international hart umkämpften Rennen um die Zulassung von Corona-Impfstoffen ist CureVac vorerst nicht mehr.