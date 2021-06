Marktbericht DAX über 15.600 erwartet Anleger müssen sich anschnallen

Der Frankfurter Aktienmarkt wird zu Handelsbeginn zunächst wohl auf der Stelle treten. Das ist angesichts der bevorstehenden Neuigkeiten auch kein Wunder.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine Handelseröffnung in Nähe des gestrigen Schlusskurses hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.602 Punkten und damit 0,1 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

EZB-Ratssitzung im Fokus

Die überschaubare Bewegung ist den beiden heute anstehenden extrem wichtigen Terminen geschuldet. Um 13.45 Uhr wird das Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlicht. Zwar erwarten die Märkte, dass die Währungshüter ihre bisherige Geldpolitik bestätigen werden. Laut der Mehrheit der Volkswirte dürfte die EZB ihre Wertpapierkäufe des Corona-Krisenprogramms Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) vorerst mit unverändertem Tempo fortsetzen.

Analysten dürften die Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz ab 14.30 Uhr intensiv unter die Lupe nehmen, insbesondere mögliche Andeutungen, wie stark die EZB ihre Inflationsprognosen anheben wird. Eine Änderung des Leitzinses, der seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegt, wird von den Experten nicht erwartet.

US-Inflation dürfte die Märkte bewegen

Ebenfalls um 14.30 Uhr stehen dann die monatlichen US-Inflationsdaten auf dem Programm. Volkswirte rechnet im Schnitt mit einer monatlichen Teuerung von 3,4 Prozent nach zuvor 3,0 Prozent. "Eine signifikante Überraschung bei der Inflation könnte die Fed-Diskussion über eine Abschmelzung vorverlagern", schrieben die Ökonomen der Bank ANZ. Bislang jedoch "kauft der Markt der Fed ab, dass der Preisanstieg vorübergehend ist und die Notenbank ihre politischen Leitlinien bei der Sitzung kommende Woche nicht ändern wird".

"Bis zu den großen Entscheidungen dürfte der Handel heute ruhig verlaufen. Diejenigen, die auf dem aktuellen Niveau Gewinne mitnehmen wollen, haben das bereits gestern getan", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Die beiden Highlights des heutigen Tages haben jedes für sich das Potenzial, die Börsen deutlich zu bewegen. Insofern könnte der heutige Tag auch entscheidend für die zukünftige Richtung am Aktienmarkt werden", ergänzte der Experte.

Gewinne in Tokio

Heute Nachmittag wird sich also zeigen, ob der deutsche Leitindex eher in Richtung seines Allzeithochs bei 15.732 Punkten oder seiner charttechnischen Unterstützung bei rund 15.500 Punkten laufen wird. Diese Marke hatte er erst gestern erfolgreich verteidigt.

Am Devisenmarkt tendiert der Euro etwas schwächer bei rund 1,2165 US-Dollar. An der japanischen Börse geht es rund eine Stunde vor Handelsschluss leicht um 0,3 Prozent auf 28.948 Punkte nach oben.

Sollte die EZB andeuten, dass die monatlichen Anleihekäufe zurückgefahren werden, könnte das den Euro auf neue Jahreshochs treiben. Umgekehrt würden hohe Inflationsdaten in Amerika den Dollar anschieben, da dadurch Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed wahrscheinlicher würden.

Leichte Kursverluste in den USA

An den US-amerikanischen Börsen dominierte gestern angesichts der wichtigen Termine Zurückhaltung. Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,4 Prozent tiefer auf 34.447 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4219 Punkte ein. An der Technologiebörse Nasdaq gab der Composite-Index 0,1 Prozent auf 13.911 Punkte nach.

Gamestop macht von sich reden

Der durch die extreme Kursrally seiner Aktien in die Schlagzeilen geratene US-Videospielhändler Gamestop will mit einem neuen Führungsduo seine Strategie in Richtung E-Commerce ändern. Mit Matt Furlong und Mike Recupero verpflichtete die Firma zwei frühere Amazon-Manager als Vorstands- beziehungsweise Finanzchef, wie das Unternehmen gestern Abend nach US-Börsenschluss mitteilte. Beide Posten waren nach Rücktritten in den letzten Monaten vakant. Außerdem berichtete das Unternehmen über eine gestiegenen Umsatz und einen verringerten Verlust im vergangenen Quartal. Die Gamestop-Aktie verlor im nachbörslichen Handel rund fünf Prozent.