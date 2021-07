Marktbericht Weiter Richtung 15.500 Kursgewinne am EZB-Tag erwartet

Zu Handelsbeginn wird zunächst noch die positive Entwicklung an der Wall Street den Aktienmarkt stützen. Doch im Anschluss daran wird die nahende EZB-Ratssitzung das Geschehen auf dem Frankfurter Börsenparkett dominieren.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine freundliche Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.461 Punkten und damit 0,3 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

"Alle Augen auf die EZB" heißt es heute von Credit Suisse. Bei der geldpolitischen Ratssitzung der Europäischen Zentralbank unter der Leitung von Chefin Christine Lagarde geht es vor allem um die Frage, wie sich die strategischen Änderungen vom Monatsanfang auf die konkrete Politik der Notenbank auswirken. Im Rat der Notenbank gibt es laut Medienberichten Streit darüber, wie dies geschehen könnte. Der Euro notiert im Vorfeld knapp unter der Marke von 1,18 US-Dollar.

Geschäftsergebnisse treiben Kurse

An den US-Börsen ging es gestern weiter nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial Average schloss 0,8 Prozent höher auf 34.798 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4358 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq rückte der Composite-Index 0,9 Prozent auf 14.631 Punkte vor.

Damit setzte sich die Erholung der Aktienkurse nach dem Absturz zu Wochenbeginn weiter fort. "Wie so häufig in den Sommerwochen nimmt die Schwankungsintensität am amerikanischen Aktienmarkt zu", schrieb Analyst Franz-Georg Wenner von Index Radar mit Blick auf die jüngste unstete Entwicklung.

Rückenwind gab es durch die Quartalszahlen der beiden Dow-Mitglieder Coca-Cola und Verizon. "Jeder weiß, dass die Zahlen für das zweite Quartal die größten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bringen", sagte Portfoliomanager Tom Martin vom Vermögensverwalter Globalt Investment. Der Mangel an Alternativen und die Furcht, etwas zu verpassen, treibe Anleger in Aktien. Daher nutzten sie jeden Rücksetzer, um einzusteigen, meint Martin.

Laut dem Datenanbieter Refinitiv erwarten Analysten für die Unternehmen im S&P 500 im Schnitt einen Gewinnanstieg um fast 73 Prozent gegenüber dem besonders stark vom ersten Corona-Lockdown geprägten zweiten Quartal des Vorjahres.

Die wieder erwachte Risikofreude macht sich auch am Ölmarkt und beim Bitcoin bemerkbar. Ein Barrel Nordsee-Öl der Sorte Brent (159 Liter) kostete zeitweise wieder mehr als 72 Dollar. Der Bitcoin erreichte zeitweise mehr als 32.000 Dollar.

Texas Instruments enttäuscht

Der Chipkonzern Texas Instruments hat mit seiner Umsatzprognose nach US-Börsenschluss die Märkte nicht zufrieden gestellt. Das Unternehmen geht für das dritte Quartal von Erlösen zwischen 4,40 und 4,76 Milliarden Dollar aus. Damit blieb der Infineon-Rivale unter dem von Analysten erwarteten Mittelwert von 4,59 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz binnen Jahresfrist um 41 Prozent auf 4,58 Milliarden Dollar. Experten hatten hier mit 4,35 Milliarden Dollar kalkuliert. Der Nettogewinn erhöhte sich um 40 Prozent auf 1,93 Milliarden Dollar. Die TI-Aktie gab nachbörslich fast fünf Prozent nach.

Stratec traut sich mehr zu

Der Diagnostik-Spezialist Stratec wird nach einem starken ersten Halbjahr zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Die ohnehin hohe Wachstumsdynamik der ersten Monate des Jahres 2021 habe sich im zweiten Quartal nochmals leicht erhöht, teilte der Konzern mit. Deshalb rechnet das Unternehmen jetzt für 2021 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von mindestens zwölf Prozent. Zuvor hatte Stratec ein Wachstum mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Corona-Tests helfen Roche

Der Schweizer Pharmakonzern Roche profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Corona-Tests. Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz um fünf Prozent auf 30,7 Milliarden Schweizer Franken. Zu konstanten Wechselkursen stand ein Plus von acht Prozent zu Buche. Nach einem schwachen ersten Quartal ging auch das Pharmageschäft wieder auf Wachstumskurs; kräftige Zuwächse konnte Roche vor allem mit neuen Medikamenten verbuchen. Der Konzerngewinn sank indes wegen des starken Franken um drei Prozent auf 8,2 Milliarden Franken, währungsbereinigt stieg er um zwei Prozent.