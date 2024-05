marktbericht DAX im Plus erwartet Erholungsversuch dank der US-Börsen? Stand: 03.05.2024 07:32 Uhr

Der DAX könnte mit leichten Gewinnen in den letzten Tag einer schwachen Handelswoche starten. Das liegt an freundlichen Vorgaben aus den USA, wo die Anlegerinnen und Anleger mit der Fed-Sitzung zufrieden waren.

Zum Ende einer schwachen Börsenwoche dürfte sich der DAX zu Handelsbeginn etwas erholen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Start des XETRA-Handels knapp 0,3 Prozent höher auf 18.003 Punkte. Damit würde er sich wieder oberhalb der zuletzt hart umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie platzieren, die bei Charttechnikern als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.

Das Wochenminus im DAX beträgt aktuell anderthalb Prozent. Gestern waren die Anlegerinnen und Anleger nach der Feiertagspause und dem Zinsentscheid der US-Notenbank kein Risiko eingegangen. Das Börsenbarometer bewegte sich in einer relativ engen Spanne und schloss mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 17.897 Punkten.

Etwas Rückenwind geben nun die Vorgaben aus den Vereinigten Staaten, wo es für die wichtigsten Indizes nach oben ging. Der US-Leitindex Dow Jones ging 0,85 Prozent fester bei 38.226 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um knapp ein Prozent auf 5.066 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,3 Prozent auf 17.542 Stellen.

Die Investoren an den US-Börsen hatten mit Blick auf die Fed-Sitzung erleichtert reagiert. Zur Wochenmitte hatte Fed-Chef Jerome Powell zwar einmal mehr Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen gedämpft. Sorgen, dass der nächste Zinsschritt angesichts der hartnäckigen Inflation sogar eine Erhöhung sein könnte, räumte er aber aus. Damit zeigten sich die Marktteilnehmer, die mittlerweile von einer geldpolitischen Lockerung im Herbst oder Winter ausgehen, schon zufrieden.

Nachbörslich überzeugte dann auch Apple mit seinen Zahlen, dem Ausblick und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs in Rekordhöhe von 110 Milliarden Dollar. Die Papiere des iPhone-Herstellers legten nachbörslich um sechs Prozent zu. Die Händler richten ihren Blick jetzt auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten, die heute bekannt gegeben werden sollen.

Asiatische Aktien haben nach dem Rekordrückkaufprogramm von Apple Auftrieb erhalten. Die Börsen in Japan und Festlandchina bleiben wegen eines Feiertages geschlossen, was zu einer gedämpften Handelsaktivität in der Region führt. Der Yen hat sich derweil von dem kürzlich erreichten 34-Jahres-Tief weiter entfernt und damit eine turbulente Woche abgeschlossen, in der es Anzeichen für Eingriffe aus Tokio gab.

Der in der Energiekrise verstaatlichte Stromerzeuger Uniper muss vor einer Rückkehr an die Börse Insidern zufolge Ordnung in die alten Gas-Lieferverträge mit Russland bringen. Die Vereinbarungen ruhten, seien aber rechtlich noch gültig, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Dabei gehe es um Verträge mit dem russischen Gazprom-Konzern und Laufzeiten bis 2035.

Der Lkw-Bauer Daimler Truck hat im ersten Quartal trotz eines deutlichen Absatzrückgangs den Gewinn leicht gesteigert. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) stieg von Januar bis März um vier Prozent gegenüber dem Vorjahrszeitraum auf 1,21 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern heute mitteilte. Bei stabilem Umsatz kletterte die operative Marge auf 9,3 von 8,8 Prozent. Unter dem Strich verdienten die Schwaben mit 847 Millionen Euro sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Beim Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen Krones laufen die Geschäfte weiter rund. Umsatz und operativer Gewinn legten in den ersten drei Monaten des Jahres zu. Zudem konnte der Konzern nach einer kleinen Delle Ende 2023 wieder viele neue Aufträge einsammeln. Der Umsatz legte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf knapp 1,25 Milliarden Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen heute mitteilte.

Ein reger Handel mit Kryptowährungen hat Coinbase einen Ergebnissprung beschert. Der Nettogewinn habe bei 1,2 Milliarden Dollar gelegen, teilte die größte US-Börse für Cyber-Devisen mit. Im Vorjahreszeitraum hatte ein Verlust von 79 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Die Aktie fiel im nachbörslichen Geschäft dennoch um drei Prozent, nachdem sie den regulären Handel mit einem Plus von knapp neun Prozent beendet hatte.

Sony ist laut Medienberichten in den Bieterwettstreit um den Hollywood-Rivalen Paramount eingestiegen. Der japanische Elektronik-Riese beteilige sich offiziell an dem 26 Milliarden Dollar schweren Gebot der Finanzfirma Apollo, schrieben unter anderem die "New York Times" und das "Wall Street Journal". Nach dem Plan wolle Sony die Mehrheit übernehmen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Die Sportartikel-Firma Peloton greift zum nächsten Stellenabbau seit dem bösen Erwachen nach dem Corona-Boom. Diesmal sollen mit rund 400 Mitarbeitern etwa 15 Prozent der Belegschaft gehen, wie Peloton mitteilte. Der vor zwei Jahren für einen Neuanfang engagierte Chef Barry McCarthy trat zurück. Der frühere Finanzchef der Streamingriesen Netflix und Spotify hatte versucht, Peloton mit einem Fokus auf Abo-Erlöse unabhängiger vom Geräteverkauf zu machen.